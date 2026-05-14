【ABCマート】“素足のように快適”「Airyシリーズ」から、ニットサンダルシリーズ初登場！夏に嬉しい！接触冷感・高伸縮・吸水速乾を兼ね備えた「Airy サンダル」

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは夏に向けて、“素足のように快適”をコンセプトにした人気ライン「Airy（エアリー）シリーズ」より、高機能ニットサンダルを発売いたします。

今回、機能性にこだわり、その扱いやすさと履き心地の良さが人気の「Airyシリーズ」に、初のニットサンダルモデル「Airy サンダル」が新たに加わります。

本商品発売に伴い、2026年5月14日(木)～6月8日(月)の期間、全国のABCマート店舗・公式オンラインストアにて、今期おすすめの女性向けサンダル商品を取り揃えた「Early Summer FAIR」を開催いたします。

●特設ページ：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000766/

■「Airyシリーズ」初のニットサンダル！夏でも快適な履き心地「Airy サンダル」

「Airyシリーズ」は、「軽い・洗える・歩きやすい」といった機能性を兼ね備えたニットパンプスを中心に展開し、世代を問わず多くの方にご愛用いただいている女性向けシューズラインです。このたび、シリーズ初となるニットサンダルモデル「Airy サンダル」が登場しました。

「Airyサンダル」は、シリーズのDNAである「軽快さ」を継承しつつ、新たに接触冷感機能を搭載。「軽い・ひんやり・歩きやすい」の三拍子が揃った一足で、真夏の暑さの中でもストレスフリーな履き心地を実現しました。

【Airyサンダルの機能性】

１.柔らかい 伸縮性のあるKNITアッパーが、足全体に優しくフィット。

２.吸水速乾 ソールは吸水速乾性が高く、汗をかきやすい夏場でもサラッと快適な状態を保ちます。

３.ひんやり 冷感糸を編み込んだKNITアッパーが、熱を逃がして涼しくフィット。

デザインは、きれいめカジュアルに仕上がるヒールタイプから、さまざまなシーンに合わせやすいシンプルなクロスデザインの厚底タイプまで、全3種をご用意。カラー展開も豊富に取りそろえ、日常使いはもちろん、コーディネートのアクセントとしても選びやすいラインナップです。この夏のお気に入りの一足を、ぜひ見つけてみてください。

■商品概要

商品名：CL CROSS KNIT SANDAL 5

カラー：（左から）：ALL BLACK、BEIGE、LILAC、BLUE

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25cm）

価格 ：6,490円（税込）

商品名：CL KNIT SANDAL 5.5

カラー：（左から）：NAVY、GRAYGE、PINK

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

商品名：CL KNIT HEEL SANDAL 5.5

カラー：（左から）MINT、ALL BLACK

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25cm）

価格 ：7,150円（税込）

■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）