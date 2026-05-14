エーピーコミュニケーションズ、Datadog Japan Partner Award 2026にて「Enablement Excellence of the Year」を受賞

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、この度、Datadog Japan合同会社（以下「Datadog」）が表彰する「Datadog Japan Partner Award 2026」において、Certification部門にあたる「Enablement Excellence of the Year」を受賞したことをお知らせします。

本賞は、Datadogエンジニア育成に注力し、年間を通じて企業別で最も多くのDatadog認定資格取得者を輩出したパートナー企業に贈られるものです。当社は2025年度に52名の資格取得者を輩出しました。

受賞の背景

当社は、Datadogに関する知識と実装力の強化を目的に、認定資格取得を継続的に推進してきました。そして、Datadogの認定資格取得を、個人の学習にとどまらず、提案・設計・構築・運用の各フェーズで知見を活用するための基盤づくりと位置づけ、社内での知識共有や技術力強化に取り組んでいます。

2025年度のDatadog認定資格取得者数は52名となりました。こうした取り組みにより、Datadogに関する知見を組織的に蓄積し、継続的な技術体制の強化を進めてきたことが、今回の受賞につながりました。

受賞概要

■ 受賞名

Enablement Excellence of the Year

■ 表彰名

Datadog Japan Partner Award 2026

■ 発表・表彰

2026年5月14日開催のPartner Leadership Summitにて発表・表彰

■ 受賞理由

Datadog認定資格の取得推進を通じて、Datadogエンジニア育成に継続的に取り組み、年間を通じて企業別最多の認定資格取得者数を達成したことが評価されました。

Datadog Japan合同会社からのエンドースメント

Datadog Japan合同会社

執行役員 Director of Channel & Alliance 大場 章弘 氏

このたび、株式会社エーピーコミュニケーションズ様が「Datadog Partner Award 2026」において「Enablement Excellence of the Year」を受賞されたことを、心よりお祝い申し上げます。

エーピーコミュニケーションズ様は、Datadogエンジニアの育成に継続的に取り組まれ、年間を通じて多くの認定資格取得者を輩出されました。同社は、52名もの認定資格取得者を輩出しており、これはパートナー企業の中でもとても高い水準であり、継続的な人材育成への強いコミットメントを示すものです。こうした取り組みは、Datadogに関する知識と技術力の向上を通じて、お客様への支援体制の強化にもつながるものと考えています。

今後もDatadogは、エーピーコミュニケーションズ様との連携を通じて、お客様に対するより高い付加価値の提供を支援してまいります。

Datadog Japan Partner Awardについて

「Datadog Japan Partner Award」は、Datadogが提供する統合プラットフォームを活用し、顧客に高い付加価値を提供することで、Datadogのビジネスに顕著な貢献をした日本国内のパートナー企業を表彰するものです。

当社は今後も、Datadogをはじめとするオブザーバビリティ領域において、技術力の強化と知見の蓄積を進め、企業のシステム運用高度化と継続的改善に貢献してまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Datadog は、Datadog, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。