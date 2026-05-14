「ひとりひとりが過ごしやすい社会をともにつくる」をミッションに掲げ、インクルーシブデザインの推進に取り組む合同会社Ledesone（レデソン、本社：大阪市）は、2026年5月21日（木）の「Global Accessibility Awareness Day（GAAD）」に際し、「GAAD Japan 2026」に協賛します。 Ledesoneは2024年より毎年、本イベントへの協賛を継続しており、今年で3年目となります。当日は、KINTOテクノロジーズ株式会社との共催による大阪パブリックビューイングを実施するほか、翌日5月22日（金）には「見えづらい”ちがい”からアクセシビリティを考える」をテーマとした独自のオンラインイベントを開催し、アクセシビリティのさらなる普及と実践を推進していきます。

実施背景

毎年5月の第3木曜日は、デジタル分野のアクセシビリティについて考える世界的な啓発デー「GAAD（Global Accessibility Awareness Day）」です。 Ledesoneは、発達障害や感覚特性など「周囲からは見えづらい困りごと」を持つ当事者視点を活かし、多様な方々が過ごしやすい社会の実現を目指しています。アクセシビリティを単なる技術的要件として捉えるのではなく、ひとりひとりが自分らしく過ごすための「標準」として社会に根付かせるべく、今年も本アクションに参画します。

実施内容

【5月21日開催】「GAAD Japan2026」パブリックビューイングの開催

「A11y Osaka Meetup」（Ledesoneが運営事務局を務めるコミュニティ）と、KINTOテクノロジーズ株式会社の共同により、同社大阪オフィスにて「GAAD Japan2026」のパブリックビューイングを開催します。オンライン配信を共に視聴し、参加者同士で感想や知見をリアルタイムに共有し合える場となります。 日時： 2026年5月21日（木） 10:30～18:30会場： KINTOテクノロジーズ株式会社 大阪オフィス（大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング 20階）

https://connpass.com/event/390515/

A11y Osaka Meetupは、アクセシビリティとインクルーシブデザインをテーマに、実践者が登壇して知識やアイデアを共有する、大阪を中心にしたイベントを開催するプロジェクトです。

【5月22日開催】オンラインイベント「見えづらい”ちがい”から考えるアクセシビリティ」

https://a11yosaka.connpass.com

「文字の読みづらさ」があるディスレクシア、「数字や数の理解のしずらさ」がある算数障害、「光やまぶしさ等に関する」特性の視覚過敏の視点から、日々のウェブページや SNS などで情報を受け取る時や、何かのサービスを利用する時、働いている時などさまざまな場面での困りごとや助かったことなどをお話ししていただくオンラインイベントです。当日は登壇者によるセッションだけでなく参加者も交えて一緒に考えるディスカッションも予定しています。 開催日程：2026年5月22日（金）13:00～14:30開催形式：オンライン配信（Zoom）参加費用：当日視聴は無料、アーカイブ視聴は1200円（学生の場合は500円）

Ledesoneのアクセシビリティ向上支援サービスについて

https://miezurai-chigai.peatix.com/view

Ledesone（レデソン）のアクセシビリティ推進支援サービスでは、認知障害や学習障害、発達特性、高齢者など、さまざまな特性を持つユーザーの視点を取り入れ、ウェブサイトやデジタルコンテンツの使いやすさ（UI/UX）を向上させるためのサポートを行っています。ガイドラインに沿った対応だけでなく、実際のユーザーから直接フィードバックを受けることで、より実践的で効果的な改善を目指します。

合同会社Ledesoneについて

https://ledesone.com/solution/accessibility/

Ledesone（レデソン）は、2018年3月に創業し、2020年7月に法人化した大阪発のスタートアップです。「ひとりひとりが過ごしやすい社会をともにつくる」をミッションに掲げ、認知特性やコミュニケーションなどの見えづらい困りごとや特性を持つ人の視点を活かしたインクルーシブデザイン推進の事業を展開しています。法人向けには、当事者モニターを活かしたリサーチやワークショップを通じて、商品・サービス開発改善や働く環境の改善支援などを行っています。

https://ledesone.com/