“敵を壁に押し込む”爽快アクション！『ツクールシリーズ マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』Nintendo Switch(TM)版配信再開 ＆ 記念プレゼントキャンペーン実施
株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）は、固定画面型2Dアクションゲーム『ツクールシリーズ マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』のNintendo Switch(TM)版を、本日2026年5月14日(木)より配信再開いたしました。Steam版は引き続き、好評配信中です。
本作は、“敵を壁に押し込む”独特のアクションが特徴の、ステージクリア型アクションゲームです。
合わせて、配信再開記念企画「フォロー&リポスト プレゼントキャンペーン」の開催をお知らせいたします。
ケーキの材料集めに大☆冒☆険!?
☆ゲームの特徴
マジカルショットを敵に当て、壁に押し込んじゃえ！
敵をショットで吹き飛ばし、壁やギミックへ押し込んで倒す、
シンプルながら爽快感の高い固定画面アクションゲームです。
敵を全滅させて５秒間経つとステージクリア。
ステージごとに配置されたギミックや敵の動きを見極めながら、
ときにアクティブに、ときに緻密に攻略していくパズル的な面白さも楽しめます。
ボリュームはたっぷり、100ステージ！
ボスステージもあり、何度でもコンティニューしてチャレンジできます。
シンプル操作ながら、立ち回り次第で攻略法が変化する奥深さが魅力です。
☆ストーリー
お腹を空かせた主人公ヴァニラ。ケーキを買いたかったがお金がなかった。
幼馴染のショコラにバカにされたが、自分でケーキを作る為に材料を集めに冒険へ！
マップギミックも活用して、敵を全て倒しちゃおう！
かわいいイラストでストーリーが進むよ
各ステージの最後はボスバトル！ じっくり観察してスキを見つけよう！
ステージ前の情報が攻略のカギ!?
難しいステージでも大丈夫、何度でもコンティニュー出来るよ☆ 遊ぶほどに特別な情報が得られるとか……？
■Xで当たる！ 『フォロー＆リポストキャンペーン』を実施！
Nintendo Switch版の配信再開を記念して、本タイトルのSwitch版またはSteam版の
ダウンロードコードを、合計10名様にプレゼントいたします。
アクツク情報局X公式アカウント（@PGMMV_jp(https://x.com/PGMMV_jp)）をフォローし、
対象ポストをリポストした方の中から抽選で10名様に、
Nintendo Switch(TM)版またはSteam版のダウンロードコードをプレゼントいたします。
詳しくはアクツク情報局X公式アカウント（https://x.com/PGMMV_jp）
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[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19366_1_7f05c25a0a5aa903cc53bb7a0e6dccbf.jpg?v=202605140451 ]
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