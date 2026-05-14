株式会社ゆうか(本社：福岡県大野城市)は、お茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)／chasumi」から、「茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル」を2026年5月14日より先行予約受付をスタートします。





茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル





■もう打つ手がないと思い悩む大人の肌に

お手入れしてもしても気になるシワとシミ。次々現れる新たな老け見えサイン...。

一年、また一年と年齢を重ねていく肌に追い打ちをかけるように、年々紫外線の影響は強まり、ダメージは増え続けています。

特に年齢を重ねた肌は、若い頃と比べ、肌表面に古い角質が溜まりやすく、硬くなって、美容成分の浸透も悪化。お手入れ効果を感じにくくなりがちです。

もう打つ手がないと諦めたくなっても無理はありません。

そんな悩みを抱えがちな大人の肌にこそふさわしい、ゆうか最高ランクの特別なオールインワンがついに誕生！

新発売キャンペーン6月30日まで実施中。









茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

50g 8,200円(税込)





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https://www.yuuka.co.jp/lp/product/wrinkle-gel.html





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通話料無料：0120-48-4364

(受付時間 午前9：00～午後9：00)









茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

シミ・シワ対策オールインワン ー1つで8役ー

(1)シワ改善クリーム

(2)集中化粧水

(3)美白美容液

(4)美白クリーム

(5)マスク

(6)カーミングクリーム

(7)デコルテクリーム

(8)ナイトクリーム





茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル





■たった1つで上質な肌を叶える秘密

＜Point1＞

ゆうか独自のW茶エキス配合※「生茶エキス」×「高カテキン茶エキス」

カテキンを高濃度で抽出した「高カテキン茶エキス」はもちろん、みずみずしい生の茶葉から抽出した「生茶エキス」を新配合。鹿児島県産の無農薬有機栽培茶の魅力を余すことなく引き出したWの茶エキスで、素肌美を効果的にバックアップします。

※茶エキス(整肌成分)





「高カテキン茶エキス」×「生茶エキス」





＜Point2＞

うるおい3段階チャージで満足度が別格の高保湿

洗顔後の肌にこれ1つ塗るだけで「(1)肌をほぐし」「(2)うるおいを行き渡らせ」「(3)キープする」という段階的なうるおいケアがスピーディーに完了。

まるで丁寧に保湿ケアを積み重ねたような感動的なうるおいに包まれます。





うるおいラッピングヴェール





＜Point3＞

シワを改善し、シミを止め※、肌荒れまで阻止。3つの有効成分が効く

茶エキスとの相性を吟味し、シワには「ナイアシンアミド」、シミには「トラネキサム酸」、肌荒れには甘草由来の「グリチルリチン酸ジカリウム」を採用。長年の悩みをこれ1つで一気にカバーできます。

※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐお手入れのこと。





3つの有効成分





＜Point4＞

厳選した成分を贅沢に配合し極上の美をサポート

年齢肌※1にやさしく寄り添いながら、No.1ジェル以上のパワフルなうるおい効果を発揮するために、美容成分を厳選。使うたびハリとうるおいに包まれる感覚に心まで満たされます。





速攻型ビタミンC※2

持続型ビタミンC※3

ハイドロキープヒアルロン酸※4

ユズセラミド

ホホバ油

オリーブ油

ユリエキス

メドウフォームオイル

ラメラドロップ※5





※1 年齢を重ねた肌

※2 ビタミンCリン酸Mg

※3 ビタミンCテトライソパルミテート

※4 加水分解ヒアルロン酸

※5 ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液









■美しさを引き出すゆうかの3ステップ

美しさを引き出すゆうかの3ステップ

茶澄 薬用 ゆうか石鹸 60g

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル 50g





＜商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社ゆうか

所在地 ： 福岡県大野城市御笠川5-11-17

TEL ： 0120-64-4318

営業時間： 9：00～21：00(年末・年始を除く)