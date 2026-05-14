【ロイズ】5月後半催事出店情報。人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどを販売します。

株式会社ロイズコンフェクト

北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店する北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。

【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/

2026年5月後半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。

・東武宇都宮百貨店（栃木県） 開催中～5月19日

・神戸阪急（兵庫県） 開催中～5月19日

・香林坊大和（石川県） 開催中～5月21日 ※5/15は催事場閉場日

・宮崎山形屋（宮崎県） 開催中～5月25日 ※5/15は催事場閉場日

・山陽百貨店（兵庫県） 開催中～5月25日

・遠鉄百貨店（静岡県） 開催中～5月26日

・そごう千葉店（千葉県） 開催中～5月27日 ※5/18は催事場閉場日

・ながの東急百貨店（長野県） 開催中～5月27日

・まるひろ川越店（埼玉県） 5月20日～6月1日 ※5/27は店休日

・東武百貨店 船橋店（千葉県） 5月20日～6月2日

・トキハ大分本店（大分県） 5月21日～6月3日

・高崎タカシマヤ（群馬県） 5月27日～6月8日

・うすい百貨店（福島県） 5月27日～6月9日

・鶴屋（熊本県） 5月27日～6月9日

・きりしま国分山形屋（鹿児島県） 5月29日～6月8日

※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。

おすすめ商品

※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。

▼生チョコレート[オーレ]

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

商品名：生チョコレート[オーレ]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]

ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。

商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]

内容量：190g

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼ショコラの四季[HOKKAIDO]

※外装や内容が変更となる場合がございます。

色や素材から、四季それぞれをイメージできるロイズのチョコレートをセレクトした詰め合わせです。パッケージには、北海道の動物や、北海道の四季折々の植物が美しく描かれています。自然豊かな北の大地に想いを馳せながら、ロイズのチョコレートをお楽しみください。

商品名：ショコラの四季[HOKKAIDO]

内容量：10種／計40個

価 格：税込1,998円（本体価格1,850円）

▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。

商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

内容量：4種／計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。

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