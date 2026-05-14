カスタマイズされた市場インサイトが収益成長計画における重要なツールとなっている
企業がより現実的かつ対象を絞った成長戦略を構築するため、より深い市場可視化へ依存している理由
かつて、収益成長計画は比較的よく知られたプロセスに沿って進められていました。企業は過去の業績を確認し、将来の市場成長を予測し、競合活動を分析し、社内期待と業界予測を組み合わせながら目標を設定していました。より安定した市場環境では、このアプローチは十分に機能することが多くありました。
しかし現在、収益計画ははるかに難しくなっています。
市場変化の速度は加速し、顧客行動はより頻繁に変化し、成長機会は業界全体で均等に存在しなくなっています。あるセグメントや地域で高い成果を上げる戦略が、別の市場ではまったく成果を上げられない場合もあります。成長市場で事業を展開している企業でさえ、需要が存在するだけでは収益拡大が保証されないことを実感しています。
その結果、企業は成長計画への取り組み方を変えています。広範な市場前提だけに依存するのではなく、多くの企業は、どこで収益機会が生まれているのか、どの顧客層が需要を牽引しているのか、そして市場環境が時間とともにどのように変化する可能性があるのかについて、より具体的なインサイトを求めています。
これが、カスタマイズされた市場インサイトが収益成長に関する議論の中心になりつつある理由の一つです。
収益成長は市場ごとにより不均一になっている
現在、企業が直面している最大の課題の一つは、市場成長がもはや均等に分配されていないことです。
同じ業界内でも、
● 一部の顧客セグメントは急速に拡大している
● 一方で、すでに飽和状態に近づいているセグメントもある
● 特定地域では強い需要成長が見られる
● 別の地域では採用速度の鈍化や競争激化が進んでいる
業界全体の成長予測だけを見ていると、こうした違いを把握することは難しくなります。
例えば、市場全体の成長率だけを見ると魅力的に見える市場でも、実際の収益機会は非常に限定された顧客カテゴリーや特定地域に集中している場合があります。
企業はトップレベルの成長予測だけでは十分でないと考え始めている
従来型の市場予測は、広範な業界方向性を理解する上で依然として有用です。しかし、多くの企業は、トップレベルの予測だけでは、自社にとって最もアクセスしやすい収益成長機会がどこに存在するのかを十分に説明できないことを認識しています。
これにより、企業が計画議論の中で投げかける問いも変化しています。
現在、企業は以下だけに注目するのではなく、
● 市場全体規模
● 年平均成長率予測
● 業界需要トレンド
以下についてもより詳細に評価するようになっています。
● 最も収益性の高い顧客層はどこか
● どの販売チャネルがより高い転換率を生み出しているのか
● どこで競合企業が市場シェアを拡大しているのか
● どの製品やサービスがより高い顧客生涯価値を生み出しているのか
成長に関する議論は、より詳細かつ実務的なものへ変化しています。
組織が成長優先事項や収益計画戦略を見直している場合は、当社のお問い合わせページよりご連絡いただき、よりカスタマイズされた市場インテリジェンス支援についてご相談いただけます。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
顧客行動の変化が収益機会を再形成している
収益計画へ影響を与えているもう一つの大きな要因は、顧客行動の変化です。
顧客は数年前とは異なる形で購買意思決定を行っています。パーソナライズ、価格、利便性、スピード、デジタルアクセス性に対する期待が、市場における収益機会の形成方法へ影響を与えています。
かつて、収益成長計画は比較的よく知られたプロセスに沿って進められていました。企業は過去の業績を確認し、将来の市場成長を予測し、競合活動を分析し、社内期待と業界予測を組み合わせながら目標を設定していました。より安定した市場環境では、このアプローチは十分に機能することが多くありました。
しかし現在、収益計画ははるかに難しくなっています。
市場変化の速度は加速し、顧客行動はより頻繁に変化し、成長機会は業界全体で均等に存在しなくなっています。あるセグメントや地域で高い成果を上げる戦略が、別の市場ではまったく成果を上げられない場合もあります。成長市場で事業を展開している企業でさえ、需要が存在するだけでは収益拡大が保証されないことを実感しています。
その結果、企業は成長計画への取り組み方を変えています。広範な市場前提だけに依存するのではなく、多くの企業は、どこで収益機会が生まれているのか、どの顧客層が需要を牽引しているのか、そして市場環境が時間とともにどのように変化する可能性があるのかについて、より具体的なインサイトを求めています。
これが、カスタマイズされた市場インサイトが収益成長に関する議論の中心になりつつある理由の一つです。
収益成長は市場ごとにより不均一になっている
現在、企業が直面している最大の課題の一つは、市場成長がもはや均等に分配されていないことです。
同じ業界内でも、
● 一部の顧客セグメントは急速に拡大している
● 一方で、すでに飽和状態に近づいているセグメントもある
● 特定地域では強い需要成長が見られる
● 別の地域では採用速度の鈍化や競争激化が進んでいる
業界全体の成長予測だけを見ていると、こうした違いを把握することは難しくなります。
例えば、市場全体の成長率だけを見ると魅力的に見える市場でも、実際の収益機会は非常に限定された顧客カテゴリーや特定地域に集中している場合があります。
企業はトップレベルの成長予測だけでは十分でないと考え始めている
従来型の市場予測は、広範な業界方向性を理解する上で依然として有用です。しかし、多くの企業は、トップレベルの予測だけでは、自社にとって最もアクセスしやすい収益成長機会がどこに存在するのかを十分に説明できないことを認識しています。
これにより、企業が計画議論の中で投げかける問いも変化しています。
現在、企業は以下だけに注目するのではなく、
● 市場全体規模
● 年平均成長率予測
● 業界需要トレンド
以下についてもより詳細に評価するようになっています。
● 最も収益性の高い顧客層はどこか
● どの販売チャネルがより高い転換率を生み出しているのか
● どこで競合企業が市場シェアを拡大しているのか
● どの製品やサービスがより高い顧客生涯価値を生み出しているのか
成長に関する議論は、より詳細かつ実務的なものへ変化しています。
組織が成長優先事項や収益計画戦略を見直している場合は、当社のお問い合わせページよりご連絡いただき、よりカスタマイズされた市場インテリジェンス支援についてご相談いただけます。
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顧客行動の変化が収益機会を再形成している
収益計画へ影響を与えているもう一つの大きな要因は、顧客行動の変化です。
顧客は数年前とは異なる形で購買意思決定を行っています。パーソナライズ、価格、利便性、スピード、デジタルアクセス性に対する期待が、市場における収益機会の形成方法へ影響を与えています。