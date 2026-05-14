“敵を壁に押し込む”爽快アクション！『ツクールシリーズ　マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』Nintendo Switch(TM)版配信再開 ＆ 記念プレゼントキャンペーン実施

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）は、固定画面型2Dアクションゲーム『ツクールシリーズ マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』のNintendo Switch(TM)版を、本日2026年5月14日(木)より配信再開いたしました。Steam版は引き続き、好評配信中です。

本作は、“敵を壁に押し込む”独特のアクションが特徴の、ステージクリア型アクションゲームです。

合わせて、配信再開記念企画「フォロー&リポスト プレゼントキャンペーン」の開催をお知らせいたします。

ケーキの材料集めに大☆冒☆険!?

☆ゲームの特徴

マジカルショットを敵に当て、壁に押し込んじゃえ！

敵をショットで吹き飛ばし、壁やギミックへ押し込んで倒す、

シンプルながら爽快感の高い固定画面アクションゲームです。

敵を全滅させて５秒間経つとステージクリア。

ステージごとに配置されたギミックや敵の動きを見極めながら、

ときにアクティブに、ときに緻密に攻略していくパズル的な面白さも楽しめます。

ボリュームはたっぷり、100ステージ！

ボスステージもあり、何度でもコンティニューしてチャレンジできます。

シンプル操作ながら、立ち回り次第で攻略法が変化する奥深さが魅力です。

☆ストーリー

お腹を空かせた主人公ヴァニラ。ケーキを買いたかったがお金がなかった。

幼馴染のショコラにバカにされたが、自分でケーキを作る為に材料を集めに冒険へ！

マップギミックも活用して、敵を全て倒しちゃおう！かわいいイラストでストーリーが進むよ各ステージの最後はボスバトル！ じっくり観察してスキを見つけよう！ステージ前の情報が攻略のカギ!?難しいステージでも大丈夫、何度でもコンティニュー出来るよ☆ 遊ぶほどに特別な情報が得られるとか……？■Xで当たる！ 『フォロー＆リポストキャンペーン』を実施！

Nintendo Switch版の配信再開を記念して、本タイトルのSwitch版またはSteam版の

ダウンロードコードを、合計10名様にプレゼントいたします。

アクツク情報局X公式アカウント（@PGMMV_jp(https://x.com/PGMMV_jp)）をフォローし、

対象ポストをリポストした方の中から抽選で10名様に、

Nintendo Switch(TM)版またはSteam版のダウンロードコードをプレゼントいたします。

詳しくはアクツク情報局X公式アカウント（https://x.com/PGMMV_jp）

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