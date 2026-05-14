眼内レンズ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月11に「眼内レンズ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。眼内レンズに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
眼内レンズ市場の概要
眼内レンズ 市場に関する当社の調査レポートによると、眼内レンズ 市場規模は 2035 年に約 98 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 眼内レンズ 市場規模は約 55 億米ドルとなっています。眼内レンズ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によれば、眼内レンズ市場におけるシェアの拡大は、白内障手術件数の増加に加え、病院や外来手術センター（ASC）による一括調達の増加によるものです。当社の分析によると、世界全体で毎年20百万件以上の白内障手術が実施されています。
眼内レンズに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/intraocular-lens-market/88975
眼内レンズに関する市場調査によると、プレミアム化や個々のニーズに合わせた視力矯正への需要の高まりに加え、多焦点レンズ、トーリックレンズ、光調整型レンズ、および焦点深度拡張型レンズにおける技術革新の進展に伴い、市場シェアは拡大していくと予測されています。
しかし、熟練した眼科医の不足や、レンズに対する公的医療保険の償還制度が限定的であることなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349332/images/bodyimage1】
眼内レンズ市場セグメンテーションの傾向分析
眼内レンズ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、眼内レンズの市場調査は、タイプ別、素材別、アプリケーション別、最終用途別と地域に分割されています。
眼内レンズ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-88975
眼内レンズ市場のタイプ別に基づいて、単焦点眼内レンズ、多焦点眼内レンズ、乱視矯正用眼内レンズ、調節性眼内レンズに分割されています。単焦点眼内レンズのセグメントは、その費用対効果の高さと臨床的な信頼性により、予測期間を通じて55%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、政府主導の白内障治療プログラムにおける単焦点眼内レンズの高い採用率に加え、プレミアムレンズと比較して合併症の発生率が低く、術後の視機能の予後が予測しやすい点も、外科医の間で同レンズが好んで選択される理由となっています。
眼内レンズの地域市場の見通し
眼内レンズ 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は2026―2035年にかけて、32%という最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、米国およびカナダにおける白内障手術件数の増加に加え、有利な医療費償還制度、そして確立された医療インフラ、眼科専門医、および診断技術が整っていることによるものです。
眼内レンズ市場の概要
眼内レンズ 市場に関する当社の調査レポートによると、眼内レンズ 市場規模は 2035 年に約 98 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 眼内レンズ 市場規模は約 55 億米ドルとなっています。眼内レンズ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によれば、眼内レンズ市場におけるシェアの拡大は、白内障手術件数の増加に加え、病院や外来手術センター（ASC）による一括調達の増加によるものです。当社の分析によると、世界全体で毎年20百万件以上の白内障手術が実施されています。
眼内レンズに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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眼内レンズに関する市場調査によると、プレミアム化や個々のニーズに合わせた視力矯正への需要の高まりに加え、多焦点レンズ、トーリックレンズ、光調整型レンズ、および焦点深度拡張型レンズにおける技術革新の進展に伴い、市場シェアは拡大していくと予測されています。
しかし、熟練した眼科医の不足や、レンズに対する公的医療保険の償還制度が限定的であることなどが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349332/images/bodyimage1】
眼内レンズ市場セグメンテーションの傾向分析
眼内レンズ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、眼内レンズの市場調査は、タイプ別、素材別、アプリケーション別、最終用途別と地域に分割されています。
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眼内レンズ市場のタイプ別に基づいて、単焦点眼内レンズ、多焦点眼内レンズ、乱視矯正用眼内レンズ、調節性眼内レンズに分割されています。単焦点眼内レンズのセグメントは、その費用対効果の高さと臨床的な信頼性により、予測期間を通じて55%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、政府主導の白内障治療プログラムにおける単焦点眼内レンズの高い採用率に加え、プレミアムレンズと比較して合併症の発生率が低く、術後の視機能の予後が予測しやすい点も、外科医の間で同レンズが好んで選択される理由となっています。
眼内レンズの地域市場の見通し
眼内レンズ 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は2026―2035年にかけて、32%という最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、米国およびカナダにおける白内障手術件数の増加に加え、有利な医療費償還制度、そして確立された医療インフラ、眼科専門医、および診断技術が整っていることによるものです。