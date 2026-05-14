サマンサタバサプチチョイスからディズニー＆ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』のコレクションを発売！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京品川区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、
ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージしたデザインに「マイク」、「サリー」のモチーフのデザインを取り入れた全６アイテムを販売する。
■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション
パスケース \15,400-
折財布 \ 22,000-
『モンスターズ・ユニバーシティ』の校章をモチーフにした金具に
縁取りされているライトグリーンのカラーがポイントの小物シリーズ。
中を開くとカード収納部分がストライプ柄になっており、
スクールテイストな配色がポイント。
パスケースには、“MONSTERS UNIVERSITY”の
文字が入った鉛筆のイラスト、
お財布には「マイク」のIDカードをイメージしたイラストがプリントされており、
それぞれ物語に出てくるアイテムがデザインされており
開ける度にワクワクするデザイン。
■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション
ファスナーチャーム (2種) \4,400-
バッグチャーム \5,500-
「マイク」、「サリー」の学生時代のイラストを使用したチャームは
それぞれのキャラクターのカラーをイメージしたストーン付き。
パスケースやお財布など、それぞれのキャラクターで付けるのがおすすめ◎
バッグチャームは『モンスターズ・インク』のロゴと
「マイク」と「サリー」のフェイスをデザイン。
表情が可愛らしいキャラクターたちに注目してください。
チェーン部分にはそれぞれキャラクターのイメージカラーの
ストーンが入っており、キラッと光るデザインがポイント。
バッグとお揃いで合わせてほしいアイテム。
■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション
ショルダーバッグ \16,500-
『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージした
ブルーをベースに、右下には「マイク」と「サリー」のアートを
ワッペン風にデザイン。
コーディネートのアクセントにもなり世界観をより楽しむことができます。
■サマンサタバサプチチョイス HP
Samantha Thavasa Japan Limited | Samantha Thavasa Petit Choice
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://samanthathavasa.com