【千葉県佐倉市】「潮来市・香取市・佐倉市with ホテル日航成田」連携事業『あやめまつり応援フェア』開催！

佐倉市

佐倉市、潮来市、香取市及びホテル日航成田は、令和６年度に締結した覚書に基づく連携事業として、『あやめまつり応援フェア』を開催しています。

内容は、ホテル日航成田による３市の食材等を利用した料理の提供（１.レストランフェア）、３市及びホテル日航成田が指定する観光スポットや飲食店を巡るスタンプラリー（２.デジタルスタンプラリー）です。

また、本フェアに関連する取組として、５月１７日（日）にホテル日航成田において、３市の市長等が観光ＰＲ（３.）を実施いたします。

是非、家族や友人と参加いただき、３市の食材や観光スポットをご堪能ください。

◇イベント名

『あやめまつり応援フェア』

◇開催期間・場所

１.レストランフェア

ホテル日航成田内のレストランにおいて、３市の食材等を利用した料理の提供を行います。

・開催期間：2026年６月１日（月）～６月３０日（火）

・場 所：ホテル日航成田内レストラン

-カジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」

-中国料理「桃李」

【３市の食材等】

・佐倉市：やまといも、味噌、佐倉丼

・潮来市：米粉、まこもパウダー

・香取市：豚肉、さつまいも、マッシュルーム

２.デジタルスタンプラリー

３市及びホテル日航成田の観光スポットや飲食店を巡り、スマホでデジタルスタンプを集めていただくと、スタンプ数に応じて、３市の特産品やホテル日航成田の利用券等が当たる無料イベントです。

・開催期間：令和８年４月２５日（土）～６月３０日（火）

・場所：３市及びホテル日航成田の観光スポット、飲食店

３.各市の観光ＰＲ

『あやめまつり応援フェア』に関連する取組みとして、３市の市長等が観光ＰＲを行います。

・日時：2026年５月１７日（日）10:00～13:15

・場所：ホテル日航成田内レストラン「セリーナ」前・ロビーラウンジ

◇アクセス

ホテル日航成田内レストラン カジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」イメージ画像

ホテル日航成田HP「アクセスのご案内」

URL：https://www.nikko-narita.com/access/

◇お問い合わせ

ホテル日航成田 総支配人室 マーケティンググループ

住所：千葉県成田市取香500

TEL：0476-32-0027

Email：marketing-group@nikko-narita.com

佐倉市役所 企画政策部 企画政策課 企業誘致・公民連携推進室

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97番地

TEL：043-484-6017

Mail：kikakuseisaku@city.sakura.lg.jp