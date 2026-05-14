「KUGITAMA」デジタル施策第4弾！「SANKYOオンライン博物館」オープン！

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、2026年5月14日(木)にウェブサイト「SANKYOオンライン博物館」を公開いたしました。

●SANKYOオンライン博物館はこちらから

https://www.sankyo-fever.jp

SANKYOオンライン博物館とは

「SANKYOオンライン博物館」は、SANKYOファンサイトをリニューアルし、KUGITAMAプロジェクトの一環として当社および遊技機業界の歴史・文化を伝えることを目的とした新しいウェブサイトです。

本サイトは博物館をイメージしたデザインやサイト構成とし、遊技機の歴史や機種そのものに興味がある方はもちろん、パチンコ・パチスロ用語や遊び方を知りたい方にも幅広くお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています。

また、SANKYOファンサイトナビゲーターの桐生七美が館長代理として、「SANKYOオンライン博物館」の制服を着て登場しますので、ぜひご注目ください。

SANKYOオンライン博物館のコンテンツをご紹介

１.SANKYOヒストリー

当社や遊技機業界の歩みを年代別に紹介するコンテンツです。懐かしい記憶や新たな発見を通じて、パチンコ・パチスロの魅力を再発見いただけます。

SANKYOヒストリーTOP画像２.機種コレクション

これまでSANKYOグループが世に送り出してきた遊技機の情報を一挙掲載。シミュレーターゲーム化されている機種は直接遊ぶことも可能です。（2026年5月14日現在、800機種以上を掲載)

機種コレクションTOP画像３.SANKYO調査隊／企画展

従来の「SANKYO調査隊」を引き続き掲載。さらに、新企画として「企画展」がスタート。テーマごとにサイト内のコンテンツをまとめて展示していきます。最初の企画展は「PフィーバークィーンII」を予定しております。今後の展開にもぜひご期待ください。

SANKYO調査隊TOP画像４.初心者のイロハ

人気コンテンツ「初心者のイロハ」と「初心者講座」を統合し、350問を超えるQ＆Aや遊び方講座をリニューアル。パチンコ・パチスロの基礎知識の習得にご活用ください。

初心者のイロハTOP画像５.SANKYOキャラクターズ

当社の人気キャラクターである「ドラムくん」や「夢夢ちゃん」をはじめ、多彩なオリジナルキャラクターたちを紹介。お気に入りのキャラクターを見つけてください。

SANKYOキャラクターズTOP画像６.SANKYOグッズ・コンテンツ情報

SANKYOグループの遊技機をモチーフにした、一般向けに販売されている各種グッズやコンテンツを一覧でご紹介しています。FEVER STOREで実際に手に入る商品も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

SANKYOグッズコンテンツTOP画像７.ラウンジ

「KUGITAMA特設サイト」でリリースされた実機シミュレーターゲーム、ファンサイトのコンテンツ「確率占い」も同サイト内で楽しめます。

「KUGITAMA」プロジェクトとは？

ラウンジTOP画像

「KUGITAMA」プロジェクトとは“釘と玉によるパチンコ本来の面白さ”を社会へ伝えていくプロジェクトです。このプロジェクトをきっかけとして、遊技人口の減少に歯止めをかけ、大衆娯楽文化として気軽に楽しめるパチンコを次世代へ継承していくことを目指しています。

●「KUGITAMA」プロジェクト特設サイトはこちらから

https://www.kugitama.sankyo-fever.jp/