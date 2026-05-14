カーナビアプリ「COCCHi」をアップデート、プレミアムプランの天気情報機能を拡充

パイオニア株式会社

パイオニアは、累計150万ダウンロードを突破※したスマートフォン向けカーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」のアップデートを5月下旬に実施し、プレミアムプランの天気情報を活用する機能を拡充します。

【アップデート内容】

＜１.～４. プレミアムプランのみ＞

１. ピンポイント天気表示 （スマートフォン/Apple CarPlay/Android Auto(TM)）

設定した目的地・立寄地の到着予想時間付近の天気を、スマートフォンや車載ディスプレイの走行画面上にイラストで表示します。

２. 天気通知機能 （スマートフォン/Apple CarPlay/Android Auto）

自宅、現在地、設定ルートへの雨雲の接近と、現在地の熱中症リスクを、スマートフォンや車載ディスプレイ上の表示で通知します。

３. 気象情報を拡充 （スマートフォン/ Apple CarPlay/Android Auto）

これまでスマートフォンのみ対応していたアメダス降雨情報表示が、車載ディスプレイにも対応。花粉、黄砂、積雪深情報の表示も可能になり、任意の場所と時間帯の情報を地図天気レーダー画面で確認できます。

４. 天気地点表示 （スマートフォン/ Apple CarPlay/Android Auto）

任意の場所の天気予報や熱中症リスクの情報を、スマートフォンや車載ディスプレイの画面上に表示できます。

熱中症リスク情報 天気予報

＜基本プラン/プレミアムプラン＞

５. ドライバーアシスト検索機能を拡充 （スマートフォン/ Apple CarPlay/Android Auto）

ドライバーアシスト検索で画面上に表示された施設のロゴマークに、駐車場検索では満空情報の色表示と価格、ガソリンスタンド検索では価格、トイレ検索では駐車場有無の情報を追加しました。それぞれ近い順・安い順でソートした上位3件に、ランキングも表示します。

ガソリンスタンド 駐車場 トイレ

また、今後のさらなるサービス拡充、車載機器との連携を視野に、「COCCHi」を“カロッツェリア”ブランドのサービスに変更します。ロゴマークも刷新し、当社が保有するナビゲーションやHMI、車載機器に関する知見とノウハウを活かした新たな価値を創出していきます。併せて、バイク専用ナビゲーションアプリ「MOTTO GO（モットゴー）」についても同ブランドのサービスとし、四輪・二輪を含む幅広いモビリティ領域において、安心で快適な移動体験の提供を目指します。

「COCCHi」「MOTTO GO」

■スマートフォン向けカーナビアプリ「COCCHi」

パイオニアがカーナビメーカーとして培ってきた技術やノウハウを活用し、車の運転に最適化されたルート探索、分かりやすい音声案内などの高精度なナビゲーション機能を搭載したカーナビアプリ。運転中の困りごとをサポートする「ドライバーアシスト機能」を搭載し、基本プラン（月額400円/税込）とプレミアムプラン（月額600円/税込）は、スマートフォンの主要機能を車載機器のタッチパネルや音声で操作できる「Apple CarPlay」「Android Auto」にも対応。継続的に機能のアップデートを行うことで、ユーザーの利便性を向上させています。

「COCCHi」の詳細はこちら ： https://cocchi.onelink.me/wgPQ/8t3dqe51?ad=pr

※ 2026年5月時点、App StoreおよびGoogle Playにおける累積ダウンロード数

＊ Android Autoは、Google LLCの商標です。

＊ Apple CarPlay、App Storeは、Apple Inc.の商標です。