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TVer「チャンネル」機能をリリース
第一弾として日本テレビ系列30局のニュースを配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月14日（木）に、特定テーマのコンテンツをまとめて配信する「チャンネル」機能をリリースしました。その第一弾として、日本テレビ系列の全国30局と連携し、「日テレ NEWS NNN」を同機能内に開設しました。
◼︎「日テレ NEWS NNN」配信ページ
https://tver.jp/channels/news-nnn
新しいチャンネルである「日テレ NEWS NNN」は、政治、経済、国際、社会など多数のジャンルにて、最新ニュースや地元局ならではのニュース、さらには各地の天気予報、災害時のライフライン情報やグルメ、話題のスポット情報などを配信し、皆さまに「よりよい未来のきっかけ」を見つけられる場を目指してまいります。
TVerアプリのホーム画面に設置されている「日テレ NEWS NNN」バナーを選択することで視聴可能です（※1）。
通勤・通学中やスキマ時間、ドラマやバラエティ、アニメコンテンツ視聴の合間など、最新ニュースのチェックにTVerをご活用ください（※2）。
TVerはテレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することでコンテンツを身近に自由に楽しむ機会を提供してきました。これまで提供してきた24時間ニュースやニュース特集に加え、今回の「日テレ NEWS NNN」の配信開始を機に、さらなるニュースカテゴリーの強化を進め、ユーザーの皆様のご期待に応えるべく、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：「日テレ NEWS NNN」で配信されているコンテンツはTVer内の検索からも視聴可能です。
※2：歩きスマホは他の歩行者の方の迷惑となり危険ですのでお控えください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月14日（木）に、特定テーマのコンテンツをまとめて配信する「チャンネル」機能をリリースしました。その第一弾として、日本テレビ系列の全国30局と連携し、「日テレ NEWS NNN」を同機能内に開設しました。
◼︎「日テレ NEWS NNN」配信ページ
新しいチャンネルである「日テレ NEWS NNN」は、政治、経済、国際、社会など多数のジャンルにて、最新ニュースや地元局ならではのニュース、さらには各地の天気予報、災害時のライフライン情報やグルメ、話題のスポット情報などを配信し、皆さまに「よりよい未来のきっかけ」を見つけられる場を目指してまいります。
TVerアプリのホーム画面に設置されている「日テレ NEWS NNN」バナーを選択することで視聴可能です（※1）。
通勤・通学中やスキマ時間、ドラマやバラエティ、アニメコンテンツ視聴の合間など、最新ニュースのチェックにTVerをご活用ください（※2）。
TVerはテレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することでコンテンツを身近に自由に楽しむ機会を提供してきました。これまで提供してきた24時間ニュースやニュース特集に加え、今回の「日テレ NEWS NNN」の配信開始を機に、さらなるニュースカテゴリーの強化を進め、ユーザーの皆様のご期待に応えるべく、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：「日テレ NEWS NNN」で配信されているコンテンツはTVer内の検索からも視聴可能です。
※2：歩きスマホは他の歩行者の方の迷惑となり危険ですのでお控えください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
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株式会社TVer（広報担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp