【ステーキのどん】大好評の「どん食べ放題」を環七梅島店で5月11日（金）より販売開始！東京都内初の導入へ

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）は、運営する「ステーキのどん」にて限定開催中の「どん食べ放題」を、2026年5月11日（月）より環七梅島店（東京都）にて販売開始致しました。東京都内の店舗としては初の導入となります 。これまで浦和三室店・的場店（埼玉県）、新前橋店（群馬県）、小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）の計6店舗で展開し、多くのお客様よりご好評をいただいている本サービスが、ついに東京都内でもお楽しみいただけるようになります。

東京都で初登場のどん食べ放題

お肉をガッツリたべるなら「ステーキのどん」！

日頃より「ステーキのどん」をご愛顧いただいているお客様からの、熱いご要望にお応えして誕生した「どん食べ放題」。牛・豚・鶏の各種ステーキの食べ比べをはじめ、当店自慢のジューシーなハンバーグや、充実したサイドメニューまで、ステーキ専門店ならではの本格グリルを心ゆくまでお楽しみいただけるボリューム満点のプランです。このたび環七梅島店（東京都）では、平日はもちろん、土日祝日も含めた「終日」の販売を開始いたします。ご家族やご友人との特別なひとときや、お腹いっぱいお肉を満喫したい日に、ぜひ皆様でご来店いただき、当店自慢の「どん食べ放題」を心ゆくまでご堪能ください。

【どん食べ放題 詳細】

<価格>

お1人様 3,980円（税込4,378円）

65歳以上 3,480円（税込3,828円）

小学生 1,200円（税込1,320円）

小学生未満 無料

・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

ドリンクバー・スープバー付

<実施曜日・時間>

毎日11時～21時 ※土日祝日も開催しております。

※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。

<提供メニュー>

全店共通メニュー

●メイン料理

激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、

カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキン、

※チキン・ポークグリルは、カットした状態で提供しますが、形状が異なる場合もあります

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、

デミグラスソース、どん辛ソース、

●お子様限定メニュー （小学生6年生までのお客様限定）

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ

●サイドメニュー

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ

●デザート

プチアイス

●その他

ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー

また、より多くのお客様にご満足いただける様に、『チキン食べ放題』も引き続き実施しております。

実施店舗

浦和三室店・的場店(埼玉県）、新前橋店（群馬県）、小山犬塚店(栃木県)、富里インター店・

古市場店(千葉県)、環七梅島店（東京都）

合計7店舗にて開催中

各店舗の開催詳細や詳細メニューは、以下の弊社ホームページよりご確認ください。

食べ放題ページURL： https://www.steak-don.jp/campaign_fair_detail2.html

皆様のご来店・ご利用を、心よりお待ちしております。

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。