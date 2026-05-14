没入体験をお家でも！TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 巨人捕獲作戦-サブクエスト：自宅編-」本日よりチケット販売開始
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島 公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。
本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と「進撃の巨人スタンプラリー inニジゲンノモリ（昼イベント）」、「進撃の巨人 ミステリークエスト（昼イベント）」の昼夜どちらも楽しめる企画でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。
夜のイベントでは、約1.2kmの夜の森を進むナイトウォークの道中で、プロジェクションマッピングや臨場感あふれるサウンド演出により、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルカードをプレゼントいたします。
昼のイベントでは、第1弾として、オリジナルイラストのキャラクターたちのスタンプを専用冊子に集める「進撃の巨人 スタンプラリー in ニジゲンノモリ」を開催。続く第2弾では、失踪したハンジ・ゾエの捜索に挑む謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」を開始いたしました。
そして今回、「進撃の巨人 ミステリークエスト」のサブクエストとして、自宅で楽しめる謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 巨人捕獲作戦-サブクエスト：自宅編-」を公式チケットサイトでは本日より、現地と公式オンラインショップでは5月16日（土）10:00より販売開始いたします。
本サブクエストでは、謎解きキットと公式LINEを使用し、ハンジ・ゾエから届く謎解きミッションに挑戦いただけます。さらに、キットには、オリジナルダイカットステッカー（全8種／ランダム）が付属します。ご自宅にいながら、ハンジ・ゾエとともに巨人捕獲作戦に挑む、没入感あふれる謎解き体験をお届けします。
※自宅編の購入は必須ではありません。ニジゲンノモリ編・自宅編はどちらかだけでもお楽しみいただけます。
また同日時より、これまでニジゲンノモリ現地で販売しているオリジナルコラボグッズを、ニジゲンノモリ公式オンラインショップにて販売開始いたします。自宅でも『進撃の巨人』の世界に飛び込み、謎解きと限定グッズを通じて、ニジゲンノモリならではのコラボイベントを夢中になってお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349324/images/bodyimage1】
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と「進撃の巨人スタンプラリー inニジゲンノモリ（昼イベント）」、「進撃の巨人 ミステリークエスト（昼イベント）」の昼夜どちらも楽しめる企画でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。
夜のイベントでは、約1.2kmの夜の森を進むナイトウォークの道中で、プロジェクションマッピングや臨場感あふれるサウンド演出により、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルカードをプレゼントいたします。
昼のイベントでは、第1弾として、オリジナルイラストのキャラクターたちのスタンプを専用冊子に集める「進撃の巨人 スタンプラリー in ニジゲンノモリ」を開催。続く第2弾では、失踪したハンジ・ゾエの捜索に挑む謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」を開始いたしました。
そして今回、「進撃の巨人 ミステリークエスト」のサブクエストとして、自宅で楽しめる謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 巨人捕獲作戦-サブクエスト：自宅編-」を公式チケットサイトでは本日より、現地と公式オンラインショップでは5月16日（土）10:00より販売開始いたします。
本サブクエストでは、謎解きキットと公式LINEを使用し、ハンジ・ゾエから届く謎解きミッションに挑戦いただけます。さらに、キットには、オリジナルダイカットステッカー（全8種／ランダム）が付属します。ご自宅にいながら、ハンジ・ゾエとともに巨人捕獲作戦に挑む、没入感あふれる謎解き体験をお届けします。
※自宅編の購入は必須ではありません。ニジゲンノモリ編・自宅編はどちらかだけでもお楽しみいただけます。
また同日時より、これまでニジゲンノモリ現地で販売しているオリジナルコラボグッズを、ニジゲンノモリ公式オンラインショップにて販売開始いたします。自宅でも『進撃の巨人』の世界に飛び込み、謎解きと限定グッズを通じて、ニジゲンノモリならではのコラボイベントを夢中になってお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349324/images/bodyimage1】
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる