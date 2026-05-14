ポテト、アメリカンドッグ、チュロスをうどんで再現！？山下本気うどんの新感覚メニュー「ぅシリーズ」販売店舗を9店舗へ拡大

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」) が運営する「山下本気うどん」は、2021年6月に山下本気うどん 渋谷並木橋で販売を開始した「うドーナツ」を原点に商品開発を重ねてきた、ポテト、アメリカンドッグ、チュロスをうどんで再現した新感覚うどんシリーズ「ぅシリーズ」を2026年5月15日（金）より新たに5店舗で販売開始します。販売店舗拡大を記念して、2026年5月15日（金）から6月30日（火）まで、「ぅシリーズ」販売全9店舗にて、対象商品を通常税込価格より100円引きで提供するキャンペーンを実施します。

※写真はテイクアウトのご提供容器となります。

「ぅシリーズ」は、2021年6月に山下本気うどん 渋谷並木橋で販売を開始した「うドーナツ」を原点に、うどんのコシやモチモチ食感を主食だけでなく、食後のデザートや軽食としても楽しんでいただくため、商品開発を重ねてきたシリーズです。この度、アメリカンドッグ風の「ぅドック」、ポテト風の「ぅテト」、チュロス風の「ぅチュロん」を展開し、店内飲食はもちろん、テイクアウトや食べ歩きにもおすすめです。ぜひ山下本気うどんの新感覚うどんもお楽しみください。

■販売拡大店舗について

販売開始日 ：2026年5月15日（金）

新規販売店舗：山下本気うどん 渋谷並木橋、山下本気うどん 神楽坂、山下本気うどん 池袋北口、

山下本気うどん 浦和パルコ、山下本気うどん イオンモール岡山

対象商品 ：ぅシリーズ全種

商品名 ：ぅドック 355円（税込390円）

ぅテト 273円（税込300円）

ぅチュロん（プレーン／シナモンシュガー）273円（税込300円）

※上記は店内飲食の価格です。

■100円引きキャンペーンについて

実施期間 ：2026年5月15日（金）～6月30日（火）

実施店舗 ：「ぅシリーズ」販売全9店舗

対象商品 ：ぅドック 355円（税込390円）→264円（税込290円）

ぅテト 273円（税込300円）→182円（税込200円）

ぅチュロん（プレーン／シナモンシュガー）273円（税込300円）

→182円（税込200円）

※上記は店内飲食の価格です。

■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国23店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬/山下本気うどん サンシャインシティアルパ

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●千葉県

山下本気うどん 柏モディ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●石川県

山下本気うどん 金沢フォーラス

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/yamashita/contact/