株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作ドリンクアイテム3種類を、6月6日（土）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、毎日持ち歩きたくなる可愛さと実用性を兼ね備えた限定ドリンクグッズ。乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされた「HELLO KITTY SMILE」だけの特別アイテムです。 保温・保冷機能抜群の「2WAYタンブラー」は季節を問わず活躍する便利アイテム。さらに、ナチュラルな木製の蓋がアクセントになった「木蓋付きタンブラー」はおうち時間やデスクタイムをほっと癒してくれる落ち着いたデザインに仕上げました。様々なシーンで持ち運びしやすい「ステンレス水筒」はお出かけや通勤・通学にもぴったりです。 一本あると日常がより快適になるドリンクアイテム。この機会に「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない限定グッズはいかがですか？

■『HELLO KITTY SMILE新作ドリンクアイテム』 概要

販売開始： 6月6日（土） 内容： 2WAYタンブラー／2,640円、木蓋付きタンブラー／3,190円、ステンレス水筒／3,190円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、 ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/