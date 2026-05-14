【恋人・友人のニオイ、実はみんな我慢している？】夏は“根本ケア”が重要に

株式会社magicnumber

株式会社magicnumber（本社：東京都港区）は、20～40代の男女を対象に「夏に向けたニオイケアの実態」に関する調査を行いました。

梅雨も迫り、夏を控えたこの季節。

気温の上昇とともに気になるのが、汗や皮脂、そして「ニオイ」です。

特に皮脂分泌が盛んな頭皮や、汗がたまりやすいワキ・背中などのボディでは、皮脂と汗が混ざりやすく、それらを菌が酸化・分解することが、特有のニオイやベタつきの原因となります。

また、頭皮のニオイなどは自分自身では気づきにくいですが、具体的なニオイ対策に取り組んでいる方はどのくらいいるのでしょうか。

そこで今回、株式会社magicnumber（https://magicnumber.co.jp/）は、20～40代の男女を対象に「夏に向けたニオイケアの実態」に関する調査を行いました。

調査概要：「夏に向けたニオイケアの実態」に関する調査

【調査期間】2026年4月23日（木）～2026年4月24日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,041人

【調査対象】調査回答時に20～40代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社magicnumber（https://magicnumber.co.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

6割が気になる夏の体臭、30代を境に「ニオイ自覚」が急増する傾向に。

気温や湿度が上がる夏に向けて、「自身の『体臭（ニオイ）』が気になるか」について尋ねたところ、6割以上の方が『とても気になる（25.4％）』『やや気になる（38.9％）』と3人に2人が自身のニオイに対して何らかのストレスを抱えていることが明らかになりました。

また年代で比較してみると、20代でも「気になる」と回答した方が半数以上にのぼりますが、特に30～40代では約7割と、30代を境にニオイへの不安が急増しています。

このように自分自身のニオイを不安視する人が多い一方で、周囲の人は実際にどう感じているのでしょうか。

他人のニオイは「我慢」が最多！誰も教えてくれないからこそ怖い“無自覚なニオイ”

「周囲の人の身体や頭皮のニオイが気になったことがあるか」について尋ねたところ、以下のような回答になりました。

性別や関係性によって、ニオイへの気づきやすさに明確な違いが見られます。

「友人／知人」に対しては男女ともに約半数がニオイを気にする一方で、「家族」や「恋人」といった身近な相手に対しては、男性よりも女性の方が敏感にニオイを察知する傾向が示されました。

特に女性では、「家族」のニオイが気になった経験がある人が6割以上を占めており、普段から身近に接しているため、小さなニオイの変化にも気づきやすい可能性が考えられます。

また、「恋人・好意がある人」のニオイについても、女性の半数以上が気になったことがあると回答しています。こうした結果は裏を返せば、「恋人や好意がある相手からも、自分のニオイに気づかれている可能性が高い」ということです。もっとも身近な相手から自分のニオイをどう思われているか不安に感じる方も多いからこそ、親しい間柄であっても日々の自発的なニオイケアを徹底することが重要になりそうです。

では、ニオイが気になる時にそれを本人に伝えたり、行動している方はどのくらいいるのでしょうか。

「身体や頭皮のニオイがあることについて、伝えたり、何か行動したことはあるか」について尋ねたところ、特に恋人や好意を寄せている相手に対して、ニオイが気になってもストレートに伝えることができた人は男女ともに約1割に留まります。

一方で、最も多かった回答は「我慢」であり、特に女性の約2割がパートナーのニオイを不快に思いながらも、我慢しているというように、ニオイに関する悩みは周囲に打ち明けにくく、一人で抱えてしまう傾向が見られます。

この傾向は友人関係においても同様の現象が起きているのが現実です。さらに、指摘をしない代わりに「静かに距離を置く」という回答も一定数存在しており、本人が気づかないうちに周囲との距離が生まれている可能性があります。

誰からも「ニオイ」について指摘されないというのは、決してケアが完璧である証拠ではないようです。ニオイは自分自身では気づきにくいからこそ、セルフケアが不可欠と言えるでしょう。

人には言えない！？「自分のニオイ、どう確かめてる？」リアルな自己チェック事情

「人の体臭やニオイが気になったことがあるのは、どのようなときか」について尋ねたところ、『すれ違った瞬間（36.6％）』と回答した方が最も多く、『隣に座っているとき（35.6％）』『運動後汗をかいたとき（28.5％）』と続きました。

運動後や密着といった分かりやすい状況よりも、すれ違いざまや隣席といった、何気ない日常の動作における回答が上回っています。特別な場面に限らず、他者との物理的な距離が縮まる日常のふとした瞬間にこそ、ニオイは周囲に伝わってしまっていることがうかがえます。

では自分のニオイをチェックしているタイミングはいつなのでしょうか。

「自分のニオイチェックとしてやったことがあるもの」について尋ねたところ、『汗をかいた部分を嗅ぐ（39.8％）』と回答した方が最も多く、『汗じみなどがついた衣類を嗅ぐ（33.1％）』『ニオイを自分でチェックしたことは1度もない（27.7％）』と続きました。

多くの人が、目に見える汗や濡れた衣類など、分かりやすい指標がある時にのみ確認を行っている傾向がうかがえます。一方で、約3割の人が「自己チェックを1度も行ったことがない」と回答しており、自分のニオイに気づいていない人が、一定数いる実態も見えました。

しかし、周囲がニオイを感じているのは「すれ違った瞬間」などの何気ない場面であり、汗をかいた自覚がある時だけをケアの対象としていると、気づかないうちに蓄積された頭皮や身体のニオイチェックは見逃している人が多いのではないでしょうか。

最大のケアチャンス「入浴」でも約4割が実感する“洗っても残るニオイ”

1日の中では入浴時間が1つのニオイケアをする良いタイミングですが、はたして夏場の入浴において、その実感値はどうなのでしょうか。

「夏場、お風呂に入っても『スッキリしていない』『ニオイやベタつきが残っている』と感じることはあるか」について尋ねたところ、約4割の方が『頻繁にある（10.1％）』『たまにある（29.1％）』と回答しました。

入浴していても不快感が残ると感じる層が一定数いることが示されました。

汚れを落として清潔な状態に戻るはずの入浴後であっても、不快感を払拭しきれていない人が一定数存在することが分かります。

この「落としきれない不快感」の背景には、現在のケアがニオイの発生源に対して「表面的な対処」に留まっているという問題があるようです。

夏場のニオイケアとして意識している部位を尋ねると、半数以上の約6割が「脇」を最優先しており、次いで「足・足裏」「デリケートゾーン」「頭皮」と、ムレや汗が分かりやすい部位に意識が集中しています。

しかし、これらの部位に対して「取り入れている具体的なケア」について尋ねたところ、『ボディ用ふき取りシート（31.9％）』と回答した方が最も多く、『制汗剤（スプレー・ロールオン・スティック）（28.0％）』『デオドラント（殺菌・防臭）系ボディソープ（18.0％）』と続きました。

発生した汗やニオイをその場で抑えたりふき取ったりする、手軽で即効性のあるアイテムが好まれている傾向がうかがえます。

一方で「デオドラント系ボディソープ」や「スクラブ」などの入浴時間でのケア用品使用者は2割以下と、ケアの中心が「その場しのぎの対策」に偏っている状況がうかがえます。約4割の人が感じている「洗っても残るベタつきやニオイ」の正体は、こうした表面的なケアや通常の洗浄だけでは落としきれない、毛穴の奥にたまった皮脂汚れや古い角質が原因になっている可能性が高いのではないでしょうか。

こうした「洗っても残る不快感」を打破する鍵となるのが、通常の洗浄では届かない汚れを物理的に取り除くスクラブケアです。

前問で『ボディスクラブ（角質ケア）』『頭皮用スクラブ』を取り入れていると回答した方に、「スクラブで実感している効果」について尋ねたところ、『毛穴汚れのスッキリ感（53.5％）』と回答した方が最も多く、『肌のツルすべ感（角質ケア）（47.5％）』『肌のザラつき・黒ずみが落ちた（43.4％）』と続きました。

スクラブ経験者の約半数が、毛穴や肌の根本的なリセット効果を肌で感じていることが分かります。

一見するとニオイケアとは別軸のメリットに思えますが、「毛穴の詰まり」や「古い角質の蓄積」こそが、菌が繁殖してニオイを放つ絶好の温床となりやすいため、ニオイケアの根本改善につながるとも考えられます。

最後に、「スクラブに求めること」について尋ねたところ、『やわらかくマイルドで肌を傷つけにくい（36.5％）』と回答した方が最も多く、『つっぱらずに潤いを与えられる（30.5％）』『毛穴をひきしめ、過剰な皮脂分泌を抑える（25.8％）』と続きました。

スクラブに対して汚れを落とす機能だけでなく、「肌への刺激の少なさ」や「保湿」といった、肌へのいたわりを重視していることがわかります。

加えて、「毛穴をひきしめ、過剰な皮脂分泌を抑える」と回答した方も約3割いることから、洗浄後のベタつきやトラブルを防ぐ機能も求められており、肌を健やかに保つための多角的なケアを期待している状況がうかがえます。

まとめ：沈黙の「ニオイ不安」を打破するために。今こそ必要な“根本リセット”の新習慣

今回の調査では、20代でも半数以上、30代を境に自分のニオイへの不安が急増している一方で、それ以上に周囲の人たちが他人のニオイをシビアに感じ取っている実態が明らかになりました。特に恋人や友人のニオイに気づいても、約2割から3割の人が「指摘せずに我慢している」と回答しており、誰にも何も言われないからといって、決して「におっていない」わけではないという厳しい現実が示されています。また、周囲がニオイに気づくのは、運動後のような明らかな場面だけでなく、すれ違った瞬間や隣に座った時などの何気ない日常のシーンが主流です。汗をかいた時だけを基準にしたセルフチェックや、制汗剤などによるその場しのぎの対策だけでは、日常的に周囲へ放たれるニオイを完全に防ぐことは難しいと言えます。

1日の汚れを落とすはずの入浴後でさえ、約4割の人が「スッキリしていない」と感じているのは、通常のシャンプーやボディソープでは、毛穴の奥の酸化皮脂や古い角質を落としきれていないことが原因と考えられます。これらの蓄積した汚れは、菌が繁殖してニオイを発生させる大きな要因となります。そこで効果的なのが、汚れをしっかり落とすスクラブケアです。実際にスクラブを使用している人の約半数が毛穴のスッキリ感を実感しており、肌のザラつきを整えることは、見た目を美しくするだけでなく、ニオイが残りにくい清潔な状態を作ることに直結しています。

夏のニオイ問題を解決するには、日中の応急処置だけでなく、お風呂での「洗浄の質」を根本から変えることが近道です。多くの人が求めている「肌への優しさ」を保ちながら、頭皮から足先まで1本で磨き上げることができるマイルドなスクラブは、至近距離でのコミュニケーションが増える夏に欠かせないアイテムとなります。自分では気づきにくいからこそ、先回りしてニオイの元をリセットする習慣を取り入れることが、自信を持って夏を過ごすための重要なポイントです。

バランスケアブランド「hiritu」から、頭皮とボディの2wayスクラブが登場

今回の調査からは、夏のニオイ対策が個人の身だしなみという枠を超え、「他者への配慮」と「自己の快適性」を両立させるための重要な要素であることが浮き彫りとなりました。

特に、他者のニオイを「我慢している」層が多数派である一方で、自身のニオイを「チェックしたことがない」層が約3割存在する事実は、無自覚なうちに周囲へ不快感を与えているリスクを示唆しています。この意識の乖離を埋めるためには、日中の事後対応だけでなく、入浴時のケアの質を見直すことが重要です。

今回の調査を実施したバランスケアブランド「hiritu（ヒリツ）」（https://hiritu.com/）は、頭皮のニオイ、髪のハリ・コシUP、ゆらぎにくいクリア肌、健やかな頭皮・肌、べたつき防止の5つの頭皮＆肌環境にアプローチするスカルプ&ボディスクラブを販売します。

■特徴

気になるニオイ・ベタつきや、肌のザラつき・くすみをこれ1本でケア！

頭皮にもボディにも使える2wayスクラブ。

頭皮や肌の健康をサポートする成分に着目し、バランスを整え健やかな状態をキープします。

・ニオイケア

洗浄成分が蓄積汚れを洗浄して、ニオイを除去

・肌のひきしめ

気になるベタつきにアプローチ

・スキンケア発想

肌をいたわる美容成分配合で、健やかな頭皮と肌へ

・保湿

うるおい成分が頭皮と肌の環境を整える

・整肌

水分・油分バランスを整え、健やかな肌へ導く

■商品詳細

【ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ オーロラ】

弾力のある、うるつや素肌＆しなやかなツヤ髪へ

香り：カシス＆パチュリの香り

価格：2,200円（税込）

内容量：230g

【ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ スムース】

スッキリクリアな素肌＆根元からふんわりサラサラ髪へ

香り：ペアー＆ムスクの香り

価格：2,200円（税込）

内容量：230g

【ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ モイスト】

しっとりうるおいのある素肌＆なめらかにまとまる髪へ

香り：アプリコット＆ジャスミンの香り

価格：2,200円（税込）

内容量：230g

■商品ページ

ヒリツ スカルプ＆ボディスクラブ スムース/モイスト/オーロラ

https://cosmecollege.com/lp?u=hrt-scb-smt

■Instagram：https://instagram.com/hiritu_official/

■X（旧Twitter）：https://x.com/hiritu_official

■TikTok：https://www.tiktok.com/@hiritu_official

■会社概要

社名：株式会社magicnumber

公式ホームページ：https://magicnumber.co.jp/

問い合わせURL：https://magicnumber.co.jp/contact.html