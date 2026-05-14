株式会社コベルコパワー神戸第二において、運転・保守支援システム「MEDICUS NAVI」に搭載された異常診断システムの本運用を開始

株式会社IHI

IHIは、株式会社コベルコパワー神戸第二が所有する神戸発電所3・4号機（発電出力：65万kW×2基）に納入した、運転・保守支援システム「MEDICUS NAVI*1」において、このたび異常診断システムの本運用が開始されたことをお知らせします。

MEDICUS NAVI活用の様子

MEDICUS NAVIは、IHIが開発した発電プラント向けの運転・保守支援システムです。神戸発電所3・4号機には、発電所の運転データをリアルタイムに遠隔監視できるシステムを2020年度から提供しており、2023年度には異常診断システムを追加実装しました。さらに2025年度には、これまで検証を進めてきた、蒸気漏えい検知機能および運転最適化アルゴリズムを異常診断システムに導入し、このたび本運用が開始されました。

異常診断システムは、IHIの独自技術であるIHI-MT法*2を用いた異常検知モデル「I-ASTA」を基盤とし、蒸気漏えい検知機能には機械学習モデルを活用しています。これらの機能の導入により、各設備の運転データを基にして高精度な異常の検出が可能となりました。また、運転最適化アルゴリズムの導入により、異常検知だけでなく、ボイラ効率に影響を与える事象を分析・可視化することが可能となりました。運転状態の把握や改善検討を効率的に行うことができ、発電所の安定操業および運転高度化に寄与しています。

IHIは今後も、異常診断メニューの拡充や診断精度のさらなる向上に取り組み、火力発電所の運転支援にとどまらず、目に見える改善の実現を通じて、お客さまのプラント運営の高度化に貢献してまいります。

*1 MEDICUS NAVIの詳細はこちらをご確認ください。

https://www.ihi.co.jp/technology/techinfo/contents_no/1198960_13491.html

*2 IHI-MT法

一般的な統計的手法（MT法）を応用し、発電所の出力変動や外部環境の変化といった条件の違いを考慮しながら、設備の状態を診断することができるIHI独自の技術です。誤検知を抑え、異常の兆候を早期に検知することが可能です。

https://www.ihi.co.jp/technology/techinfo/contents_no/1201201_13491.html

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https://www.ihi.co.jp/all_news/2025/technology/1201763_13760.html