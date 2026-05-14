ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、世界最高峰の光学性能を誇る「スワロフスキー・オプティック」より、その軽量・コンパクトなボディと圧倒的な光学性能で世界中のバードウォッチャーや旅行者に愛されてきた「CL COMPANION」シリーズの最新モデル「CL COMPANION III 8×30」と「CL COMPANION III 10×30」の2種を発売いたします。 https://swarovskioptik-j.jp/news/cl_companion_3/

心に残る瞬間を、もっと鮮やかに

新しいCLコンパニオンは、旅先で出会う美しい風景や野鳥たちとのかけがえのない瞬間をより鮮やかな思い出として心に残すために設計されました。コンパクトかつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすく、旅先やアウトドアのあらゆるシーンで気軽にご使用いただけます。 SWAROVSKI OPTIKならではのクリアで鮮やかな視界は、対象を細部まで美しく観察できます。CL CONPANION III は、日常をより豊かにし、自然との出会いを心に刻むための最適なパートナーです。

■洗練されたエルゴノミクス設計 550gという軽量設計に加え、新しいブリッジデザインと直感的に使いやすいフォーカスホイールを採用。長時間の観察でも疲れにくく、片手での操作性も向上しました。

■卓越した光学性能 卓越した光学品質とコンパクトなサイズを両立させたCLシリーズの光学コンセプトが、高コントラストで鮮明な視界を提供。色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現します。

■過酷な環境に耐える信頼性 水深4mまでの防水性能と、-25℃から+55℃までの広い動作温度範囲を確保。あらゆるアウトドアシーンで安心してご使用いただけます。

■［8×30］圧倒的な視界の広さ 1,000m先で140mというワイドな視界（実視界8°）を実現。動きの速い野鳥の追跡や、広大な風景の観察において、これまでにない没入感を提供します。

■［10×30］強力な拡大率がもたらす観察体験 コンパクトな30mm対物レンズでありながら10倍の高倍率で、遥か遠くのディテールを鮮明な解像度で捉えます。

■ ライフスタイルを彩る3つのカラー展開 ［グリーン］軽やかでポップなイメージカラー。自然に溶け込み、野鳥観察やアウトドアに最適です。 ［オレンジ］アクティブで視認性の高いエネルギッシュなカラー。フィールドでの紛失防止や、スポーティーなシーンに映えます。 ［ブラウン］洗練された落ち着きのあるクラシックカラー。旅行や観劇、日常の風景にも馴染むエレガントな装いです。

■CL COMPANION III 8×30（グリーン／オレンジ／ブラウン）

発売開始日 ：2026年05月28日 URL ：https://swarovskioptik-j.jp/product/cl_companion_3_8x30/ 希望小売価格 ：230,000円（税別）

CL COMPANION III 10×30（グリーン／オレンジ／ブラウン）

発売開始日 ：2026年05月28日 URL ：https://swarovskioptik-j.jp/product/cl_companion_3_10x30/ 希望小売価格 ：235,000円（税別）

■SWAROVSKI OPTIK（スワロフスキー・オプティック）とは SWAROVSKI OPTIK（スワロフスキー・オプティック）は1949年に創業した光学製品メーカーです。 その名の通り、クリスタルガラスで有名なスワロフスキーのグループ会社であり、大自然に囲まれたオーストリアのチロルにて長年にわたり独創的な光学製品を世に送り出してきました。 その哲学は「絶えず向上するものこそ最良の製品」であり、言葉の通り自社工場の中で育てた職人にだけ製品を作らせるこだわりを持ち、常に最高の製品を目指して製品を作り上げています。 その最高品質の双眼鏡がどのような場面で使われているのか？それはバードウォッチングや旅行、観劇といった様々な場面で使われています。スワロフスキー双眼鏡の性能があればその楽しみは格別となりますし、写真には残らない一生の思い出を見ることができるでしょう。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp