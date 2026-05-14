発売開始から6カ月で累計販売着数6万着を突破！全世代向け「みんなのスーツ」に待望の夏モデルが新登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、2025年11月に全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』の発売を開始し、品質と圧倒的なコストパフォーマンスの高さでご好評をいただいています。発売開始から6カ月で累計販売着数が約6万着を突破し、この好調を受けメンズスタイル、レディーススタイルに待望の夏モデルが新登場。5月14日（木）より「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。

特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/

『みんなのスーツ』は、手に取りやすい価格帯と、あらゆるシーンで気軽に着用できる「良質できちんと見えする」スタイルを両立したシリーズです。青山商事が長年培ったテーラードの知見を活かした立体縫製と、圧倒的なコストパフォーマンスにより、発売以来多くのお客様から支持をいただいています。今回は「ジャケット必須のシーンでも涼しく過ごしたい」「汗のベタつきや暑さを軽減したい」という夏特有の要望を多くいただいていることから、涼しく快適に過ごすための「夏モデル」を展開します。

メンズスタイルでは、オールシーズンモデルにも取り入れていた吸汗速乾など、夏に嬉しい機能を維持しつつ、重さや蒸れを解消するために背裏・袖裏を省いた軽量設計を採用しました。立体的なフォルムできちんと感を演出しながらも、カーディガンのような軽い着心地で、より快適な一着に仕上げています。レディーススタイルでは、接触冷感、吸汗速乾、ＵＶカットを搭載した高機能素材を採用。日差しや汗による不快感を抑え、夏のビジネスシーンをスマートにサポートします。これからも、「すべての人に、似合うスーツを。」というコンセプトのもと、お客様のニーズに寄り添い、誰もが自分らしく安心して着用できる一着を提案します。

【商品概要】

商品 みんなのスーツ １.メンズスタイル ２.レディーススタイル（ジャケット/パンツ）

色柄 １.無地/ブラック、ネイビー ２.無地/チャコールグレー

素材 １.ポリエステル100％ ２.ポリエステル100%

サイズ １.SS～3L、WideS～Wide3L（全11サイズ） ２.SS～3L（全6サイズ）

販売価格 １.税込12,980円 ２.ジャケット税込7,590円、パンツ税込5,390円

販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。