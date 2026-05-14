【シーイーシー】購買DXを加速する『サプライヤーマネジメントプラットフォーム for Dynamics 365』を提供開始

株式会社シーイーシー

株式会社シーイーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：姫野 貴、以下 シーイーシー）は、日本マイクロソフト（本社：東京都港区、以下 日本マイクロソフト）のクラウドサービスに独自のノウハウを加えたオリジナルブランド「Convergent（コンバージェント）」を提供しています。

「Convergent」より、購買部門の情報管理と戦略的調達を実現する『サプライヤーマネジメントプラットフォーム for Dynamics 365』を、2026年5月14日（木）より提供開始します。災害などにおける仕入れ上のリスクをAIにより可視化する機能を実装し、サステナブルな購買活動を実現することで、企業競争力の向上に貢献します。

シーイーシーは、AIを含むシステムの導入から開発、運用までを支援してきた経験と、さまざまな業種や業務に特化したテンプレートを提供してきた実績をもとに、今回のサービスを開発しました。

本サービスは、2028年1月末までに約20社の企業へ導入を目指しており、導入企業の購買業務に携わる取引先企業1万社以上の業務効率化を実現します。

■提供背景

多くの企業における購買部門では、サプライヤーの情報管理やアンケート作成・回収などを担当者が手動で行っています。そのため、担当者ごとに情報が分散し、業務の属人化や仕入れにおけるリスクの早期発見が困難であるという課題を抱えています。加えて、地政学リスクによる仕入れ変動への対応、ESG・人権リスクといった社会的責任への対応も求められており、「人手」による管理に限界を感じる担当者も増えています。

こうした背景から、長年マイクロソフトのサービスを活用しお客様課題を解決してきたシーイーシーの知見を生かし、購買部門の実務に即した機能を盛り込んだ「サプライヤー管理アプリ」から「ポータルサイト」※までを構築する『サプライヤーマネジメントプラットフォーム for Dynamics 365』を開発しました。業務に即したデジタル基盤への統合により、現場を煩雑な作業から解放し、企業競争力を左右する戦略的調達への転換を強力に支援します。

※サプライヤー向けのお知らせ、アンケートやチャットなどのやり取りができる環境をポータルサイトに集約。

■『サプライヤーマネジメントプラットフォーム for Dynamics 365』について

AIによる仕入れの安定化に役立つデータ収集機能やサプライヤー向けのポータルサイトを備え、購買部門における情報の統合管理を支援します。テンプレート提供により、構築コストを最大3分の1※まで削減します。また、最短2カ月で導入可能です。

※当社内でのモデルケースを用いて試算。

・製品サイト：https://convergent.cec-ltd.co.jp/dynamics365/crm/template_supplier_management.html

＜主な特長＞●AIによる、戦略的意思決定を支援！

１.リスクを可視化・予測し、サステナブル調達を支援！

AIが災害などのリスク要因 の有無を自動取得※し、災害により影響を受けるサプライヤーの拠点を予測します。これにより、迅速なサステナブル調達が可能となり、サプライヤーから選ばれる購買部門として企業の戦略的意思決定を支援します。

※公的機関をはじめとする信頼性の高い情報源を優先的に参照。さらには複数ソースを照合し、事実性の高い内容を抽出。

２.Chatbotへの問い合わせで、必要なサプライヤー情報に素早くアクセス

従来、手動で調べていたサプライヤーの各情報をAIが自動で収集※します。必要な情報を素早く確認できるため、作業時間を大幅に削減し購買業務全体の効率化を図ります。

※既存サプライヤー情報はシステム上から、新規サプライヤー情報はインターネットから収集。

▲サプライヤー管理アプリ画面●サプライヤーとの共創を支えるコミュニケーション基盤を構築！

サプライヤーが購買部門とチャットやファイル共有などのやり取りができるポータルサイトをご利用いただけます。従来、メールや電話など多岐にわたっていたサプライヤーごとのコミュニケーション手段を一本化し、情報の一元化とレスポンスの迅速化を実現します。

▲サプライヤー向けポータルサイト

＜価格＞

初期費用（税込）：66万円

月額費用（税込）：33万円（テンプレート費用のみ）～

※年間保守契約は198万円（税込）より提供可能です。

※本製品をご利用いただく際には、ご利用者様分のマイクロソフトライセンスが必須となります。

※シーイーシーからマイクロソフトライセンスを提供する場合、またはお客様の運用環境や課題に合わせたカスタマイズをご希望の場合は、個別見積となります。

■日本マイクロソフト株式会社のエンドースメント

株式会社シーイーシー様は、Microsoft Dynamics 365 におけるトップパートナーとして、営業活動を支援するSales テンプレートをはじめ、各業種／業務に特化したテンプレートなど豊富なテンプレートを開発いただいております。

この度開発された「サプライヤーマネジメントプラットフォーム for Dynamics 365」は、購買部門の業務効率化を実現し、お客様の生産性向上に大きく寄与することを確信しております。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社シーイーシー様が業界のフロンティアカンパニーとしてさらなる成長を遂げることを力強く支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業本部

AI ビジネスソリューション統括本部

統括本部長 代理 兼 営業本部長

中邨 信貴

■「Convergent」について

「Convergent」は、マイクロソフト製品の事前の導入支援から、導入後の定着支援、運用診断などの業務サポート、24時間365日の保守運用などの技術サポートまで、幅広くご支援するシーイーシーのオリジナルブランドです。

・「Convergent」製品サイト：https://convergent.cec-ltd.co.jp/

※Microsoft、Microsoft 365、Power Pages、Microsoft Dynamics 365、Dynamics 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※記載の会社名・商品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。