M&A業界に特化した転職支援メディア「M&A転職」をリニューアル｜2026年度に新設予定の「中小M&Aアドバイザー試験」に関する情報発信も実施、代表取締役・松岡隼士が支援を担当

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社(https://adviser-navi.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、以下「当社」）は、M&A業界で働く方や、M&A業界への転職を希望される方に向けたメディア「M&A転職(https://ma-job.com/)」（URL：https://ma-job.com/ ）をリニューアルいたしました。本メディアでは、金融機関で働いた経験を持つメンバーが、M&A業界への転職をサポートいたします。当社代表取締役・松岡隼士も、転職を希望される方の相談に直接対応いたします。さらに、2026年度から中小企業庁が新たに開始する公的資格「中小M&A資格試験（中小M&Aアドバイザー試験）(https://ma-job.com/column/588/)」に関する情報発信も大々的に実施してまいります。あわせて、新しいロゴも制作いたしました。

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これまでの当社の取り組み ― 金融業界への支援実績

当社アドバイザーナビ株式会社は、これまで金融アドバイザー向けの転職支援サービス「IFA転職(https://ifa-tenshoku.com/)」をはじめ、IFA法人と投資家をつなぐマッチングサービス「資産運用ナビ(https://assets-navi.com/)」、IFAコンサルティング事業などを通じて、金融業界へのさまざまな支援を行ってまいりました。なかでも、銀行・証券会社からM&A業界への転職を希望される方を中心に多くのキャリア相談を実施し、金融業界出身者がM&A業界で新たなキャリアを築けるよう取り組んでまいりました。こうした日々の相談の中で蓄積した「M&A業界で働く方のキャリアの実情」「転職先を選ぶときに気をつけたいポイント」「M&A仲介会社各社の特徴」といった知識を、より多くのM&A業界志望の方々にお届けすることが、本メディアの目的です。

M&A業界への転職希望者向けの情報発信を強化する意義

1. M&A業界に特化した転職情報の必要性

M&A業界は、近年急速に拡大している業界の一つでありながら、公開情報が限定的で、キャリア選択を検討する方が「実態に近い情報」へアクセスしづらいという課題があります。大手M&A仲介会社・ブティック型ファーム・投資銀行・金融機関のM&A部門など、企業ごとにビジネスモデルや働き方、報酬体系が大きく異なるため、転職先を選ぶ際にはそれぞれの企業の特徴を踏まえた情報が欠かせません。「M&A転職」では、これまでのキャリア相談で得られた情報をもとに、M&A業界への転職を希望される方に向けた専門性の高い情報を発信してまいります。

2. 金融機関出身メンバーによるサポート体制

M&A業界への転職は、銀行・証券会社・会計事務所など、出身業界によって評価されやすい強みや、向いている転職先が大きく異なります。そのため、転職先を選ぶ際には、金融業界やM&A業界で働いた経験のある人からのアドバイスが欠かせません。「M&A転職」では、金融機関で実際に働いてきたメンバーが、M&A業界への転職を希望される方のキャリア相談を担当いたします。当社代表取締役・松岡隼士は、野村證券株式会社で事業承継・M&Aの業務を経験した後、2019年に当社を共同で創業し、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。松岡自身も転職を希望される方のサポートを担当することで、現場経験に基づいた、より具体的で実践的なアドバイスをお届けいたします。

3. 新設される公的資格「中小M&Aアドバイザー試験」への対応

2026年度中に、中小企業庁主導の新しい公的資格「中小M&A資格試験（通称：中小M&Aアドバイザー試験）」が開始される予定です。本資格は、中小企業のM&A支援に携わる人材の知識・倫理観・専門家との連携能力を客観的に証明する仕組みとして設計されており、M&A業界で働く方や、これからM&A業界への転職を考える方にとって、今後のキャリア形成に大きな影響を与える可能性があります。「M&A転職」では、本資格に関する制度概要・試験範囲・最新動向を継続的に発信し、M&A業界を目指す方の意思決定を支援してまいります。

業界の現状

M&A業界では、ここ数年で市場が大きく拡大しております。中小企業の事業承継問題の深刻化や、後継者不足を背景に、M&A仲介ニーズはかつてないほど高まっており、日本M&Aセンター・M&Aキャピタルパートナーズ・M&A総合研究所など大手M&A仲介会社の業績も拡大基調が続いております。また、銀行・証券会社のM&A部門、PEファンド、コンサルティングファーム、ブティック型のM&Aアドバイザリーファームなど、M&A業務に携われる選択肢も多様化しております。

このような環境を受けて、20代の若手から30代～40代の中堅層まで、幅広い年代でM&A業界への転職を考える方が増え続けております。特に、銀行・証券会社で法人営業や事業承継業務に従事してきた方が、より専門性の高いM&Aアドバイザリー業務に挑戦したいというニーズや、未経験からM&A業界への転身を希望する方も増加傾向にあります。一方で、M&A仲介会社・投資銀行・PEファンドなど、企業ごとに求められるスキル・働き方・報酬体系は大きく異なり、転職先選びの難易度は決して低くありません。しかしながら、こうした違いを踏まえて転職先を比べて検討できる情報源は、まだまだ少ないのが現状です。

加えて、2026年度中に新設される「中小M&A資格試験（中小M&Aアドバイザー試験）」の登場により、M&A支援人材に求められる知識・倫理観の基準が、業界全体で見直される動きが進んでおります。今後のM&A業界では、資格保有の有無がキャリア形成に与える影響も無視できない要素となっていくと考えられます。

「M&A転職」は、当社がこれまで行ってきた金融業界での転職支援や、投資家マッチング事業の経験を活かし、M&A業界への転職を希望される方々が必要とする情報を、わかりやすく信頼できる形でお届けしてまいります。

■ リリースの主な内容

1. M&A業界に特化した転職支援メディアとしてリニューアル

これまで当社が培ってきた金融業界での転職支援の経験を活かし、M&A業界に特化したメディアとして「M&A転職」を立ち上げました。M&A業界で働くことの概要から、年代別・出身業界別の転職戦略、大手M&A仲介会社ごとの特徴、未経験からの転職方法まで、M&A業界への転職に関する情報をまとめて確認できる構成にしております。

2. 金融機関出身メンバーによる転職サポート体制を整備

「M&A転職」では、金融機関で実際に働いた経験を持つメンバーが、M&A業界への転職を希望される方をサポートいたします。出身金融機関での経験を踏まえ、M&A業界ならではのキャリアパスや、転職先を選ぶときに気をつけたいポイントを理解した上で、一人ひとりに合わせたキャリア相談をお届けいたします。

3. 代表取締役・松岡隼士による転職サポート

当社代表取締役・松岡隼士が、M&A業界への転職希望者のサポートを担当いたします。松岡は野村證券での法人営業・事業承継業務を経て、2019年にアドバイザーナビを共同で創業いたしました。事業承継・M&A業務の実務経験を有し、これまで2,000名を超えるキャリア相談に対応してまいりました。日本経済新聞への掲載や書籍インタビューなどのメディア実績もあり、現場で培った経験を活かしたサポートをご提供いたします。

サポート担当者（松岡隼士）：https://adviser-navi.co.jp/member/member02.php

4. 2026年度新設「中小M&Aアドバイザー試験」に関する情報発信

「M&A転職」では、2026年度中に中小企業庁が新たに開始する公的資格「中小M&A資格試験（通称：中小M&Aアドバイザー試験）」に関する情報発信を、本メディアの大きな柱の一つとして実施してまいります。本資格は、中小企業のM&A支援人材に必要な知識・倫理観・専門家との連携能力を問う試験として制度設計が進められており、M&A実務・財務・税務・法務・行動規範および倫理など、複数の領域から構成される予定です。試験はCBT方式での実施が想定されており、初回試験は2027年1～2月の開催が見込まれております。

「M&A転職」では、本資格制度の最新動向、試験範囲、合格者登録制度の概要、既存のM&A関連資格との違いなどを継続的に発信し、M&A業界で働く方・これから業界への転職を考える方の意思決定を支援してまいります。

代表的な記事：2026年開始！中小M&A資格試験（中小M&Aアドバイザー試験）とは？今すぐ知るべき制度概要と対策(https://ma-job.com/column/588/)

5. 新ロゴの制作

「M&A転職」のリリースに合わせて、メディアの世界観を表す新しいロゴを制作いたしました。M&A業界の信頼感と、転職という前向きな一歩をイメージしたデザインを採用しております。

■ コンテンツ制作について

「M&A転職」では、ユーザーに安心してご覧いただけるよう、金融機関出身メンバーの実体験と、専門家による監修を軸としたコンテンツ作りを行っております。当社が日々実施しているキャリア相談で得られた情報、M&A業界で働く方々へのアンケート調査、M&A仲介会社各社への取材内容、中小企業庁の公表資料に基づく資格制度の最新情報などを組み合わせることで、検索でたどり着いた方にとって役に立つ、正確で実用的な情報をお届けしてまいります。

■ 今後の展望

「M&A転職」では今後、以下のような取り組みを進めてまいります。

- M&A業界で働く方へのアンケート調査を継続して実施し、最新の情報を更新- M&A仲介会社・投資銀行・PEファンドなどの掲載数を増やし、取材に基づいた情報を充実- 「中小M&A資格試験（中小M&Aアドバイザー試験）」の最新動向を継続的に発信- M&A業界へのキャリアチェンジに役立つノウハウ記事を提供- M&A業界志望者と現役M&Aパーソン双方が使いやすいよう、サイトの使いやすさを改善

M&A業界への転職を希望される方々が、自分に合った転職先と、これからのキャリアに必要な資格情報の双方を入手できるよう、情報の充実に取り組んでまいります。

■ サイト概要

サービス名：M&A転職

URL：https://ma-job.com/

提供内容：M&A業界向けのキャリア情報、M&A仲介会社の比較情報、年代別・出身業界別の転職コラム、中小M&Aアドバイザー試験に関する情報 等

サポート担当：松岡 隼士（アドバイザーナビ株式会社 代表取締役）

運営会社：アドバイザーナビ株式会社

■ 掲載記事一覧

【M&A業界への転職の基本】

・M&A業界への転職について(https://ma-job.com/column/51/)

・M&A業界への転職理由(https://ma-job.com/column/53/)

・M&A業界におすすめの転職エージェント(https://ma-job.com/column/14/)

・M&A業界への転職で失敗しないためのポイント(https://ma-job.com/column/22/)

・未経験からのM&A業界への転職(https://ma-job.com/column/33/)

【年代別の転職】

・20代のM&A業界転職(https://ma-job.com/column/123/)

・30代のM&A業界転職(https://ma-job.com/column/87/)

【出身業界別の転職】

・証券会社からM&A業界への転職(https://ma-job.com/column/40/)

・銀行からM&A業界への転職(https://ma-job.com/column/72/)

・金融業界からM&A業界への転職(https://ma-job.com/column/46/)

【M&A業界に関するアンケート】

・M&A業界で働く方へのアンケート結果(https://ma-job.com/column/81/)

【M&A仲介会社紹介】

・M&A総合研究所について(https://ma-job.com/column/362/)

・日本M&Aセンターについて(https://ma-job.com/column/365/)

・M&Aキャピタルパートナーズについて(https://ma-job.com/column/368/)

【M&A関連資格（注目記事）】

・2026年開始！中小M&A資格試験（中小M&Aアドバイザー試験）とは？今すぐ知るべき制度概要と対策(https://ma-job.com/column/588/)

■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp