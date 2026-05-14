車好き・バイク好きのお父さんへ。愛車のナンバープレートでつくる「本革キーケース」早割キャンペーンを開催。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物を製作・販売する株式会社ガッツは、車好き・バイク好きのお父さんへ贈る「本革ナンバープレートキーケース」の父の日早割キャンペーンを開催中。5月31日まで、通常1,000円の父の日お届けプランを無料で受付しています。写真をLINEで送るだけで、革職人がハンドメイドで仕上げます。詳細はこちら。 https://dezamin.com/farther-day_numberplate-key/

車好き・バイク好きのお父さんへ贈る、ナンバープレートキーケース

父の日に、毎日使えて長く愛用してもらえる本革ギフトを。

本革ナンバープレートキーケースは、車やバイクのナンバープレートをモチーフにしたオーダーメイドのキーケースです。

愛車や思い出の一台をイメージしてデザインできるため、車好き・バイク好きのお父さんにぴったり。

手に取るたびに、ドライブやツーリングの時間を思い出せる父の日ギフトです。

毎日使える、実用的な父の日プレゼント

キーケースは、家の鍵や車の鍵と一緒に毎日使うアイテム。

飾って終わりではなく、日常の中で自然に使ってもらえる父の日ギフトです。

本体は約13gの軽量設計で、手のひらに収まるコンパクトサイズ。

鍵を約3本収納でき、外側のリングには車のスマートキーやタッチキーを2個まで取り付けられます。

国産最高峰と呼ばれる栃木レザーを使用

素材には、国産最高峰と呼ばれる栃木レザーを使用。

使うほどに手になじみ、色やツヤが深まっていく本革ならではの変化を楽しめます。

革職人がひとつひとつ手作業で仕立てるため、既製品にはないあたたかみも魅力。

注文はLINEでかんたん。写真を送るだけ

スマートフォンで撮影した写真をLINEで送るだけで、担当デザイナーがナンバープレート風にデザイン。

デザイン確認後、革職人が本革キーケースとして仕上げます。

世界にひとつだけの本革キーケースを、父の日のプレゼントとしてお届けします。

そのまま渡せるラッピングにも対応

父の日ギフトとして、そのまま手渡ししやすいラッピングにも対応しています。

離れて暮らすお父さんへ送るギフトとしても、直接手渡しするプレゼントとしても使いやすい仕様です。

5月31日まで早割キャンペーン。父の日お届けプランの追加料金が無料

通常、本商品は翌月末のお届けとなります。父の日に間に合うよう、期間限定で「父の日お届けプラン」を受付中です。

通常は追加料金1,000円が必要なプランですが、5月1日～5月31日までの早割期間中は追加料金が無料。通常納期と同じ価格で、父の日までにお届けします。

早割を希望する場合は、LINEで「ハヤワリ注文希望」とご連絡ください。

父の日早割キャンペーン本革「ナンバープレートキーケース」はこちら

https://dezamin.com/farther-day_numberplate-key/(https://dezamin.com/farther-day_numberplate-key/)