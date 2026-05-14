『SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー』スペシャルトークイベント「SORAYAMA Talks: The Future of...」全3回開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

このたび、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて開催中の『SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー』の関連企画として、スペシャルトークイベント「SORAYAMA Talks: The Future of...」を全3回にわたり開催いたします。

本シリーズは、空山基が半世紀にわたり描き続けてきたロボットと人体の作品群を前に、各分野の第一線で活躍するゲストが「これからの未来」について語り合う対談企画です。生命、美、人間--空山作品が投げかける問いを、科学者、アーティスト、クリエイターがそれぞれの視点から読み解きます。

※展覧会チケットをお持ちの方はどなたでもご観覧いただけます。

※使用済みのチケットはご使用いただけません。

■ #001 The Future of Life ーこれからの生命についてー

日時：2026年5月21日（木）18:00～19:00

登壇者：池上高志 × 稲見昌彦

人工生命研究の第一人者・池上高志氏と、身体拡張工学の稲見昌彦氏。「生命とは何か」「身体はどこまで拡張できるのか」--空山作品が描くロボットと人体の融合を前に、二人の科学者が生命と人類の未来を語ります。

池上高志（いけがみ たかし）

AISACセンター長・教授

複雑系科学・人工生命（ALife）研究者。理学博士（物理学）

東京大学大学院理学系研究科修了。 東京大学大学院総合文化研究科 特任教授

跡見学園女子大学 情報科学芸術センター（AISAC）教授・センター長

「生命とは何か」を一貫したテーマに、 コンピュータシミュレーション、人工生命、 ヒューマノイド《Alter》、化学実験、生物集団の解析など 分野を横断しながら、生命を動的システムとして探究している。近年はLLMを用いたアンドロイド制御や、 科学とアートをつなぐ実験的プロジェクトにも取り組んでいる。

X:https://x.com/alltbl

Instagram:https://www.instagram.com/alltbl/

web: https://www.atomi.ac.jp/univ/aisac/

稲見昌彦（いなみ まさひこ）

東京大学 総長特任補佐・先端科学技術研究センター 副所長 / 教授

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 博士(工学)。電気通信大学、慶應義塾大学等を経て2016年より現職。自在化技術、人間拡張工学、エンタテインメント工学に興味を持つ。

米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞、文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）などを受賞。情報処理学会理事、日本学術会議連携会員等を兼務。

著書に『スーパーヒューマン誕生！人間はSFを超える』（NHK出版新書）、『自在化身体論』（NTS）他。原初の才能を生み出す創造教育の場「東大カオスキャンプ」を川村元気さんらと運営。現在学生募集中。

■ #002 The Future of Beauty -美と自分らしさについてー

日時：2026年5月24日（日）18:00～19:00

登壇者：ドリアン・ロロブリジーダ × 草野絵美

メイクとファッションで美を追求するドラァグクイーン・ドリアン氏と、AIとテクノロジーで美を探究するデジタルアーティスト・草野絵美氏。「光と美の展覧会」を掲げる本展を前に、二人が語る「美」と「自分らしさ」のゆくえ。

ドリアン・ロロブリジーダ （Durian Lollobrigida）

ドラァグクイーン。1984年生まれ。東京出身。早稲田大学在学中の 2006 年 12 月、新宿二丁目で開催された「第 1 回 若手女装グランプリ」にてデビューし、優勝。

180cm の長身とハイヒールで唯一無二の存在感を放つ。コンサート、舞台、企業・行政の講演、CM出演、イベントMCなど、活動の幅は多岐にわたる。

メディア出演も多く、NHKラジオ『まんまる』月曜レギュラー、Netflix『ボーイフレンド』、ABCテレビ『まるどりぃ～ココだけの話～』、NHKドラマ『Shrinkシュリンクー精神科医ヨワイー』、フジテレビドラマ『人事の人見』、日本テレビドラマ『ぼくたちん家』、映画『エゴイスト』（2023)、『シティハンター』(2024)、『まつりのあとのあとのまつり』(2024)に出演、短編映画『ストレンジ』（2023）では主演を務める。

草野絵美（くさの えみ）

1990年、東京都生まれ。AIなどの新技術を制作に取り入れ、ノスタルジア、ポップカルチャー、集合的記憶をテーマに多領域を横断して活動するアーティスト。レトロフューチャーな美学のもと過去と現在の対話を可視化し、現代社会を見つめ直す。

M+、サーチ・ギャラリー、グラン・パレ・イマーシフ、金沢21世紀美術館などの主要機関や、Frieze、Paris Photoといった国際的なアートフェアを含め、世界20カ国以上で作品を発表しており、アート・バーゼル香港2026では、新作インスタレーション『Ornament Survival』を世界初公開した。

アート・バーゼル香港2026では、新作インスタレーション『Ornament Survival』を世界初公開。これを主軸とした個展『草野絵美 Ornament Survival』を、2026年5月16日（土）から6月20日（土）まで、神楽坂√K Contemporaryにて開催する。

■ #003 The Future of Humanity -人間とは何かー

日時：2026年5月28日（水）18:00～19:00

登壇者：石黒浩 × TaiTan

人間そっくりのアンドロイドを生み出し続けるロボット工学者・石黒浩氏と、ラッパー・Podcastパーソナリティとして独自の視点で時代を切り取るクリエイティブディレクター・TaiTan氏。空山作品を前に、「人間らしさとは何か」を語り合います。

石黒浩（いしぐろ ひろし）

大阪大学基礎工学研究科教授

ATR石黒浩特別研究所客員所長

ロポット学者．大阪大学大学院基礎工学研究科教授（大阪大学栄誉教授），ATR石黒浩特別研究所客員所長（ATRフェロー），ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー，AVITA株式会社CEO代表取締役．遠隔操作ロボット（アバター）や知能ロボットの研究開発に従事．

TaiTan（タイタン）

1993年生まれ。ラッパー、クリエイティブディレクター。Podcast『奇奇怪怪』のパーソナリティを務める。クリエイティブディレクターとしては、TV番組『蓋』、音を出さなければ全商品盗めるショップ『盗』、マイクブランドShureと共同開発したスニーカー『IGNITE the Podcasters』、LOTTEと共同開発した新飲料ブランド『THE DAY』などを手がける。ACC賞、JAPAN PODCAST AWARDS パーソナリティ賞、FORBES JAPAN 30 UNDER 30 2023などを受賞。

Instagram:https://www.instagram.com/tai_____tan/

■ トークイベント開催概要

イベント名：SORAYAMA Talks: The Future of...

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO 展示室内（東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）

観覧：未使用の展覧会チケットをお持ちの方はどなたでもご観覧いただけます。

■ 展覧会概要

タイトル：SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー

期間：2026年3月14日（土）～2026年5月31日（日）※休館日なし

時間：10:00～18:00

※金・土および祝前日、GW4/28（火）～5/6（水）および5/31（日）は10:00～20:00

※最終入場は閉館30分前

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7-1 TODA BUILDING 6階）

企画：NANZUKA

主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント

企画協力：ソニー・クリエイティブプロダクツ

特別協賛：ソニー・ホンダモビリティ

展覧会ウェブサイト：https://sorayama2026.jp/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/hajimesorayama/

X：@sorayama_2026 https://x.com/sorayama_2026

Instagram：@sorayama_2026 https://www.instagram.com/sorayama_2026/

TikTok：@sorayama_2026 https://www.tiktok.com/@sorayama_2026

コピーライト表記：(C)SORAYAMA