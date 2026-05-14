サマンサタバサプチチョイスからディズニー＆ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』のコレクションを発売！

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド





株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋　幸二、所在地：東京品川区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、


ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージしたデザインに「マイク」、「サリー」のモチーフのデザインを取り入れた全６アイテムを販売する。





■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション


パスケース \15,400-


折財布 \ 22,000-


『モンスターズ・ユニバーシティ』の校章をモチーフにした金具に


縁取りされているライトグリーンのカラーがポイントの小物シリーズ。






中を開くとカード収納部分がストライプ柄になっており、


スクールテイストな配色がポイント。


パスケースには、“MONSTERS UNIVERSITY”の


文字が入った鉛筆のイラスト、


お財布には「マイク」のIDカードをイメージしたイラストがプリントされており、


それぞれ物語に出てくるアイテムがデザインされており


開ける度にワクワクするデザイン。




■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション


ファスナーチャーム (2種) \4,400-


バッグチャーム \5,500-






「マイク」、「サリー」の学生時代のイラストを使用したチャームは


それぞれのキャラクターのカラーをイメージしたストーン付き。







パスケースやお財布など、それぞれのキャラクターで付けるのがおすすめ◎




バッグチャームは『モンスターズ・インク』のロゴと


「マイク」と「サリー」のフェイスをデザイン。


表情が可愛らしいキャラクターたちに注目してください。




チェーン部分にはそれぞれキャラクターのイメージカラーの


ストーンが入っており、キラッと光るデザインがポイント。


バッグとお揃いで合わせてほしいアイテム。




■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション


ショルダーバッグ \16,500-




『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージした


ブルーをベースに、右下には「マイク」と「サリー」のアートを


ワッペン風にデザイン。


コーディネートのアクセントにもなり世界観をより楽しむことができます。





■サマンサタバサプチチョイス HP


Samantha Thavasa Japan Limited | Samantha Thavasa Petit Choice





■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://samanthathavasa.com