yutoriが展開するコスメブランド「minum」から魔法少女感あふれるチャーム付きぷにゅグリップライナーが発売開始

株式会社yutori

株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社pool（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／以下 pool）が展開するコスメブランド「minum（ミニュム）」は、3月末より新作の『チャーム付きぷにゅグリップライナー』を発売開始したことをお知らせいたします。全国のドラッグストア、バラエティショップで順次販売開始しております。

チャーム付きぷにゅグリップライナー 全５色 1,265円（税込）

01ピュアブラック / 02シアーブラック / 03グレージュ / 04イエベブラウン / 05ブルベブラウン

史上初(※3)のグリップ付きアイライナーからチャーム付きが登場！

※3 国内一般消費者向けに販売されているアイライナーとしては史上初のグリップ付きボールペン風形状（当社調べ）



ぷにゅっとグリップで安定感UP

ボールペン型容器にグリップを備えたことで、持ちやすく手ブレしにくい仕様にリニューアル。初心者でも安定した極細ラインが描けます。





カスタマイズできるチャームホール付き

さらに好きなチャームを取り付けて、自分らしくアレンジできる遊び心あるデザインに。





高発色＆落ちにくさはそのまま

ウォータープルーフ処方、0.1mm極細毛、ムラのない発色。泣いても笑ってもとにかく落ちにくい(※4)仕上がりをキープします。

※4 メイクアップ効果による

新作発売日について

2026年3月末より、全国のドラッグストア・バラエティショップにて順次販売中。

※店舗によって入荷時期が異なるため、お取り扱い状況は各店舗にてご確認ください。

■ minum

「品質 × かわいい × 価格 すべて欲張りたい」をコンセプトに、新ミニサイズコスメブランドとして2024年3月にデビュー。

全商品が手のひらサイズのミニサイズとなっており、ほとんどの商品がワンコインというリーズナブルな価格でありながら、高品質・高発色の充実したアイテムで、リップ、グリッター、アイシャドウ、アイライナー、ファンデーション、といったフルラインナップを展開。

Z世代を中心に支持を集める人気女優の齊藤なぎさをイメージモデルとして起用。

X : https://twitter.com/minum_cosme

instagram : https://www.instagram.com/minum_cosme/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『9090』『HTH』『PAMM』

など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は305万人（2026年4月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で60店舗（2026年4月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo