ワンランク上の贅沢なホテルビアガーデンが、5/21（木）開幕「BEERTERRACE ビアテラス 2026」

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、“いつもの夏を、ワンランク上の贅沢へ。”をコンセプトにした「BEERTERRACE ビアテラス 2026」を、6Fテラスにて2026年5月21日（木）～9月27日（日）の期間限定で開催いたします。

今年は、秋田市内初となるアサヒプレミアム生ビール「熟撰」の飲み放題が登場。

さらに「スーパードライ」「マルエフ」「黒生」を加えた、アサヒビール厳選の生ビール4種の飲み比べをお楽しみいただけます。加えて、華やかなスパークリングワインや爽やかなレモンサワーなど、40種類以上の多彩なドリンクをご用意し、幅広いお好みにお応えいたします。

お料理は、心ゆくまでお肉を堪能できる「食べ放題プラン」と、国産ブランドのお肉など食材にこだわった贅沢な「お肉ワンプレートプラン」の2スタイルからお選びいただけます。さらに、食後にはデザートの食べ放題もご用意し、最後までご満足いただけるひとときを演出いたします。

心地よい風が吹き抜ける開放的なテラスで、ご友人やお仲間とともに、夏の夜を優雅に、そして賑やかにお楽しみください。

TOPICS 1《40種以上のドリンクが充実！市内初となるアサヒプレミアム生ビール「熟撰」が飲み放題》

アサヒビールが、ビールを愛するお客様の声を聞きながら作り上げた「熟撰」は、原材料・仕込み・長期熟成へのこだわりが凝縮されたプレミアム生ビール。

3種類の異なるホップを使用し、それらの持ち味を引き出すために3回に分けてホップを添加（通常は1～2回）。さらに熟成に通常より2.5割*も長い時間をかけ、余韻のある深い味わいを引き出しています。（*アサヒビール比）

アサヒビール厳選の生ビール「スーパードライ」「マルエフ」「黒生」との飲み比べのほか、ウイスキーや日本酒など、多様なドリンクを40種以上お楽しみいただけます。また、女性に人気のスパークリングワインやレモンサワーはもちろん、ノンアルコールビール・カクテルもご用意していますので、お車の方も安心してビアテラスをご満喫ください。

TOPIC 2《幹事さん必見！女性にも嬉しい、ひとりひとりの“好み”で選べる贅沢なお料理プラン》

今回「BEERTERRACE ビアテラス 2026」 のお料理プランは、好みやシチュエーションに合わせて選べる2スタイルをご用意いたしました。

なかでも、心ゆくまでお肉を堪能できる「食べ放題プラン」は、ボリューム重視の方におすすめで、牛カルビ・豚カルビ・鶏ももの3種のお肉を食べ放題でたっぷり楽しめます。

また「お肉ワンプレートプラン」は、国産ブランドにこだわったお肉をワンプレートでご提供。国産牛赤身・特選葱塩牛タン・秋田県産豚ロースといった上質なラインナップを、じっくりとご堪能いただけます。さらに、 「お肉ワンプレートプラン」事前にご予約いただいたお客様には、お肉を黒毛和牛や厳選素材にアップグレードした特別プランもご用意しております。ワンランク上の美食体験を、この機会にぜひご堪能ください。

TOPIC 3《お得な料金の前売りチケットが5月末まで販売中！ さらに5月中はオープン記念価格&150分に延長！》

■前売りチケット

＜先着2,000枚限定＞

販売期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

使用期間：2026年6月1日(月)～9月27日(日)

販売料金：\6,500→\5,500

＊前売りチケットは他の割引・特典との併用は不可。

＊チケットは1F フロントカウンターにてお買い求めいただけます。

＊売り切れ次第販売終了とさせていただきます。

■5月オープン記念価格

オープンを記念して、1,000円お得な限定価格をご用意いたしました。

さらに、通常120分のビアテラスを、30分延長で150分間お楽しみいただけます。

販売期間：2026年5月21日(木)～5月23日(土)、5月29日(金)～5月31日(日)

販売料金：\6,500→\5,500

｜「BEERTERRACE ビアテラス 2026」について

【開催期間】

・2026年5月21日(木)～5月23日(土)

・2026年5月29日(日)～8月30日(日)

※8/3(月)～8/6(木)は休業

・2026年9月3日(木)～9月27日(日)

※木曜～日曜・祝日限定

【ご利用時間】≪120分制≫

月曜～木曜／5:00p.m.～9:00p.m.

金曜～日曜・祝日／4:00p.m.～9:00p.m.

【会場】

ANAクラウンプラザホテル秋田 6Fテラス

【基本料金（税込）】

・大人：\6,500

・小学生：\3,000

・幼児(3歳～未就学児)：\500

・2歳以下：無料

※「幼児」「2歳以下」のお子様はデザート食べ放題・ソフトドリンク飲み放題のみの料金となります。

【ご予約詳細】公式ホームページ：https://www.anacpakita.jp/offers/beerterrace2026/

【ドリンクメニュー詳細（40種以上）】

◯ビール

●アサヒ プレミアム生ビール 熟撰

●アサヒスーパードライ生

●アサヒ生ビール［マルエフ］

●アサヒ生ビール黒生

●アサヒDRY ZERO（ノンアルコールビール）

◯その他

●ウイスキー

●ブラックニッカクリア 樽詰めハイボール

●焼酎（麦／芋／甲類）

●スパークリングワイン

●ワイン（赤・白）

●日本酒［高清水］

●梅酒

●レモンサワー／巨峰サワー／ピーチサワー

●カクテル（カシス／ジントニック）

●ノンアルコールカクテル（カシス／ライチ／ピーチ）

●ソフトドリンク各種

※仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。

【お食事メニュー詳細（2種）】

◯食べ放題プラン

・お肉プレート[牛カルビ・豚カルビ・鶏もも]《食べ放題》

・デザート《食べ放題》

・枝豆

・ワッフルポテト

・ミックスサラダ

・烏賊のブロシェット バジルソース

・焼き野菜

・ガーリックライス

◯お肉ワンプレートプラン ※当日1:00p.m.までの予約

・お肉ワンプレート[国産牛赤身・特選葱塩牛タン・秋田県産豚ロース]

・デザート《食べ放題》

・枝豆

・ワッフルポテト

・ミックスサラダ

・烏賊のブロシェット バジルソース

・焼き野菜

・ガーリックライス

【前日までの予約で、特別なアップグレードをご用意】

〔黒毛和牛にアップグレード！〕

お一人様追加\2,000にて、お肉ワンプレートを[黒毛和牛サーロイン・特選葱塩牛タン・秋田県産豚ロース]に変更

〔厳選素材にアップグレード！※数量限定〕

お一人様追加\4,000にて、お肉ワンプレートを[黒毛和牛サーロイン・黒毛和牛バラの特製たれ漬け・蝦夷鮑オリーブ焼き・特選葱塩牛タン・秋田県産豚ロース]に変更

※「食べ放題プラン」「お肉ワンプレートプラン」はグループ全員同一プランでご注文をお願いいたします。

※「お肉ワンプレートプラン」のアップグレードは1名様単位でも承ります。

■ANAクラウンプラザホテル秋田について

JR秋田駅から徒歩3分、観光・ビジネスの拠点としても便利なアクセスが好評。

秋田県内初のクラブルーム・クラブラウンジを設置。203室の客室、会議やレセプションなど幅広い用途で活用できる宴会場、地元秋田の味が楽しめるレストラン&バーを備えております。豊かな文化と美しい季節のなかへ。秋田の「旅」はここから始まります。

公式URL：https://www.anacpakita.jp/(https://www.anacpakita.jp/)

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation) SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza(https://www.facebook.com/crowneplaza/) www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。