α-アルブチン（整肌）配合で、うるうるの水光肌へ！紫外線の気になる時期に。透明感ケア*¹処方の朝用シートマスク

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」よりシートマスクを2026年5月14日に企業限定で発売します。

サボリーノ 目ざまシート N P26 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（293mL） \1,540（税込）

1分*²で肌内部に潤いを満たす水密ヴェール処方

〈STEP1〉潤いの道を作る

水分を蓄える「潤いの道」が不足していると、潤い成分を与えても肌へと届かないため、

まずは「潤いの道」づくりから。

〈STEP2〉潤いの蓋をする

浸透*³と水分保持力のある保湿成分を配合。さらに肌の表面にヴェールを作る処方で潤いに蓋をします。持続型浸透*³を促し、肌内部の水分密度を高めます。

ライチグレープフルーツの香り

ライチの甘酸っぱさを感じさせる、爽やかな柑橘系の香りです。

包材（袋）のプラスチック使用量を約15%削減

朝はこれ一枚！1分*²で洗顔*⁴からスキンケア、保湿下地まで完了

洗顔*⁴＋スキンケア＋保湿下地

理想とされる22歳の肌バランスをイメージした「22AG*⁵」配合、1分*²でエイジングケア*⁶

皮脂バランスを整えるオリジナルの保湿成分*⁵を配合しました。

健康的な22歳の肌をイメージしたエイジングケア*⁶。

年齢とともに減少しがちな水分量と皮脂量に着目し、最適なバランスへと導きます。

＊5 （ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）

潤いたっぷりの明るい肌へと導く透明感ケア*¹処方

・透明感ケア*¹：α-アルブチン（整肌）、ナイアシンアミド（整肌）、ガラクトミセス培養液（保湿）

・サマーフルーツ成分：マンダリンオレンジ果皮エキス、ライチ種子エキス、グレープフルーツ果皮エキス（以上、全て保湿）

・シリーズ共通成分：3種のVC*⁷、水溶性コラーゲン（保湿）、22AG*⁵

【使用方法】

１.フタをあけ、マスクの端を持って引きあげます。

２.マスクをぐっと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて1分おきます。

３.マスクをはがして完了です。折りたたんでパッティングやふきとりもオススメです。肌になじませた後は、そのままメイクをしていただけます。

＊1 潤いによる

＊2 使用時間目安

＊3 角層まで

＊4 ふきとりによる

＊6 年齢に応じたお手入れ

＊7 アスコルビルグルコシド、アスコルビン酸硫酸2Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

サボリーノとは

サボリーノは、2015年の誕生以来、ベストコスメ150冠獲得、累計販売枚数12億枚を達成した実績を持つタイパコスメブランドです。（2025年8月時点）2024年のリニューアルでは新たにブランドメッセージ「がんばらなくても いいジブン」を掲げ、「日々のスキンケアを諦めたくない」という声に応え、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

【サボリーノ公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

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