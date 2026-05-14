韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア『雨音と湯けむりのスパ ラクーア ～短歌と過ごす、潤いのひととき～』とコラボイベント開催！

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア（東京都文京区）にて開催される季節イベント『雨音と湯けむりのスパ ラクーア ～短歌と過ごす、潤いのひととき～』と連動し、2026年6月1日（月）～6月28日（日）の期間限定で、館内各所で“ととのう素肌体験”をテーマにしたコラボレーションを実施いたします。

本コラボレーションでは、スパ ラクーアの心身を解きほぐす空間の中で、Torridenのスキンケアを実際に“試し・ととのう・持ち帰る”ことができる特別な体験をご提供。梅雨の季節に寄り添う潤いケアと癒しの時間をお届けいたします。

■館内で体験できるスキンケア「BATH & POWDER ROOM EXPERIENCE」

男女浴室内では、Torridenの人気クレンジングフォーム2種を設置。入浴とともに、肌をやさしくケアするスキンケアをお試しいただけます。

・ダイブイン クレンジングフォーム

・バランスフル シカ クレンジングフォーム

さらに、お風呂あがりのパウダーコーナーにはTorridenの人気アイテムを多数ご用意。リラックスした状態で自由にお試しいただける、スパならではの体験をご提供いたします。

■空間全体で世界観を体感「SPECIAL DECORATION」

館内では、コラボレーション限定の装飾を実施。

男女暖簾や女性露天風呂、パウダーコーナーなどにTorridenの世界観を反映した演出を施し、視覚的にも癒される“ととのい空間”を演出いたします。

温泉と雨音、そして潤いに満ちた空間の中で、肌だけでなく心まで満たされる体験をお楽しみいただけます。

■スパ ラクーア内エステ店コラボ オリジナルメニュー展開 「ESTHETIC COLLABORATION」

スパ ラクーア内のすべてのエステ＆リラクゼーションサロンと連動し、Torridenコラボメニューを展開。

対象メニューをご利用のお客様には、特典のご用意もございます。

プロの施術とTorridenのスキンケアを組み合わせた、ワンランク上のリラクゼーション体験をお届けいたします。

期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金）

■Torriden×スパ ラクーア×shop in（ショップイン） コラボキャンペーン

※画像はイメージです。

全国のshop inにてTorriden商品を2,000円（税込）以上購入し、そのレシートとTorriden公式LINEの友達追加画面をスパ ラクーアで提示いただくと、入館料が600円引きになり、先着200名様には「バランスフル シカ トナーパッド サシェ」をプレゼントいたします。

また、shop in東京ドームシティラクーア店でTorriden商品を2,000円（税込）以上購入する際、スパ ラクーアの利用レシートを提示すると、先着200名様に「バランスフル シカ クリーム（20ml）」と「Torridenオリジナルチャーム」（全4種よりランダム配布）をプレゼントいたします。

本コラボレーションは、スパ ラクーアが開催する『雨音と湯けむりのスパ ラクーア ～短歌と過ごす、潤いのひととき～』の一環として実施されます。館内では「雨」と「温（ぬくもり）」をテーマにした短歌インスタレーションが展示され、言葉と空間が織りなす癒しの体験をお楽しみいただけます。

温泉で身体をととのえ、言葉で心を潤し、スキンケアで肌にうるおいを与える--。

Torridenは、本コラボレーションを通じて、忙しい日常の中で自分自身と向き合う豊かな時間を提案いたします。ぜひこの機会に、スパ ラクーアでしか体験できない“ととのう素肌体験”をご体感ください。

■スパ ラクーアコラボ詳細情報

施 設 名 ：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）

開催期間：2026年6月1日（月）～2026年6月28日（日）※エステ店コラボのみ7月31日（金）まで

営業時間：11:00～翌朝9:00

※ 浴室のご利用 翌朝8:30（露天風呂翌朝7:30）まで

※ 最終入館 翌朝8:00

入 館 料 ：18歳以上 3,500円～／6～17歳 2,300円～

※ 入館料は来館日により異なります。

※ 深夜割増料（深夜1:00～6:00在館） 2,500円

※ ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円

※ 入館規約をご確認の上、ご来館ください。

U R L ：https://www.laqua.jp/topics/list/earlysummerevent/(https://www.laqua.jp/topics/list/earlysummerevent/)

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なスキンケアアイテムを展開しています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を使用し、容器もリサイクル可能なデザインへ順次変更するなど、SDGsへの取り組みも積極的に進めています。

代表的なアイテムである「ダイブインセラム」は、韓国No.1ビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門で3年連続1位を獲得。2021年3月に日本へ初上陸し、2024年には日本国内で30以上のベストコスメ賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

現在では、日本・韓国のみならず、2025年上半期時点で世界43カ国・約8万店舗（米国のSephoraを含む）にて販売されており、グローバルに展開する韓国スキンケアブランドとして注目を集めています。

全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、公式オンラインショップ、Qoo10、楽天市場、Amazonでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

▶公式ホームページ：https://torriden.jp/

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/torriden_jp/

▶公式X：https://twitter.com/torriden_jp

▶公式TikTok：https://www.tiktok.com/@torriden_jp

▶公式YouTube：https://www.youtube.com/@torriden_JP

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

■お客様からのお問い合わせ先

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日 10:00～17:00