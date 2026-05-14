大山に「炎の河」が現れる伝統行事、大山夏山開き祭前夜祭の「たいまつ行列」参加プランを販売【メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

中国地方最高峰の鳥取・大山（だいせん）の麓に佇むリゾートホテル「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」（所在地：鳥取県西伯郡伯耆（ほうき）町／総支配人：大城 将也）では、鳥取県・大山で毎年開催される「大山夏山開き祭」に合わせ、前夜祭の「たいまつ行列」に参加できる宿泊プランを2026年6月6日（土）限定で販売します。大神山神社奥宮（おおがみやまじんじゃおくのみや）から続く石畳をたいまつの灯りで照らしながら歩く幻想的な行事に、自らたいまつを持って参加することができ、会場までの送迎も付いているので安心です。また、大山登山やハイキングを楽しむ方向けの宿泊プランも用意。温泉やラウンジなどを含むオールインクルーシブで、大山の魅力を存分に体験いただけます。

幻想的な雰囲気を味わう、大山夏山開き前夜祭／たいまつ引換チケット＆送迎付きプラン

登山シーズンの始まりに合わせて開催される「大山夏山開き祭」は、大山エリアを代表する季節行事の一つです。その前夜祭として開催される「たいまつ行列」は、ホテルから車で約15分に位置する大神山神社奥宮から、自然石を敷き詰めた約1kmの参道を火を灯したたいまつを携えた人々が練り歩きます。濃い闇を赤々と照らすその様は流れる炎の河のようで、荘厳かつ神聖な雰囲気は国内外を問わず多くの観光客を惹きつけます。

本プランでは、このたいまつ行列に、実際にたいまつを持って参加できるチケットが付いており、一年に一度の特別な祭りを体験することができます。また、ホテルから祭り会場までは送迎がついているため、マイカーがなくても安心です。

大山夏山開き前夜祭 たいまつ行列 2026年6月6日（土）19:30頃～

公式サイト：https://tourismdaisen.com/feature/natsuyama/

【プラン名】［6月6日宿泊限定］朝食ビュッフェ・大山博労座送迎付／大山夏山開き前夜祭・たいまつ引換チケット付

【宿泊期間】2026年6月6日（土）1泊 ※1日限定

【料金】1泊朝食付き 15,900円～（「たいまつ行列」たいまつ引換チケット、ホテル～大山博労座までの送迎、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込）

【プラン特典】

・希望者に足湯器貸し出し

・チェックアウト日の15:00～18:00も温泉入浴可能

【備考】

・ホテル～大山博労座の送迎は、ホテル15:30発／大山博労座21:00発となります。（要予約）

・朝食のみのプランです。大山博労座特設会場にて「大山グルメフェスタ」が楽しめます。（12:00～21:00／プランには含まれていません）

【詳細・ご予約】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/plan/2026taimatsu-gyoretsu/

ホテルを拠点に登山・ハイキングを楽しむための宿泊プラン

ホテルから大山登山口までの送迎が付いた、登山・ハイキング専用プランです。標高1,729mを誇る中国地方最高峰の大山は、海と山麓の距離が近いため、変化に富んだ勾配のあるルートを攻略する楽しさがあります。大山登山やハイキングを満喫し、また下山後も気兼ねなく快適に過ごせるオールインクルーシブステイで、大浴場には露天風呂やサウナ、水風呂も完備しており、のびのびと手足を伸ばして心地よい疲れを癒すことができます。また、さっぱりと汗を流してからご帰宅、次の目的地に移動したいというニーズに応え、大浴場はチェックアウト後の登山・ハイキングから下山された際にも利用できます。

大山登山・ハイキングの所要時間目安

・夏山登山道（約5～6時間）

・元谷ウォークハイキングコース（約3時間）

・横手道ブナの森ウォークハイキングコース（約2時間）

【プラン名】【大山で登山・ハイキングを満喫】夕朝食付オールインクルーシブプラン

【宿泊期間】2026年11月30日（月）宿泊まで

【料金】1泊オールインクルーシブ 14,700円～（ディナー、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込）

【プラン特典】

・ホテル～大山登山口の送迎は、ホテル8:30発／大山登山口14:00発または16:00発となります。（要予約）

・希望者に足湯器貸し出し

・チェックアウト日の15:00～18:00も温泉入浴可能

【詳細・ご予約】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/plan/tozan-hiker-plan/

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」は2026年4月1日に開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始しました。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

より一層、食の多様性に配慮し、ベジタリアンメニューを拡充。お子さまにも楽しくお召し上がりいただけるキッズメニューも充実させました。

新シグネチャーメニューのバーガー（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなどベジタブルメニューも豊富照り焼きサーモンやコーンスープなどキッズメニューは専用コーナーに用意新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ

中国地方最高峰・大山の麓に佇むリゾートホテル7月17日まで射的やけん玉など「なつかし遊びコーナー」を設置JR米子駅から無料送迎バスを毎日運行、米子駅周辺観光にも便利

中国地方最高峰で、古来から山岳信仰の聖地として崇められる国立公園・伯耆大山（ほうきだいせん）の麓に佇むオールインクルーシブのリゾートホテル。四季折々に表情を変える大山は、春の新緑や夏の登山やサイクリング、秋の紅葉、冬の雪景色と、一年を通じて訪れるたびに異なる魅力を楽しめます。大山の裾野に広がるブナ林がもたらす天然水で醸す日本酒や地元食材を活かした料理、温泉露天風呂とともに、大山の恵みに包まれるひとときを堪能できる、自然と調和した滞在が叶います。神話の舞台として知られる出雲大社や歴史情緒あふれる松江城、雄大な景観を誇る鳥取砂丘など、山陰を代表する名所への周遊拠点としても最適で、三世代での滞在にもおすすめです。



【所在地】鳥取県西伯郡伯耆町丸山字中祖1647-13

【TEL】03-6627-4692（予約センター）

【アクセス】JR米子駅より無料送迎バスで約30分、米子自動車道溝口ICより車で約15分

【公式サイト】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料

※ランチの提供はございません

「グラ・メル」の夏旅

全国22の「グランドメルキュール」「メルキュール」で実施される、夏のイベント・コンテンツをご紹介。

https://accor-resorts-japan.jp/lp/summer2026/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60ヶ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年5月14日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。