梅の生産量日本一の和歌山からお得なキャンペーン！

産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の「ココ、カラ。和歌山マルシェ」で

「梅干し食べよう！キャンペーン」を開催！

～梅干しを通常価格より500円ＯＦＦで販売！～

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、和歌山の「ココ・カラ。和歌山マルシェ」は、人気の梅干しがお買い得になる「梅干し食べよう！キャンペーン」を開催します。

キャンペーン期間中は、和歌山紀南地域の紀州南高梅干し・小梅干しの対象商品を５００円ＯＦＦで販売いたします。おすすめ商品は、北海道産はちみつと黒酢を使用した「紀州南高梅 ご家庭用 北海道産はちみつ入り はちみつ梅 塩分４％」、かつおの旨味と風味がたっぷりの「紀州南高梅 たっぷりかつお入り 旨味かつお梅 塩分８％」です。他にも梅の収穫量日本一の和歌山県で、農家の皆さんが丹精こめて栽培した梅を使用した様々な梅干しがキャンペーンの対象となっています。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/

■おすすめ商品

●紀州南高梅 ご家庭用 北海道産はちみつ入り はちみつ梅 塩分4％ 500g×3 https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70ume-4hachi500x3/

ショップ一番人気の梅干し。「北海道産はちみつ」と「黒酢」を使用し、塩分控えめのうす塩味に仕上げたはちみつ梅。

●紀州南高梅 たっぷりかつお入り 旨味かつお梅 塩分8％ 900g https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70ume-katsuo900/

たっぷりかつお入り！かつおの風味と旨味たっぷりの甘酸っぱい梅干しです。

●紀州南高梅 昔ながらのしょっぱい 白干し梅 塩分22％ 900g https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70ume-shira900/

塩で漬けた酸っぱいしょっぱい昔ながらの本格梅干し。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協(ＪＡ)などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown