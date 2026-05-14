【ドラッグストアでも“プロテインが当たり前に”】全国の「セキ薬品」222店舗でVALX商品の取り扱いがスタート！2026年5月中旬より順次販売開始

VALX株式会社

VALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）が運営するフィットネスブランド「VALX（バルクス）」は、株式会社セキ薬品が運営するドラッグストア「セキ薬品」にて、2026年5月中旬より全国222店舗でのVALX商品の取り扱いがスタートしたことをお知らせいたします。

これまでプロテインは「トレーニングをする人のためのもの」というイメージが強くありましたが、近年では健康維持や美容意識の高まりを背景に、日常的な栄養補給手段として注目されています。

そうした中で、医薬品や健康食品を日常的に取り扱うドラッグストアという場は「健康を意識するすべての人」にとって自然にプロテインに触れられる、重要な接点であると考えています。

今回、地域に密着したドラッグストアであるセキ薬品での取り扱いが始まることで、トレーニングを習慣とする方だけでなく、日々の栄養バランスを意識する方や、これから健康習慣を始めたい方にとっても、より自然にVALX商品を手に取っていただける機会が広がると考えています。

店頭では、人気の「VALX ホエイプロテイン」をはじめとした主要ラインナップを展開予定です。

この機会に、ぜひお近くのセキ薬品にてVALX商品をお手に取ってみてください。

※店舗により取り扱いアイテムが異なりますのでご注意ください。



「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。



【セキ薬品について】

地域密着型ドラッグストアとして創業時より埼玉県を中心に現在 225店舗展開しております。

薬・化粧品はもちろん、生活用品や食品といった毎日に必要な商品も豊富に取り揃え、お客様

一人一人に合った商品を会話の中から選定し、ご納得・ご満足いただき、楽しくお買い物がで

きる接客と売り場のご提供を日々の営業で心がけております。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/