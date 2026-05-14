海の幸が彩る「天空のルーフトップビアガーデン2026」を開催 KIYO特製ケイジャンシーフードメニューを追加
株式会社ベルーナ(本社：埼玉県上尾市、代表：安野清) の子会社である株式会社グランベルホテルが展開する「BEEF STEAK CLUB KIYO GINZA」は、2026年5月1日（金）より「天空のルーフトップビアガーデン 2026」の夏メニューの提供を開始いたしました。初夏の訪れに合わせ、料理内容と空間演出を刷新し、より開放感あふれるルーフトップ体験をご提供いたします。
公式サイト…https://kiyo-steak.com/beer_garden/
夏メニューでは、シェアスタイルで楽しめる2種類のコースをご用意しております。レギュラーコースでは、ジャパニーズテイストに仕上げたチキンレッグをメインに、ブリのカルパッチョやマッケンチーズなどをラインナップ。プレミアムコースでは、オマール海老やブラックタイガー、ムール貝、ほたてなどの魚介をふんだんに使用した「KIYO特製ケイジャンシーフード」を提供します。特製ケイジャンソースのスパイシーな味わいが、初夏のビアガーデンにぴったりな一品です。ドリンクは生ビールをはじめ、ハイボール、ワイン、レモンサワー、ノンアルコールカクテルなど豊富に取り揃え、いずれのコースでも2時間飲み放題でご利用いただけます。
最上階ルーフトップテラスで開放感と爽やかな風を感じながら、贅沢な時間をお過ごしいただけます。
■天空のルーフトップビアガーデン2026（夏） 概要
開催期間：2026年5月1日（金）～10月31日（土）
営業時間：18:00～22:00（L.O. 21:30）
開催場所：グランベルスクエア10F
詳細URL：https://kiyo-steak.com/beer_garden/
※雨天・強風等、天候により中止となる場合がございます。
【コース詳細】
コース１.：チキンレッグのレギュラーコース
価 格：6,000円（税込）
料理
・チキンレッグのジャパニーズテイスト
・フライドポテト
・ブリのカルパッチョ
・マッケンチーズ
※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。
ドリンク（2時間飲み放題）
・生ビール
・ハイボール
・レモンサワー
・ワイン（赤、白、スパークリング）
・ノンアルコールカクテル
・ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール、マンゴージュース、アセロラジュース、ウーロン茶）
▲チキンレッグのジャパニーズテイスト
▲ブリのカルパッチョ
コース２.：ケイジャンシーフードのプレミアムコース
価格 ：10,000円（税込）
料理
・KIYO特製ケイジャンシーフード
オマール海老 / ブラックタイガー / ソフトシェルクラブ / はまぐり / ムール貝 / ほたて / 白身魚 / ベーコン / とうもろこし / ブロッコリー / アスパラガス / にんにく / フライドポテト / 季節の野菜
※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。
ドリンク（2時間飲み放題）
・生ビール
・ハイボール
・レモンサワー
・ワイン（赤、白、スパークリング）
・ノンアルコールカクテル
・ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール、マンゴージュース、アセロラジュース、ウーロン茶）
▲ KIYO特製ケイジャンシーフード
▲ ドリンクイメージ
■店舗概要
店舗名 ：BEEF STEAK CLUB KIYO GINZA
（ビーフ ステーキ クラブ キヨ ギンザ）
所在地 ：東京都中央区銀座7丁目2番18号
グランベルスクエア10F
営業時間 ：16:00～23:00
（フード 21:30 LO、ドリンク 22:00 LO）
座席数 ：店内 78席（個室含む）、テラス 80席
公式サイト：https://kiyo-steak.com/
予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/beefsteakclub-kiyo-ginza/reserve
店舗名 ：Rooftop Bar piro ginza
（ルーフトップ バー ピロ ギンザ）
所在地 ：東京都中央区銀座7丁目2番18号
グランベルスクエア10F
営業時間 ：金・土曜 23:00～翌3:00
※営業時間は予告なく変更となる場合がありますので、お電話にて店舗へご確認いただきますようお願いいたします。
■運営会社概要
■会社名：株式会社グランベルホテル
（株式会社ベル―ナ100％子会社）
■代表 ：代表取締役社長 安野 清
■所在地 ：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F
■公式HP：https://granbellhotel.com/
■ベルーナ会社概要
ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様に対し、より時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。
会社名 ：株式会社ベルーナ
（コード番号9997 東証プライム市場）
代表 ：代表取締役社長 安野 清
所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号
企業サイト：https://www.belluna.co.jp/
事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業
グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業
アパレル・雑貨事業/その他の事業
データベース活用事業