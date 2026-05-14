空中ケーブル式カメラ装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（一次元装置、二次元装置、三次元装置）・分析レポートを発表
2026年5月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空中ケーブル式カメラ装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空中ケーブル式カメラ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空中ケーブル式カメラ装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は952百万ドルと評価されており、2031年には1684百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.6％と高く、映像制作技術の進化とスポーツ中継の高度化を背景に急速な市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空中ケーブル式カメラ装置は、コンピュータ制御により安定化されたケーブル吊り下げ式のカメラ装置です。スタジアムやアリーナ上空に設置されたケーブルを利用し、三次元空間内で自由に移動することができます。
この装置により、従来のカメラでは難しいダイナミックな視点からの映像撮影が可能となり、スポーツ中継や映像制作において臨場感の高い映像を提供します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは一次元、二次元、三次元装置に分類され、それぞれ移動範囲や制御機能に違いがあります。
用途別ではスポーツ会場、映画およびテレビ制作現場、その他の用途に分かれており、特にスポーツ中継分野が主要な需要を占めています。
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競争環境においては、Skycam、Spidercam、FlyLine、Defy Products、Proaim、Noxon、CAMCAT、RobyCam、Flycat、Omnicam4Skyなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は撮影技術や装置制御技術の向上を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米ではスポーツ産業の発展により需要が高く、欧州でもイベントや映像制作の増加により市場が拡大しています。
アジア太平洋地域ではスポーツイベントの増加や映像産業の成長に伴い需要が拡大しています。
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市場の成長要因としては、スポーツ中継技術の高度化、映像制作における差別化ニーズの増加、エンターテインメント産業の拡大が挙げられます。一方で、導入コストの高さや設置の複雑さが市場拡大の課題となっています。
また、自動制御技術や映像技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は映像制作およびスポーツ中継分野において重要な役割を担い、今後も高い成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空中ケーブル式カメラ装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空中ケーブル式カメラ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空中ケーブル式カメラ装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は952百万ドルと評価されており、2031年には1684百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.6％と高く、映像制作技術の進化とスポーツ中継の高度化を背景に急速な市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空中ケーブル式カメラ装置は、コンピュータ制御により安定化されたケーブル吊り下げ式のカメラ装置です。スタジアムやアリーナ上空に設置されたケーブルを利用し、三次元空間内で自由に移動することができます。
この装置により、従来のカメラでは難しいダイナミックな視点からの映像撮影が可能となり、スポーツ中継や映像制作において臨場感の高い映像を提供します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは一次元、二次元、三次元装置に分類され、それぞれ移動範囲や制御機能に違いがあります。
用途別ではスポーツ会場、映画およびテレビ制作現場、その他の用途に分かれており、特にスポーツ中継分野が主要な需要を占めています。
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競争環境においては、Skycam、Spidercam、FlyLine、Defy Products、Proaim、Noxon、CAMCAT、RobyCam、Flycat、Omnicam4Skyなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は撮影技術や装置制御技術の向上を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米ではスポーツ産業の発展により需要が高く、欧州でもイベントや映像制作の増加により市場が拡大しています。
アジア太平洋地域ではスポーツイベントの増加や映像産業の成長に伴い需要が拡大しています。
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市場の成長要因としては、スポーツ中継技術の高度化、映像制作における差別化ニーズの増加、エンターテインメント産業の拡大が挙げられます。一方で、導入コストの高さや設置の複雑さが市場拡大の課題となっています。
また、自動制御技術や映像技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は映像制作およびスポーツ中継分野において重要な役割を担い、今後も高い成長が期待される分野です。