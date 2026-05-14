【ABCマート】“素足のように快適”「Airyシリーズ」から、ニットサンダルシリーズ初登場！夏に嬉しい！接触冷感・高伸縮・吸水速乾を兼ね備えた「Airy サンダル」

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株式会社エービーシー・マート

　ABCマートは夏に向けて、“素足のように快適”をコンセプトにした人気ライン「Airy（エアリー）シリーズ」より、高機能ニットサンダルを発売いたします。


　今回、機能性にこだわり、その扱いやすさと履き心地の良さが人気の「Airyシリーズ」に、初のニットサンダルモデル「Airy サンダル」が新たに加わります。


　本商品発売に伴い、2026年5月14日(木)～6月8日(月)の期間、全国のABCマート店舗・公式オンラインストアにて、今期おすすめの女性向けサンダル商品を取り揃えた「Early Summer FAIR」を開催いたします。


●特設ページ：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000766/






■「Airyシリーズ」初のニットサンダル！夏でも快適な履き心地「Airy サンダル」

　「Airyシリーズ」は、「軽い・洗える・歩きやすい」といった機能性を兼ね備えたニットパンプスを中心に展開し、世代を問わず多くの方にご愛用いただいている女性向けシューズラインです。このたび、シリーズ初となるニットサンダルモデル「Airy サンダル」が登場しました。


　「Airyサンダル」は、シリーズのDNAである「軽快さ」を継承しつつ、新たに接触冷感機能を搭載。「軽い・ひんやり・歩きやすい」の三拍子が揃った一足で、真夏の暑さの中でもストレスフリーな履き心地を実現しました。



【Airyサンダルの機能性】


１.柔らかい　伸縮性のあるKNITアッパーが、足全体に優しくフィット。　


２.吸水速乾　ソールは吸水速乾性が高く、汗をかきやすい夏場でもサラッと快適な状態を保ちます。


３.ひんやり　冷感糸を編み込んだKNITアッパーが、熱を逃がして涼しくフィット。









　デザインは、きれいめカジュアルに仕上がるヒールタイプから、さまざまなシーンに合わせやすいシンプルなクロスデザインの厚底タイプまで、全3種をご用意。カラー展開も豊富に取りそろえ、日常使いはもちろん、コーディネートのアクセントとしても選びやすいラインナップです。この夏のお気に入りの一足を、ぜひ見つけてみてください。



■商品概要







商品名：CL CROSS KNIT SANDAL 5


カラー：（左から）：ALL BLACK、BEIGE、LILAC、BLUE


サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25cm）


価格　：6,490円（税込）







商品名：CL KNIT SANDAL 5.5


カラー：（左から）：NAVY、GRAYGE、PINK


サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25.0cm）


価格　：6,490円（税込）






商品名：CL KNIT HEEL SANDAL 5.5


カラー：（左から）MINT、ALL BLACK


サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25cm）


価格　：7,150円（税込）



■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号


　　　　麻布台ヒルズ森JPタワー48F


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売






＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）