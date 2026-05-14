サーモンもスシロー！一度は食べてほしい、青森の荒波が育んだ締まった身とほどよい脂のり。「青森産 生サーモン」が税込110円～で登場！＜5月15日（金）より全国のスシローにて販売開始＞

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、こだわりのサーモンをお手頃価格でお客さまにお届けしたいという想いから、「青森産 生サーモン」「青森産 漬け生サーモン」「青森産 炙り生サーモン」を5月15日（金）より全国のスシローで税込110円～でご提供します。そのほか、価値あるネタをお得に味わえるおすしを多数ご用意しております。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

スシローでは、まぐろや鮮魚だけでなく、サーモンにもこだわっております。この度、青森の大自然で丁寧に育てられたサーモンのうまさを全国に届けたいという生産者の想いとともに、「青森産 生サーモン」をご用意いたします。

「青森産 生サーモン」は、一度も冷凍されることなく納品され、店内で切りつけます。国産だからこその鮮度、生ならではのもっちりとした食感や旨み、色味をぜひ一度味わっていただきたく、シンプルな生サーモン、ひと手間を加えた漬け生サーモン、炙り生サーモンをいずれも税込110円～でご提供いたします。

さらに、鮪の王様とも称される本鮪の中とろが税込120円～で登場いたします。本鮪ならではの赤身の香りと旨み、とろける脂を味わえます。

また、5月25日（月）からは、あえて店内で殻を剥くことで赤えびの甘みと旨み、ねっとりとした食感がたまらない「店内殻剥き 赤えび」が税込110円～で登場いたします。

ぜひこの機会に、こだわりの「青森産 生サーモン」をはじめ、お手頃価格で価値のあるネタを味わえるスシローでお食事をお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

5月15日（金）～商品概要

■商品名：青森産 生サーモン

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数138万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

■商品名：青森産 漬け生サーモン

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数83万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

■商品名：青森産 炙り生サーモン

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数74万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

■商品名：本鮪中とろ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

但し販売予定総数315万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

直火炙り

■商品名：太刀魚焦がし醤油

■価 格：税込140円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数45万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

店内仕込み

■商品名：おすすめ天然5種盛り

■価 格：税込680円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数39万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※盛り合わせ内容：かつお（生姜のせ）、北海道産 つぶ貝、境港産 炙り〆さば ガリのせ（直火炙り）、日本海産 漬けほたるいか包み、活〆煮穴子一本にぎり（甘だれがけ）

天然

■商品名：北海道産 にしん

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数44万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

国産天然

店内揚げ

■商品名：やわらかイカの唐揚げ

■価 格：税込310円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

但し販売予定総数45万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

5月25日（月）～商品概要

天然

■商品名：店内殻剥き 赤えび

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年5月25日（月）～5月31日（日）

但し販売予定総数93万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。