「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」がLAハリウッド・ボウルのプロジェクション・マッピング演出を携え、日本武道館に再上陸！　8月22日（土）開催

株式会社KOA CREATIVE

2026年8月22日（土）に日本武道館にて、「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026」を開催することを決定いたしました。あわせて、本日2026年5月14日（木）13:00より、オフィシャル一次先行受付を開始いたします。

「昨年大好評のうちに幕を閉じた「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」が、LA・ハリウッド・ボウルでのみ披露された特別なプロジェクション・マッピング演出を携え、日本武道館に再上陸。

指揮・栗田博文、そして東京フィルハーモニー交響楽団の壮大な生演奏に乗せて、全23作品にわたる『インフィニティ・サーガ』の物語を、映像・ライブ演奏・プロジェクションマッピングが完全同期する圧巻の演出で体感する、異次元のアリーナ・シネマ・コンサート！

■チケット情報

オフィシャル一次先行受付

受付期間：2026年5月14日（木）13：00 ～ 5月24日（日）23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/marvel-isce2026-official (https://l-tike.com/st1/marvel-isce2026-official)

ディズニー★JCBカード先行受付

受付期間：2026年5月14日（木）13:00 ～ 5月24日（日）23:59

受付URL：https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-marvelisce2026-pre.html

(https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-marvelisce2026-pre.html)

■料金（税込・全席指定）

S席 14,000円／A席 11,000円／U-18 5,500円 (※）

チケットに関するお問い合わせ：サンライズプロモーション

0570-00-3337（平日12:00～15:00） https://sunrisetokyo.com/ (https://sunrisetokyo.com/)

■チケット注意事項

＊海外公演と一部演出が異なります。

＊キャスト・キャラクターの出演はございません。

＊3歳未満入場不可、3歳以上のお客様はチケットが必要です。

＊全て税込・全席指定席です。

＊U-18席は18歳以下の方のみにご購入いただけます。一般販売より販売いたします。

お席のエリアはお選びいただけません。予定枚数に達し次第販売終了いたします。 当日に本人確認実施する場合がございますため、生年月日が記載されている身分証明書をお持ちになって会場にお越しください。

■公演概要

公演名：マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026

日時：2026年8月22日（土）

［昼公演］11:00開場／12:00開演

［夜公演］16:00開場／17:00開演

会場：日本武道館

指揮：栗田博文

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

上演時間：約2時間30分（休憩20分含む）

公式ページ・詳細はこちら：https://www.koacreative.co.jp/marvel-isce/

主催 ： KOA CREATIVE／ソニー・ミュージックソリューションズ

主管 ： Disney Concerts

協力 ： ディズニー★JCBカード

■出演

指揮： 栗田 博文 Hirofumi Kurita

1988年、第23回東京国際音楽コンクール指揮部門において第１位優勝を果たし、翌年、国内主要オーケストラを指揮しデビュー。1989年に渡欧。同年、第1回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクール（イタリア）に入賞し国際的な評価を確立。1995年、第1回シベリウス国際指揮者コンクール（フィンランド）の最高位に輝く。同年、フィンランド放送交響楽団より招かれ、ヨーロッパデビューを果たし大好評を博す。以後、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団等に客演し、指揮者としてのキャリアを着実に積み、国内外にて活発な指揮活動を行なっている。クラシック音楽の古典から現代作品まで幅広いレパートリーを持つほか、様々なジャンルとのコラボレーションも積極的に行っている。今後の活躍がさらに注目されている指揮者である。

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。定期演奏会や「渋谷／平日／休日の午後のコンサート」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー！オーケストラ』『名曲アルバム』『題名のない音楽会』『クラシックTV』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』『いないいないばあっ！』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。

◇会社概要

株式会社KOA CREATIVE



代表取締役：飯島則充

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

設立：2025年4月16日

資本金：1,000万円

取引先銀行：三菱UFJ銀行

事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行

URL：https://koacreative.co.jp/

代表の飯島則充は、日本におけるシネマコンサートのパイオニア。株式会社プロマックス代表取締役社長として数多くの大型公演を手がけたのち、同職を退任し、2025年4月にKOA CREATIVEを設立しました。