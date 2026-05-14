【TAC弁理士講座】5/19(火) 『令和８年度 残り40日の論文式試験勉強法』無料オンラインセミナー開催！
弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、弁理士試験合格を目指す方を対象とした無料オンラインセミナーを、5/19(火) に開催いたします。
松宮講師が残り４０日の過ごし方をアドバイスします。初めて論文試験にチャレンジする方はもちろん、来年合格するために今年から準備したい方にもおすすめです。
実施概要
■日時：5/19(火) 19:30～20:30 （※セミナー30分前後＋質疑応答）
■開催方法：オンライン（Zoom）
■参加費：無料
■対象：令和８年度 短答式・論文式試験受験者 短答式試験免除者
※どなたでもご参加いただけます。
■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください
https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260514(https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260514)
担当講師
松宮一也講師（TAC弁理士講座専任講師）
■弁理士とは？
弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。
「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。
弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/