タイパで深まる家族の時間。設営の常識を変えたワンタッチシリーズが累計15万台を突破

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（ 本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開する外遊びブランド

QUICKCAMP（クイックキャンプ）のロングセラー商品であるワンタッチ設営シリーズが、この度累計販売数15万台を突破いたしました。「外遊びをもっと身近に」というブランドコンセプトのもと、設営という心理的・物理的ハードルを極限まで下げた本シリーズは、キャンプ初心者からファミリー層まで幅広い支持を集め、多くのアウトドア体験を支え続けています。

2012年1月～2026年3月 ECサイト販売の合算 自社調べ

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。設営の「簡単さ」はもちろん、持ち運びの「軽快さ」、そして「行こう！」と思い立った瞬間に飛び出せる「クイックな気持ち」を大切にしています。

ガチすぎない、でも機能的。ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

限られた時間で最大価値を求めるタイパ重視のレジャーが主流となっています。QUICKCAMPは、設営時間を劇的に短縮することで、本来の目的である家族や仲間との団らんを最大化。

設営の不安を自信に変え、初心者でも失敗しない成功体験を提供することで、アウトドアの心理的ハードルを払拭しました。15万台の軌跡は、まさに現代のニーズに応えた結果です。

QUICKCAMPの強み「設営の不安を外遊びの自信へ」

QUICKCAMPが追求したのは、圧倒的なタイパを実現する簡単な操作性です。ワンタッチで完了する設営が、キャンプ最大の懸念事項を解消。レビューでは、浮いた時間を家族との会話やアクティビティに充てられたという、時短の先にある豊かな体験への満足度が多く語られています。累計15万台突破は、単なる販売実績ではなく、同社がユーザーの心理的ハードルを劇的に下げ、アウトドアの質そのものを変えていきました。

1. 設営の常識を変える圧倒的タイパ

最短数分。設営時間を家族の団らんへ変えるタイパ性能。

傘を広げるような簡単操作で、設営・撤収時間を劇的に短縮。浮いた約100分の時間を家族との団らんに充てられる圧倒的なタイパ性能が支持されています。 また、昨今では簡易なポップアップテントからの買い替え層が約8～9割に達しており、「片付けの難しさ（撤収の挫折）」や「居住性・耐久性への不満」を解消するステップアップ先として選ばれているのが本シリーズ最大の特徴です。限られた休日を最大限に楽しむための、現代の必須機能となっています。

2. 初心者や女性でも迷わない高い操作性

説明書いらず。誰でも設営の成功体験ができる操作性。

複雑なポールの組み立てが不要なため、キャンプデビューの方や女性一人での設営でも失敗がありません。自分にもできたという自信が、次のキャンプへの意欲に直結。

QUICKCAMPのワンタッチシリーズでは２パターンの設営方法があります。

3. 過不足のない実用的なスペック

日常に馴染む。機能と価格の絶妙なバランスが導く信頼。

UVカットや耐水圧など、レジャーに十分なスペックを備えつつ、手に取りやすい価格帯を維持。レビューでは「この価格でこの安心感」というコストパフォーマンスへの言及が多く、納得感のある買い物が満足度を上げています。

アンケート・モニター企画の回答より引用

実際にご使用いただいている投稿の一部をご紹介させていただきます。

皆さまがシェアしてくださるリアルな声が私たちの何よりの励みです。

※ご本人の許可を得て掲載しています。

製品紹介

2.5mタープ

庭用タープはこれで決まり。

安定感のあるフレーム構造で、自宅の庭でのBBQや夏のお子様のプール遊びに最適な一台です。付属のサイドフラップは、別売りのメッシュウォールを組み合わせることで、日陰スペースが拡張。家族の団らんを熱中症リスクから守り、日常の外遊びをより快適な時間へと変えてくれます。

▼新しくリリースされた別売りメッシュウォールでより快適に

コンパクト2.5ｍタープ

持ち運びを極めたコンパクト設計。

2.5mの広々とした居住空間はそのままに、収納時の長さを短縮したコンパクトモデルです。車のトランクにも収まりやすく、肩に掛けて楽に運べるため、駐車場から距離のある公園やフェスでの使用に最適。設営のタイパと運搬の軽快さを両立し、「今日は公園へ行こう」というフットワークを軽くしてくれるアイテムです。

スクリーンタープ

虫の多い季節も快適な居住空間を実現。

全面メッシュ仕様に切り替え可能なスクリーンタープも、ワンタッチで設営可能。虫の侵入を防ぎながら風を通すため、夏場のデイキャンプやBBQに最適です。「設営が難しいイメージのある大型スクリーンも、これなら一人で立てられる」と、その扱いやすさが多くのキャンパーに選ばれる理由となっています。

ワンタッチテント3人用

「15秒の魔法」で、遊びの時間を最大化するベストセラー。

傘を広げるようなワンタッチ操作で、設営にかかるストレスをゼロに。15秒という驚異的な設営スピードは、特に小さなお子様連れのファミリーや、到着後すぐにアクティビティを楽しみたい層から絶大な支持を得ています。ブラックコーティング生地のUVカット加工など、快適に過ごすための基本性能も妥協なく備えた一幕です。

キャビンテント

「広さ」と「速さ」を両立した、キャンプ特化型ワンタッチ。

居住性に優れたキャビン型にワンタッチシステムを融合。屈まなくても過ごせる高い天井で、内部空間を隅々まで有効活用できるのが特徴です。サイドの大型窓を開放すればより開放的に過ごすことができます。大人4人が寝転がっても余裕のあるこのテントは、ファミリーキャンパーにオススメです。

ワンタッチテントの想像を超えた新商品が近日登場

製品概要

【製品名】2.5mタープ

【展開寸法】幅255cm×奥行255cm×高さ200cm

【収納寸法】幅124×奥行17cm×高さ17cm

【重量】約5.6kg

【耐水圧】1000mm

【UVカット性能】UPF50＋ シルバーコーティング／ブラックコーティング

【構造部材】本体：ポリエステルオックスフォードUPF50＋、ポール：ファイバーグラス

【内容品】キャリーバッグ×1 、テント本体×1 ペグ×8 、固定ロープ×4 、フルフラップ×1

【価格】オープン価格（税込参考価格：9,980～13,990円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000143001?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=onetouch

【製品名】コンパクト2.5mタープ

【展開寸法】幅250cm×奥行250cm×高さ180cm

【収納寸法】幅108cm×奥行18cm×高さ18cm

【重量】約7.8kg

【耐水圧】1000mm

【UVカット性能】UPF50＋ ブラックコーティング

【構造部材】本体：ポリエステル、フレーム：金属（鋼）

【内容品】タープ本体×1、サイドウォール×3、

ペグ×8、ガイロープ（本体に付属）×4、収納袋×1

【価格】オープン価格（税込参考価格：16,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000143001?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=onetouch

【製品名】スクリーンタープ

【展開寸法】幅300cm×奥行300×高さ210cm

【収納寸法】幅108×奥行22cm×高さ22cm

【重量】約10.9kg

【耐水圧】1000mm

【UVカット性能】UPF50＋ シルバーコーティング／ブラックコーティング

【構造部材】150Dポリエステル メッシュ、フラップ：75Dポリエステル、フレーム：スチール（FRP）、金属（鋼）

【内容品】タープ本体×1、スチールペグ×12、ガイロープ×4、収納袋×1

【価格】オープン価格（税込参考価格：25,980～26,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000142883?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=onetouch

【製品名】ワンタッチテント3人用

【展開寸法】幅210×奥行190×高さ130cm

【収納寸法】幅78×奥行18×高さ18cm

【重量】約4.1kg

【耐水圧】1500mm

【UVカット性能】UPF50＋ブラックコーティング

【構造部材】本体：ポリエステル、フロア：ポリエチレン、フレーム：FRP

【内容品】テント本体×1 、ペグ×8 、ハブカバー×1 、ガイロープ（本体に付属）×4 、収納袋×1

【価格】オープン価格（税込参考価格：11,980円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000143000?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=onetouch

【製品名】キャビンテント

【展開寸法】外寸：約幅280cm×奥行280cm＋

120cm（前部屋）×高さ200cm インナーテントサイズ：約幅270cm×奥行270cm×高さ185cm

【収納寸法】幅110×奥行27×高さ27cm

【重量】約9.3kg

【耐水圧】2000mm

【構造部材】本体：ポリエステル、フロア：ポリエチレン 、ポール：FRP 、ペグ：金属（鋼）

【内容品】テント本体×1、フライシート×1、フロントポール×1、ペグ×17、ガイロープ×4 、収納袋×1

【価格】オープン価格（税込参考価格：27,490円）

公式ストア :https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000143282?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=onetouch

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■その他お問い合わせにつきましても、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 YOCABITO 担当：成田

メールアドレス： info@yocabito.co.jp

携帯電話：050-1707-0221

ブランドサイト：https://quickcamp.jp/