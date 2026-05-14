海の幸が彩る「天空のルーフトップビアガーデン2026」を開催　KIYO特製ケイジャンシーフードメニューを追加

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株式会社ベルーナ

　株式会社ベルーナ(本社：埼玉県上尾市、代表：安野清) の子会社である株式会社グランベルホテルが展開する「BEEF STEAK CLUB KIYO GINZA」は、2026年5月1日（金）より「天空のルーフトップビアガーデン 2026」の夏メニューの提供を開始いたしました。初夏の訪れに合わせ、料理内容と空間演出を刷新し、より開放感あふれるルーフトップ体験をご提供いたします。



公式サイト…https://kiyo-steak.com/beer_garden/


夏メニューでは、シェアスタイルで楽しめる2種類のコースをご用意しております。レギュラーコースでは、ジャパニーズテイストに仕上げたチキンレッグをメインに、ブリのカルパッチョやマッケンチーズなどをラインナップ。プレミアムコースでは、オマール海老やブラックタイガー、ムール貝、ほたてなどの魚介をふんだんに使用した「KIYO特製ケイジャンシーフード」を提供します。特製ケイジャンソースのスパイシーな味わいが、初夏のビアガーデンにぴったりな一品です。ドリンクは生ビールをはじめ、ハイボール、ワイン、レモンサワー、ノンアルコールカクテルなど豊富に取り揃え、いずれのコースでも2時間飲み放題でご利用いただけます。


最上階ルーフトップテラスで開放感と爽やかな風を感じながら、贅沢な時間をお過ごしいただけます。


■天空のルーフトップビアガーデン2026（夏） 概要

開催期間：2026年5月1日（金）～10月31日（土）


営業時間：18:00～22:00（L.O. 21:30）


開催場所：グランベルスクエア10F


詳細URL：https://kiyo-steak.com/beer_garden/


　　　　　　※雨天・強風等、天候により中止となる場合がございます。





【コース詳細】


コース１.：チキンレッグのレギュラーコース


価　　格：6,000円（税込）



料理


・チキンレッグのジャパニーズテイスト


・フライドポテト


・ブリのカルパッチョ


・マッケンチーズ


※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。



ドリンク（2時間飲み放題）


・生ビール


・ハイボール


・レモンサワー


・ワイン（赤、白、スパークリング）


・ノンアルコールカクテル


・ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール、マンゴージュース、アセロラジュース、ウーロン茶）



▲チキンレッグのジャパニーズテイスト

▲ブリのカルパッチョ

コース２.：ケイジャンシーフードのプレミアムコース


価格　　：10,000円（税込）



料理


・KIYO特製ケイジャンシーフード


オマール海老 / ブラックタイガー / ソフトシェルクラブ / はまぐり / ムール貝 / ほたて / 白身魚 / ベーコン / とうもろこし / ブロッコリー / アスパラガス / にんにく / フライドポテト / 季節の野菜


※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。



ドリンク（2時間飲み放題）


・生ビール


・ハイボール


・レモンサワー


・ワイン（赤、白、スパークリング）


・ノンアルコールカクテル


・ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール、マンゴージュース、アセロラジュース、ウーロン茶）



▲ KIYO特製ケイジャンシーフード

▲ ドリンクイメージ

■店舗概要

店舗名　　：BEEF STEAK CLUB KIYO GINZA


（ビーフ ステーキ クラブ キヨ ギンザ）


所在地　　：東京都中央区銀座7丁目2番18号


グランベルスクエア10F


営業時間　：16:00～23:00


（フード 21:30 LO、ドリンク 22:00 LO）


座席数　　：店内 78席（個室含む）、テラス 80席


公式サイト：https://kiyo-steak.com/　


予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/beefsteakclub-kiyo-ginza/reserve　








店舗名　　：Rooftop Bar piro ginza


　　　　　 （ルーフトップ バー ピロ ギンザ）


所在地　　：東京都中央区銀座7丁目2番18号


グランベルスクエア10F


営業時間　：金・土曜 23:00～翌3:00






※営業時間は予告なく変更となる場合がありますので、お電話にて店舗へご確認いただきますようお願いいたします。


■運営会社概要

■会社名：株式会社グランベルホテル


　　　　 （株式会社ベル―ナ100％子会社）


■代表　 ：代表取締役社長　安野 清


■所在地 ：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F


■公式HP：https://granbellhotel.com/





■ベルーナ会社概要

　ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様に対し、より時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。



会社名　　：株式会社ベルーナ


　　　　　 （コード番号9997　東証プライム市場）


代表　　　：代表取締役社長　安野 清


所在地　　：埼玉県上尾市宮元町4番2号


企業サイト：https://www.belluna.co.jp/


事業内容　：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業


　　　　　　グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業


　　　　　　アパレル・雑貨事業/その他の事業


　　　　　　データベース活用事業