SNS総フォロワー60万人超！ 宮崎県都城市から介護現場を変える1冊！ “バズり連発”のデイサービスによる初の著書『アイデア日本一！　みんなのレクリエーション大全100』2026年5月14日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月14日（木）に、総フォロワー数60万人以上を誇るデイサービス施設・リハシャインみやこんじょによる初の著書『アイデア日本一！ みんなのレクリエーション大全100 シニアが楽しめて盛り上がる！』を発売いたしました。

本書は、年間300以上のレクリエーションを実践し、SNSで圧倒的な支持を得ている「リハシャインみやこんじょ」が、現場で「本当に盛り上がった」100のネタを惜しみなく公開した1冊です。

宮崎県都城市から介護現場を変える挑戦が1冊に。

Amazon売れ筋ランキング（本 介護・介護福祉学/クイズ・パズル・ゲーム部門）で第1位（「介護」部門：2026/4/13、「介護福祉学」「クイズ・パズル・ゲーム」部門：2026/3/23調べ）を獲得しました。

※ Amazon 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

介護現場の「退屈」と「ネタ切れ」を救う

超高齢社会において、介護施設でのレクリエーションは利用者のQOL（生活の質）向上に不可欠。

ですが、現場スタッフは日々の業務に追われ、レクリエーションにかけられる時間は限られます。

また、利用者側からも「子ども扱いされているようで参加したくない」「毎日同じ内容だと飽きる」という声があるのが実情です。

年間300以上の新規レクを実践する、リハシャインみやこんじょ

宮崎県都城市にあるデイサービス施設「リハシャインみやこんじょ」では、年間300以上の新規レクを実践し、盛り上がった事例をInstagram等のSNSで発信。他にはないアイデアと利用者が本気で楽しむ姿に世界中からコメントといいねが殺到して、Instagramは59万人以上（2026年4月現在）のフォロワーを誇ります。

準備とアイデアは無理をしない、が継続のコツ

リハシャインみやこんじょではどのようにして年間300以上もの新規レクを生み出し、利用者に楽しんでもらうサイクルを作っているのでしょうか？

リハシャインみやこんじょリハケアウィング常務取締役 兼 作業療法士である野田修司さんは次のように語ります。

「準備にかけるのは当日のレクがスタートする直前30分と決めています。それ以上時間がかかるものは行いません。時間がかかるとスタッフに負担がかかり、プレッシャーになることも。結果的に心からレクを楽しむことができなくなってしまうからです。

毎回違うレクをすることで利用者さんが飽きないようにしていますが、レクを考える、または実施することでスタッフの負担が重くなるのは本末転倒。まずはレクの持続を第一に考えます。

道具や材料も施設の長椅子や机、浴室のかご、施設で使う備品の段ボールなど身近なものばかりです。」

予約開始から話題沸騰、Amazonランキング第1位を獲得！

本書の予約開始時、リハシャインみやこんじょのSNSを通じて紹介したところ、「参考にしたい」「施設で1冊購入したい」「待ってました！」という声が多くの人から届き、Amazon売れ筋ランキング（本 介護・介護福祉学/クイズ・パズル・ゲーム部門）で第1位を獲得。

介護現場を変える、宮崎県都城市からの挑戦

本書では、リハシャインみやこんじょ所長の野田晃司さんが次のようにつづっています。

私たちは宮崎県都城市で「リハシャインみやこんじょ」という高齢者向けデイサービスを運営しています。2015年のオープン以来、年間300種類以上のレクリエーションを利用者さまに提供しており、「レクのネタに悩む方の助けになれば」とInstagramの発信を始めました。

その結果、2025年時点で約59万人の方にフォローしていただき、その中には5,700万回以上も再生されたレク動画も生まれました。

この再生数は、日本を代表するインフルエンサー、ヒカキンさんのInstagramで1番再生された動画と並ぶほどの反響で、私たちのちょっとした自慢です（笑）。

本書では、私たちが現場で実践し、SNSを通じて何万人もの厳しい目で「おもしろい！」と実証されたトップ100個のネタを厳選しています。

またこの本に掲載するレクは、年代や性別を問わず楽しめます。介護職のみなさんはもちろん、ご家庭でお子さんと遊ぶときや、地域のイベント、保育園・幼稚園など、人が集まり「みんなで楽しみたい」というあらゆる場面でお役立てください。

「明日のレクはどうしよう……」と悩むのは、もう終わりにしましょう。

この本が多くの方に届き、レクリエーションの力で日本全国の介護施設でたくさんの笑顔が生まれることを心から願っています。

――「はじめに」より抜粋

書籍概要

書名：アイデア日本一！ みんなのレクリエーション大全100 シニアが楽しめて盛り上がる！

著者：リハシャインみやこんじょ

定価：2,750円（本体2,500円＋税）

発売日：2026年5月14日（木）

判型：B5判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-608012-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000867/)

プロフィール

リハシャインみやこんじょ

宮崎県都城市にあるデイサービス施設。年間300以上の新規レクリエーションを実施し、利用者の心も体も元気になることを目指している。利用者に人気のレクリエーションをInstagramに投稿したところ、たちまち話題を呼び、世界中からいいねとコメントが寄せられる。レクリエーションの斬新なアイデアとSNSの人気で、全国から注目を浴びている。Instagramフォロワーは59万人超（2026年4月現在）。

Instagram：https://www.instagram.com/rehashine/