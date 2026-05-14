『朝霧のしずく』『朝霧のしずく マイルド』が2026年モンドセレクション最高金賞を受賞！

株式会社TOKAI

株式会社TOKAI（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：浜崎 貢）が運営する宅配水サービス「おいしい水の宅配便」のボトルウォーター『朝霧のしずく』『朝霧のしずく マイルド』は2026年モンドセレクションで3年連続となる最高評価の最高金賞をダブル受賞しました。

「おいしい水の宅配便」は富士山が育んだ自然のおいしさをそのまま、静岡周辺エリアのお客様にお届けするサービスです。

今回の快挙は、富士山麓の豊かな自然が育む天然水の味と厳しい品質管理が、世界的な評価機関により引き続き認められた証です。

これからも「おいしい水の宅配便」は、より多くのお客様へ、富士山のふもとで採れた高品質でおいしい天然水をお届けできるよう、取り組んでまいります。

HP： https://aqua.tokai.jp/promotion/contest

『朝霧のしずく』について

バナジウムやミネラル成分たっぷり 富⼠山麓 朝霧高原のおいしい天然水

★2026年モンドセレクション最高金賞受賞！

『朝霧のしずく』は、「バナジウム」をはじめ、自然の中で何年間にもわたって蓄えられた豊富な天然ミネラル成分がバランスよく溶け込んでいるのが特徴です。

内容量：12L 価格：1,435円(税込1,550円)/本

HP: https://aqua.tokai.jp/products/bottle/shizuku

『朝霧のしずく マイルド』について

まろやかな味わい 富⼠山麓のおいしい天然水

★2026年モンドセレクション最高金賞受賞！

『朝霧のしずく マイルド』は、硬度29mg/Lの軟水で、自然の中で磨き上げられたまろやかな味わいが特徴です。クセが無く、料理やお茶やコーヒーなどに使用すると素材の味が引き立ちます。

内容量：12L 価格：1,435円(税込1,550円)/本

HP: https://aqua.tokai.jp/products/bottle/mild

モンドセレクションについて

2025年「朝霧のしずく」受賞 ダイヤモンド・トロフィー

モンドセレクションは、1961年にベルギー・ブリュッセルで創立された国際品質評価機関及び、そこから与えられる賞です。専門家が外観、香り、味、後味、口当たりなどを基準に商品を評価し、最終的な結果と品質賞を決定します。



■ 朝霧のしずく

・2024年～2026年：最高金賞受賞

・2014年～2023年：金賞受賞

※2023年～2025年の3年連続で最高金賞を受賞したため、2025年に「ダイヤモンド・トロフィー」を獲得。

■ 朝霧のしずく マイルド

・2019年、2022年～2026年：最高金賞受賞

・2016年～2018年、2020年、2021年：金賞受賞

※2022年～2024年の3年連続で最高金賞を受賞したため、2024年に「インターナショナル・ハイクオリティ・トロフィー」を獲得。

■ 株式会社TOKAI

・2014年～2023年：10年連続で受賞

※10年連続の受賞により、2023年に「クリスタル・プレステージ・トロフィー」を獲得。

株式会社TOKAIについて

1950年に静岡県を起点として都市ガス事業を開始して以来、多彩な商品を扱うTOKAIグループの中で住生活部門を担い、エネルギー、アクア（宅配水・浄水サーバー）、住宅関連、セキュリティ、保険等、暮らしに欠かすことのできないサービスを提供しています。

お客様の暮らしのために。地域とともに、地球とともに、成長・発展し続けます。



【会社概要】

社名：株式会社TOKAI

所在地：静岡市葵区常磐町2-6-8（本社）

代表取締役社長：浜崎 貢

事業内容：

（１）エネルギー事業（ＬＰガス、都市ガス、LNG、高圧ガス、石油製品）

（２）リフォーム事業

（３）アクア事業（リターナブル、ワンウェイ、浄水）

（４）住宅建築事業（住宅、設備機器、設備工事、建築、不動産）

（５）保険事業（生保、損保）



おいしい水の宅配便HP：https://aqua.tokai.jp/