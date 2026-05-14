アウトドアブランドが集結！ 5月23日（土）、24日（日）に七北田公園で開催される 「アウトドアデイジャパン 仙台 2026」に出店

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年5月23日（土）、24日（日）に七北田公園（宮城県仙台市）にて開催される「アウトドアデイジャパン 仙台 2026」に出店し、双眼鏡や天体望遠鏡の展示、およびアウトレット販売を行います。

「アウトドアデイジャパン」は、アウトドアに関連したアイテムやサービスを、実際に見て・触れて、その魅力を体感できる国内最大級の”体験型・体感型”アウトドアイベントです。

ビクセンブースでは、双眼鏡や天体望遠鏡の展示や、アウトレット販売を実施。キャンプやトレッキング、野鳥観察などのアウトドアシーンをより豊かに彩る光学機器をご提案します。

■展示予定の製品（一部）

・「お月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット」：

キャンプの夜を特別なものに。初めての方でも手軽に月面観察が楽しめる、軽量でコンパクトな天体望遠鏡です。

・防振双眼鏡「ATERA（アテラ）IIシリーズ」：

手ブレを抑えて、遠くの景色や野鳥を驚くほど鮮明に。圧倒的な見やすさをぜひ会場でご体感ください 。

・フィールドスコープ「ジオマミニ ED50 ZOOM」：

もっと気軽に、もっと鮮明に。「ジオマIIIシリーズ」の高性能な光学系はそのままに、驚異的なコンパクト設計を実現しました。（2026年秋発売予定）

■アウトレット販売

自然を楽しむアイテムとしておすすめの製品をイベント限定のアウトレット価格にて販売いたします。

アウトドアデイジャパン 仙台 2026 イベント概要

■日時：2026年5月23日（土）、24日（日） 9:30～16:30（雨天決行・ペットOK）

■場所：七北田公園 芝生広場（宮城県仙台市泉区七北田赤生津４）

■入場料：無料

■主催：一般社団法人 日本オートキャンプ協会

■イベントURL：https://outdoorday.jp/sendai/

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：一般社団法人 日本オートキャンプ協会へお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー