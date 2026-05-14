＜ファッション×セルフフォトの最新ルックブックを公開＞PhotomaticがLOULOU WILLOUGHBYとコラボ

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、株式会社ファーイーストカンパニーが展開するファッションブランド「LOULOU WILLOUGHBY（ルル・ウィルビー）」とコラボレーションいたします。

LOULOU WILLOUGHBYの新作コレクションのWEB特集ページに、スタイリスト辻直子氏がPhotomaticで撮り下ろした特別企画が掲載。さらにPOP UP EVENTにはコラボフォトブースが登場し、限定フレームでの撮影をお楽しみいただけます。

特集ページ公開！ルックブックの新しい形が登場

LOULOU WILLOUGHBYの新作コレクションの発表を記念した特集ページが公開されます。

特集ページでは、スタイリスト辻直子氏が新作コレクションを纏い、自らリモコンを手にPhotomaticで撮影したセルフフォトをふんだんに使用。作りこまれた広告写真とは異なる、自然体の美しい瞬間を切り取った、ファッションとセルフフォトが融合した新しい形のルックブックが紹介されています。

特集ページはこちら :https://www.allureville.com/feature/260514_tsujinaoko_26ss?apias_s_id=41917

撮影店舗：Photomatic 渋谷 道玄坂店(https://www.photomatic.jp/)

POP UP EVENTにコラボフォトブースが登場

2026年5月20日(水)より7日間、阪急うめだ本店4階 コトコトステージ41にて開催されるポップアップストアに、本イベント限定のオリジナルフレームで撮影できるセルフフォトブースが登場します。新作コレクションのひまわりをモチーフにした、夏らしいデザインの特別仕様のフォトブース&コラボフレームで撮影をお楽しみいただけます。

LOULOU WILLOUGHBY公式Instagram（@loulouwilloughby_official(https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/)）のフォローでどなたでも撮影が可能です。

会期：5月20日(水)～5月26日(火)

開催時間：10:00～20:00

参加方法：LOULOU WILLOUGHBY公式Instagram（＠loulouwilloughby_official(https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/)）をフォロー

内容：セルフフォト１枚(ハガキサイズ）＋静止画・動画データ

※数量に限りがあり、お一人様一枚までとなります。

※当日の混雑状況によってご案内を調整させていただく場合がございます。

POP UP EVENT 会場「LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー」について

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop(https://loulouwilloughby.com/shop/)/

・Official online store：https://loulouwilloughby.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/

・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。