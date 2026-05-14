サマンサタバサプチチョイスからディズニー＆ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』のコレクションを発売！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京品川区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、

ディズニー＆ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージしたデザインに「マイク」、「サリー」のモチーフのデザインを取り入れた全６アイテムを販売する。

■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション

パスケース \15,400-

折財布 \ 22,000-

『モンスターズ・ユニバーシティ』の校章をモチーフにした金具に

縁取りされているライトグリーンのカラーがポイントの小物シリーズ。

中を開くとカード収納部分がストライプ柄になっており、

スクールテイストな配色がポイント。

パスケースには、“MONSTERS UNIVERSITY”の

文字が入った鉛筆のイラスト、

お財布には「マイク」のIDカードをイメージしたイラストがプリントされており、

それぞれ物語に出てくるアイテムがデザインされており

開ける度にワクワクするデザイン。

■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション

ファスナーチャーム (2種) \4,400-

バッグチャーム \5,500-

「マイク」、「サリー」の学生時代のイラストを使用したチャームは

それぞれのキャラクターのカラーをイメージしたストーン付き。

パスケースやお財布など、それぞれのキャラクターで付けるのがおすすめ◎

バッグチャームは『モンスターズ・インク』のロゴと

「マイク」と「サリー」のフェイスをデザイン。

表情が可愛らしいキャラクターたちに注目してください。

チェーン部分にはそれぞれキャラクターのイメージカラーの

ストーンが入っており、キラッと光るデザインがポイント。

バッグとお揃いで合わせてほしいアイテム。

■『モンスターズ・ユニバーシティ』コレクション

ショルダーバッグ \16,500-

『モンスターズ・ユニバーシティ』の世界観をイメージした

ブルーをベースに、右下には「マイク」と「サリー」のアートを

ワッペン風にデザイン。

コーディネートのアクセントにもなり世界観をより楽しむことができます。

■サマンサタバサプチチョイス HP

Samantha Thavasa Japan Limited | Samantha Thavasa Petit Choice

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://samanthathavasa.com