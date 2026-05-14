【出展情報】coody、七北田公園「アウトドアデイジャパン仙台2026」に出展（5月23日・24日開催）

「アウトドアデイジャパン」とは

株式会社W&W

「アウトドアデイジャパン」は、キャンプやアウトドアの魅力を“見て・触れて・体感できる”国内最大級の体験型アウトドアイベントです。

2026年で16年目を迎え、仙台会場は昨シーズンに続き2回目の開催となります。

会場には、最新のキャンプ用品やアウトドアギア、アパレル、クルマ・バイク・自転車など幅広いブースが集結。さらに、アクティビティ体験やワークショップも楽しめ、アウトドア好きの方はもちろん、これからキャンプを始めたい方にもおすすめのイベントです。

cooyの出展内容

今回、coodyは日本初上陸となる「coody エアテント FAMILIA PRO」「coody エアテント HUB SHELTER PRO」を初公開するほか、「Makuake」で好評の「YUSTONA」「BESTONA」など人気モデルを展示。

実際に製品に触れ、coodyならではの快適性をご体感いただけます。

キャンプ初心者からファミリー、ソロキャンパーまで楽しめる内容となっています。

出展予定テント＆ギア

【NEW!】coody エアテント FAMILIA PRO

「Makuake」にて先行公開中！

待望の日本初上陸！！

幅3.6m × 奥行4.8m × 高さ2.3m、広さは約17.3平方メートル

広げた瞬間に感じる、圧倒的なゆとり。

開閉バリエーション豊富な大型窓とミニ窓は通風とプライバシーを両立し、まるでアートのような存在感！

詳細：coody エアテント FAMILIA PRO(https://coody-jp.com/familia_pro/)

【NEW!】coody エアテント HUB SHELTER PRO

「Makuake」にて先行公開中！

待望の日本初上陸！！

幅3.6m × 奥行3.8m × 高さ2.7m

広さは約13.3平方メートル

立って過ごせる、圧倒的な開放空間！

景色を額装するアイコニックな六角ウインドウとキャノピーの組み合わせが、機能性と美しさを両立しています。

詳細：coody エアテント HUB SHELTER PRO(https://coody-jp.com/habshelter_pro/)

【NEW!】coody エアテント HAVENA

coodyエアテントの最新モデルを初公開！

幅3.0m×奥行3.0m×高さ2.35mのゆとりある空間ながら、約30.5kgに抑えた軽量設計です。

大きなブラックコーティングタープを標準装備し、日よけ・空間拡張・テント保護を1つで実現！

外側エアポール構造で、室内広々。レイアウトも自由自在です。

詳細：coody エアテント HAVENA(https://coody-jp.com/tent-havena/)

coody エアテント8.0

風合い豊かなポリコットン製のロッジ型エアテント。

8平方メートル の広さに天井高は2.2ｍ。ソロでもデュオでも贅沢にキャンプを楽しめます。

フロアはテントと一体型で、水や虫の侵入を防ぎます。

詳細：coody エアテント8.0(https://coody-jp.com/tent-8/)

coody テント圧縮バッグ

coodyエアテントを想定して設計。

大型テントを30％以上圧縮し、省スペース化を実現しました。

テントを圧縮することでトランクに余白が生まれる！テントもギアも、もう諦めないキャンプへ。

詳細：coody テント圧縮バッグ(https://coody-jp.com/tentshield/)

coodyエアベッド AIRBLOCK COREO

coodyの新世代エアマット「AIR BLOCK COREO」（エアブロック コレオ）は、従来比で約36％の軽量化を実現した、驚くほど軽い次世代モデル。

独自開発のCOREO PVC素材と「二層エアチャンバー」構造により、沈み込みや不安定さを解消し、軽さ・強さ・快適さを高次元で両立しました。

コンパクトに収納でき、どこでも上質な睡眠環境を実現します。

詳細：coodyエアベッド AIRBLOCK COREO(https://coody-jp.com/coody-coreo/)

coody GLOWNA パーティーライト

16通りの光演出と個別コントロール機能を搭載した、coodyのパーティーライトシリーズ。

8種類の色温度と8段階の明るさ調整に対応し、ライトごとの個別設定も可能です。

IP67防水・防塵仕様で、雨の日でも安心して使用できます。

さらに、ライト部分は別売りの専用ファンへ付け替え可能。

5灯／7灯／9灯の3サイズ展開で、アウトドアはもちろん、庭やリビング、店舗装飾にもおすすめです。

※展示内容は予告なく変更となる場合があります。

イベント内容

FAMILIA PRO 実機展示

新作 coody エアテント FAMILIA PRO を実機展示。

サイズ感や空間の広がり、進化した居住性など、写真や動画では伝わりにくい魅力を実物でご確認いただけます。

PROシリーズ 実機展示

新作「coody エアテント FAMILIA PRO」「HUB SHELTER PRO」を実機展示いたします。

PROシリーズならではの圧倒的な存在感や空間の広がり、素材感を実際にご体感いただけます。

FAMILIA PROは、ファミリーでもゆったり過ごせる大型2ルームエアテント。

HUB SHELTER PROは、単体でも美しさと存在感が際立つ設計で、FAMILIA PROとの連結スタイルもおすすめです。

coodyが提案する上質なキャンプ空間を、ぜひ会場でご体感ください。

coody エアテント HAVENA 実機初公開！

日本初上陸の最新モデルcoody エアテント HAVENA（ハベナ）を実機展示いたします。

約3.0m × 3.0m × 高さ2.35mの広々とした室内空間を確保しながら、扱いやすさにも配慮した設計が特徴です。

さらに、大型ブラックコーティングタープを組み合わせることで、日差しや雨を防ぎながら、快適なくつろぎ空間を実現。

エアポールを外側に配置した構造により、室内をより広く有効的に使いやすい設計となっています。

ファミリーキャンプや、ゆったり過ごしたいキャンプスタイルにおすすめのモデルです。

coody エアテント 設営デモンストレーション

会場では、coodyエアテントの設営デモンストレーションを実施予定です。

実際にエアテントへ空気を入れる体験（手動ポンプ・電動ポンプ）していただけます。

また、設営だけでなく、空気を抜く様子もご覧いただけます。

「エアテントって本当に簡単に設営できるの？」「撤収は大変じゃない？」と気になっている方にも、coodyエアテントならではの手軽さを実感していただける機会です。

体験をご希望の方は、会場スタッフまでお気軽にお声がけください。

coody テント圧縮バッグ デモンストレーション

大型エアテントの収納をサポートする coody テント圧縮バッグ のデモンストレーションを予定しております。

圧縮後のサイズ感や、車載時のイメージなどをその場でご確認いただけます。

オリジナルノベルティ プレゼント企画

coodyの各種公式SNSのフォローにご協力いただいた方へ、coodyオリジナルグッズをプレゼントいたします。

会場へお越しの際は、ぜひcoodyブースにお立ち寄りいただき、公式SNSもチェックしてみてください。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

お楽しみ抽選会

coodyブースでは、どなたでもご参加いただけるお楽しみ抽選会を開催予定です。

抽選で、coodyオリジナルグッズが当たるかも！？

何がもらえるかは、当日会場でのお楽しみです。

ご来場の際は、ぜひcoodyブースにお立ち寄りいただき、抽選会にもご参加ください。

※天候や会場状況により、抽選会の開始時間・実施内容は予告なく変更となる場合がございます。

※くじがなくなり次第、終了となります。

出展概要

イベント名：アウトドアデイジャパン仙台 2026

開催日時：

2026年5月23日（土） 9:30～16:30

2026年5月24日（日） 9:30～16:30

会場 ： 七北田公園（ななきた公園）芝生広場（宮城県仙台市泉区七北田赤生津4）

入場料：無料

備考 ： ペットOK・雨天決行

公式サイト：https://outdoorday.jp/sendai/

coodyは今回、「アウトドアデイジャパン仙台 2026」にて東北エリア初出展いたします。

当日は、coodyのエアテントやアウトドアギアを実際に見て・触れて、空間の広さや素材感、設営の手軽さをご体感いただけます。

「エアテントを実際に見てみたい」「サイズ感を確かめたい」という方は、ぜひcoodyブースへお立ち寄りください。

東北エリアの皆さまと会場でお会いできることを、スタッフ一同楽しみにしております。

coody公式お知らせ：https://coody-jp.com/2026-0513/

会社情報

「アウトドアをもっと、心地よく」をテーマに、デザイン性と機能性を兼ね備えたエアフレーム式のテントを中心に展開するアウトドアブランド。

設営のしやすさと空間の快適さを追求した製品は、キャンプ初心者からグランピング施設まで幅広くご好評をいただいております。

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

お問い合わせ：ec-support@coody-jp.com

会社概要

会社名：合同会社COODY

設立日：2024年11月29日

本社所在地：東京都荒川区東日暮里6丁目16-8 桂ビル 3F

代表者：金中 予哉

事業内容：アウトドア用品の製造・販売

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

本件に関するお問い合わせ先

合同会社COODY

広報担当：鈴木

お問い合わせフォーム：https://coody-jp.com/toiawase/

現地でのcoodyエアテントの取材・撮影もこちらよりお問い合わせください。

※合同会社COODYは株式会社W&Wのグループ会社です。