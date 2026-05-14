SmartHRとFinatext、デジタル保険マーケットプレイスの共同開発を開始。福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」から各種保険へのシームレスな加入を実現へ

株式会社Finatextホールディングス

株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人、以下SmartHR）と、同社が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」の福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」内で従業員が各種保険に加入できるデジタル保険マーケットプレイスの共同開発を開始しました。本マーケットプレイスでは「SmartHR」に登録された人事データを活用することで、人事労務部門の運用コストを抑えつつ、従業員一人ひとりに最適化された保険商品をシームレスに提供します。

また、本マーケットプレイスにおける保険商品の提供の第一歩として、2026年夏より「働くあなたのマネーポータル」上で「SmartHR妊娠子育てほけん」の販売を開始する予定です。

■背景

人的資本経営の重要性が高まる中、従業員のウェルビーイングを福利厚生として支援したいと考える企業が増えています。団体保険もその一つの手段ですが、保険会社との個別交渉や煩雑な事務手続き、加入管理などに多くの工数を要するため、人材不足が深刻化する企業においては導入が進みにくいのが実情です。

SmartHRは、登録社数8万社以上（※）のクラウド人事労務ソフト「SmartHR」を基盤に、従業員の「お金の健康」を支える福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」を展開し、同サービス内で金融教育、保険商品、資産形成の3つのアプローチで従業員向け金融サービスの提供を進めています。

Finatextは、保険商品のWeb見積もり、申込み、査定、契約管理、請求、更改といった保険業務に必要な機能をワンストップで提供する保険ビジネスプラットフォーム「Inspire（インスパイア）」を軸に、パートナー企業の顧客接点へ保険機能を柔軟に組み込む「組込型保険」の普及を牽引してきました。また、自社グループ内に保険商品を開発・販売するスマートプラス少額短期保険株式会社を擁し、ライセンスホルダーとしての実務的知見をシステム開発へ直接反映しています。

SmartHRとFinatextは、SmartHRが有する企業顧客基盤および人事データと、Finatextの組込型保険のテクノロジーを融合させることで、従来の職域保険が抱えていた導入・運用のハードルを解消することを目的に、今回の共同開発に至りました。

※ SmartHR上で事業所登録を完了しているテナント数（但し、退会処理を行ったテナント数を除く）

■共同開発の概要

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」導入企業向けの福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」内で、人事データを活用しながら各種保険に加入できる仕組みを構築します。

◯主な特長

＜従業員向け＞

- SmartHR の人事データと連携し、申込み情報を自動補完「SmartHR」に登録済みの氏名・生年月日・家族構成などの人事データを保険申込みに直接活用できるため、入力項目を最小限に抑えられます。従来の職域保険では、見積もりや申込みのたびに個人情報を改めて入力する手間が生じていましたが、今回の共同開発により、SmartHRのデータ基盤を活用することでこうした手間を解消します。

＜導入企業向け＞

■今後の展開

- 人事労務部門の負担なく福利厚生の充実を実現保険の案内・申込み受付・加入者管理をデジタル化・自動化できるため、人事労務部門の負担を抑えながら、従業員に必要な保険を提供できます。従来は企業と保険会社との個別のやりとりや煩雑な事務手続きが職域保険導入の大きなハードルとなっていましたが、こうした手続きはすべてシステム上で完結・自動化されます。これにより、大企業から中小企業まで規模を問わず、職域保険の導入・運用を実現できます。

SmartHRとFinatextは今後、さまざまな保険会社との連携を通じて保険ラインアップを拡充し、生命保険、損害保険、少額短期保険など、多様なニーズに対応していきます。また、SmartHRの人事データとの連携をさらに強化することで、従業員のライフステージや就労状況に応じた、パーソナライズされた保険提案の自動化を目指します。

■パートナー保険会社の募集について

- 保険会社・商品を問わず、統一された加入体験を提供Finatextの「Inspire」とのAPI連携により、異なる保険会社の複数の商品を同一の画面・フォーマットで提供します。どの保険を選んでも「働くあなたのマネーポータル」内で手続きを完結できます。普段の操作と変わらず、迷うことなく加入手続きを進められます。今後は契約管理機能も同一画面内で提供予定です。- 個人にパーソナライズされた保険提案の自動化従業員一人ひとりのライフステージや関心に応じて、最適な保険商品を提案する機能を提供予定です。従業員が自身の状況に合わせて必要な保険をタイムリーに検討できる環境を目指します。

既存の保険商品をデジタル化し、新たな職域販売チャネルとして本マーケットプレイスを活用いただけるパートナーを募集しています。ご関心のある保険会社様は、以下までお問い合わせください。

お問い合わせ先：inspire@finatext.com

■2026年夏、提供開始予定「SmartHR妊娠子育てほけん」について（※）

「SmartHR妊娠子育てほけん」は、妊娠・出産にまつわる医療リスクに備えるための保険です。社会環境の変化に伴い、妊娠・出産への備えに対するニーズが高まる中、妊娠・出産に特化した職域保険の提供により、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを支援します。

- 商品名：「SmartHR妊娠子育てほけん」- 申込方法：「働くあなたのマネーポータル」より、24時間いつでもお申込みいただけます。- 保険料：月額 950円～（プランにより異なります）- 特徴：１）妊娠中から加入でき産前産後のママと生まれたその日から赤ちゃんもカバー２）「自宅安静」や「産後うつ」も保障３）シンプルで簡単、わかりやすく選びやすい・3つのラインアップ（950円/2990円/3990円）から選べるわかりやすい保険・スマホのみで加入から保険金受け取りまで可能- 引受保険会社：スマートプラス少額短期保険株式会社- お問い合わせ先：support-ins@smarthr.co.jp

※ 本プレスリリースは「SmartHR妊娠子育てほけん」の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店である株式会社SmartHRまでお問い合わせください。

■ サービス概要

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度）

- 「SmartHR」サービスサイト ： https://smarthr.jp

保険ビジネスプラットフォーム「Inspire」について

「Inspire」は、株式会社Finatextが提供する保険ビジネスプラットフォームです。保険商品のWeb見積もり・申込み・査定・契約管理・請求・更改といった保険業務に必要な機能をワンストップで提供し、パートナー企業の既存サービスに保険機能をAPIで柔軟に組み込む「組込型保険（Embedded Insurance）」を実現します。従来の保険システム開発に比べ、短期間・低コストでデジタル保険サービスの立ち上げが可能です。保険会社・少額短期保険会社の商品をデジタル化するだけでなく、異業種企業が自社の顧客接点を活かして保険を提供するモデルを支援しており、保険業界のDXと新たな販売チャネルの創出を推進しています。

- 「Inspire」サービスサイト ： https://finatext.com/domain/insurtech/inspire

【株式会社Finatext】

会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/fn

【株式会社SmartHR】

社名 ： 株式会社SmartHR

代表取締役CEO： 芹澤 雅人

事業内容 ： クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立 ： 2013年1月23日

資本金 ： 1億円

本社 ： 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL ： https://smarthr.co.jp/

※SmartHRのロゴなどのデータは、こちら（https://smarthr.co.jp/press-kit/）からダウンロードしてご利用ください。

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。