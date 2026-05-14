産業機械・建設機械総合レンタル「レント」猛暑から作業者を守る「アイシングシェルター」のレンタルを開始

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、建設現場における熱中症対策として、冷房機能付き仮設休憩所「アイシングシェルター」のレンタルを、2026年5月より開始いたします。

近年の猛暑の影響や熱中症による労働災害の多発を受け、2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されました。建設現場においては、炎天下などの過酷な環境にさらされることが多く、熱中症リスクが高い一方、効果的な対策や休憩場所の確保の難しさに悩む声が多く上がっています。

こうした課題の解決を目的として開発されたのが「アイシングシェルター」です。

本製品は、作業の合間に冷房の効いた個室空間で一定時間、身体を冷やしながらリフレッシュできる環境を提供します。また、樹脂製の軽量な躯体を採用し、運搬・設置の手間がかからず、車載式としての運用も可能です。仮設ならではの手軽さと快適性を兼ね備え、厳しい環境から作業者を守ります。

アイシングシェルター特長

■ 設置が容易

屋外仕様で車載式として運用が可能。吊り治具、フォークポケット装備、設置に手間がかかりません。

電源は小型発電機（2.8kVA以上）で運転可能なため、電源工事も不要です。

■ 限られたスペースでも設置可能

コンパクト設計により、高層建築現場の各フロアへの設置にも対応可能です。

※エレベーターの高さ制限をご確認ください。

■ 快適な冷房設備

ウインドウエアコンを搭載し、安定した冷却性能を確保。

■ 安全性への配慮

窓付きドアを採用しており、外部から利用者の安否確認が可能です。

■ 視認性とPR効果

外観には熱中症対策を訴求するレントオリジナルデザインを採用し、現場での注意喚起とPRの役割を果たします。

■ 仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/148225/table/55_1_298c7c183f8b55f5d7d524daf984e3e9.jpg?v=202605141151 ]

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

IR・広報課 TEL 054-687-2301