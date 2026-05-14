近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）5月22日（金）に、プロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」の選手を講師に迎え、高校1年生263人と中学1年生130人を対象とした「自転車安全教室」を実施します。本教室は、生徒が交通ルールと安全な自転車の乗り方について理解を深め、通学時の事故防止と安全意識の向上につなげることを目的としています。 【本件のポイント】 ●プロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」の選手を講師に迎え、新入生を対象に自転車安全教室を実施 ●今年4月に施行された自転車の交通反則通告制度（青切符）も踏まえ、自転車の交通ルールについて学ぶ機会を提供 ●生徒は、交通ルール遵守の重要性を理解するとともに、安全な自転車の乗り方を実践的に身につける 【本件の内容】 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校では、生徒が交通ルールを守って安全に通学できるよう、日々安全教育に取り組んでいます。最寄り駅や通学路の交差点などで教員による登校指導を行い、生徒一人ひとりの安全意識の向上に努めています。 今回、プロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」の選手を講師に迎え、「自転車安全教室」を実施します。今年4月に施行された自転車の交通反則通告制度（青切符）も踏まえ、自転車利用時のルールやマナー、法律への正しい理解とともに、車道を左側通行する際の技術や注意点を身につけることを目的としています。 講話では、自転車利用時のルールやマナー、法律について、日頃から自転車競技に取り組むプロ選手の経験を交えながら説明いただきます。実技では、プロ選手による実演により見通しの悪い交差点の通過方法や、一本橋、スラロームなどを通じた自転車のコントロール方法について学びます。これにより、生徒が交通ルール遵守の重要性を理解し、安全な自転車の乗り方を実践的に身につける機会を提供します。本校では、今後も地域や専門家と連携しながら、生徒の安全意識の向上につながる取り組みを積極的に推進してまいります。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月22日（金）14：30～16：20 場所：近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分） 対象：高校1年生263人、中学1年生130人 講師：ヴィクトワール広島 中田拓也 選手、西村大輝 選手 【ヴィクトワール広島】 平成27年（2015年）に中四国初のプロチームとして誕生した、広島県を拠点に活動するプロ自転車ロードレースチームです。チーム名はフランス語で「勝利」を意味します。広島および中国地方に自転車競技の文化を広げ、ロードレースの魅力発信をめざすとともに、地域貢献活動にも取り組んでいます。 国内最高峰のJプロツアー（JBCF）を中心に全国のレースへ参戦するほか、自転車教室や交通安全啓発、学校訪問、地域イベントへの参加などを通じて、自転車の魅力やスポーツの価値を発信しています。また、地元企業や自治体と連携し、地域活性化につながる活動も行っています。 選手の競技活動に加え、若手選手の育成にも取り組み、競技力の向上と地域貢献の両立をめざして活動しています。 【関連リンク】 附属広島高等学校・中学校東広島校 https://hh.kindai.ac.jp/