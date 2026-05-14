ヴァイスシュヴァルツよりブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2が5月15日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、5月15日(金)に、ヴァイスシュヴァルツの最新商品、「ブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2」を発売することをお知らせいたします。

★TVアニメ『ダンダダン』がヴァイスシュヴァルツに再び参戦！

TVアニメ『ダンダダン』がVol.2としてブースターパックで再び登場！

新規描き下ろしイラストを使用している他、モモ役 若山詩音さん、アイラ役 佐倉綾音さん、ターボババア役 田中真弓さん、豪華キャストの箔押しサインカードを収録しており、コレクションにも大変おすすめの商品です！

★収録カード情報

＜SIR＞シリアルレア 全1種

ターボババア役、田中真弓さんの箔押しサインカードが＜SIR＞シリアルレアとして商品内に極々稀に封入！

＜SSP＞スーパースペシャル 全2種

新規描き下ろしイラストを使用した＜SSP＞スーパースペシャルのカードを収録！

＜SP＞スペシャル 全8種

＜SP＞スペシャルのカードを収録！

一部カードには出演キャストのサインが箔押しされております。

新仕様のSRの一部カードを公開！

新仕様のSRの一部カードには豪華加工が施されております。

★ブースターパック商品情報

【商品名】

ブースターパック TVアニメ『ダンダダン』Vol.2

【発売日】

2026年5月15日(金)

【希望小売価格】

1パック8枚入り 440円(税込)

1ボックス 10パック入り4,400円(税込)

1カートン 12ボックス入り

カード種類数：ノーマル100種＋パラレル115種

▼詳細はこちら

https://ws-tcg.com/products/dddbpvol-2/

★ヴァイスシュヴァルツとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」は、2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム。 キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト！集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ！現在ヴァイスシュヴァルツには160種類以上のタイトルが参戦中！

ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト：https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式X：https://x.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ＆Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

【掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。】

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

(C)Bushiroad