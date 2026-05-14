ヴァイスシュヴァルツよりブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2が5月15日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、5月15日(金)に、ヴァイスシュヴァルツの最新商品、「ブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2」を発売することをお知らせいたします。
★TVアニメ『ダンダダン』がヴァイスシュヴァルツに再び参戦！
TVアニメ『ダンダダン』がVol.2としてブースターパックで再び登場！
新規描き下ろしイラストを使用している他、モモ役 若山詩音さん、アイラ役 佐倉綾音さん、ターボババア役 田中真弓さん、豪華キャストの箔押しサインカードを収録しており、コレクションにも大変おすすめの商品です！
★収録カード情報
＜SIR＞シリアルレア 全1種
ターボババア役、田中真弓さんの箔押しサインカードが＜SIR＞シリアルレアとして商品内に極々稀に封入！
＜SSP＞スーパースペシャル 全2種
新規描き下ろしイラストを使用した＜SSP＞スーパースペシャルのカードを収録！
＜SP＞スペシャル 全8種
＜SP＞スペシャルのカードを収録！
一部カードには出演キャストのサインが箔押しされております。
新仕様のSRの一部カードを公開！
新仕様のSRの一部カードには豪華加工が施されております。
★ブースターパック商品情報
【商品名】
ブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2
【発売日】
2026年5月15日(金)
【希望小売価格】
1パック8枚入り 440円(税込)
1ボックス 10パック入り4,400円(税込)
1カートン 12ボックス入り
カード種類数：ノーマル100種＋パラレル115種
▼詳細はこちら
https://ws-tcg.com/products/dddbpvol-2/
★ヴァイスシュヴァルツとは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」は、2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム。 キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！現在ヴァイスシュヴァルツには160種類以上のタイトルが参戦中！
ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/
ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg
ヴァイスシュヴァルツ＆Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
【掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。】
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
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