Pikii合同会社(本社：新潟市中央区、以下「Pikii」)は、弓矢をメイン武器とする弾幕系ローグライクアクション「Ira」を、Nintendo Switch 2向けに2026年夏に配信することをお知らせいたします。





本作は、ローグライクアクションと弾幕シューティングの融合というゲームデザインを核に、毎回変化するマップとビルド、そして美しく張り巡らされた弾幕を「避け切る快感」を追求したタイトルです。160種類以上の弓と150種類以上のアイテムによる膨大なビルドの組み合わせが、何度でも遊べるリプレイ性を実現しています。





キービジュアル





■あらすじ

遥か昔、世界は「混沌」に覆われ、暴力と恐怖が支配していた。

人々の祈りが結実し生まれた「秩序の神」は、その力を使徒に分け与え、混沌を打ち破り、世界に平和をもたらす。しかし神は、自らの消滅と再来する混沌を予見し、最後の力でひとつの守護石を創り出した。天へ昇ったその守護石は、やがて「イラ」と呼ばれ、秩序の象徴として語り継がれる存在となる。





そして時は流れ、混沌が再び世界を侵すとき、少女ヨンは遠い過去から続く縁に導かれ、イラの力を継ぐ者として、世界の命運を背負い歩み出す。





プレイ画面1





プレイ画面2





■弓矢×弾幕×ローグライクが生むゲーム体験

「Ira」は、弓矢を使う弾幕系ローグライクアクションシューティングです。プレイヤーは少女ヨンとなり、幻想的で危険に満ちた世界を舞台にした4つのエリア・全7ステージに挑みます。





プレイヤーが使う弓には、通常攻撃とチャージ攻撃が存在し、各弓の特性を理解した上で、位置取り・弾幕の隙間・そして敵の行動パターンを瞬時に判断する集中力が求められます。ローグライク構造により、プレイするたびにマップ構成や入手アイテム、強化内容が変化します。





ボス戦では、激しい弾幕がプレイヤーを包囲しますが、その弾幕を避けつつ射抜く必要があります。美しいビジュアルの中、緊張感あふれるゲームプレイが、プレイヤーを没入へと導きます。





プレイ画面3





プレイ画面4





■ゲーム概要

タイトル ： Ira

ジャンル ： ローグライクアクションシューティング

機種 ： Nintendo Switch 2(ダウンロード版)

販売 ： Pikii

発売日 ： 2026年夏

言語 ： 日本語・英語・韓国語

公式サイト： http://www.pikii.jp/game/ira/

YouTube ： https://youtu.be/fHexJqKojaM

(C) 2026 Pikii / Nicalis, Inc. / ABShot

※上記のインフォメーションは、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

プレイ画面5





■BitSummit PUNCH出展決定

本作「Ira」は、2026年5月22日(金)～24日(日)に京都市勧業館みやこめっせにて開催される、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」のPikiiブースにてプレイアブル出展いたします。会場では本作をいち早く体験いただけます。





イベント名： BitSummit PUNCH

会期 ： 2026年5月22日(金)～24日(日)

会場 ： 京都市勧業館みやこめっせ(京都市左京区)

※Pikiiブースは1F-B09

公式サイト： https://bitsummit.org/

※5月22日(金)はビジネスデー(業界関係者・メディア向け)、5月23日(土)・24日(日)は一般公開日です。









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

Pikii合同会社

担当 ：齋藤

E-mail ：yusuke.saito@pikii.jp









■会社概要

商号 ： Pikii合同会社

事業内容： ゲームソフトウェアの開発、輸出入および販売

設立 ： 2012年11月1日

URL ： http://www.pikii.jp/

X ： https://x.com/PikiiGK