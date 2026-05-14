日本人の足に最適化したTENTIALのリカバリーサンダルから、ストラップタイプとゼロドロップタイプが登場

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、約40万人の足型データを活用して日本人の足に最適化したリカバリーサンダルの新作として、「リカバリーサンダル プロ ストラップ メンズ / ウィメンズ」（メンズは5月14日（木）、ウィメンズは5月25日（月）より発売）、「リカバリーサンダル ゼロドロップ フィットスライド」（5月20日（水）より発売）を順次発売いたします。

テンシャルでは、24時間365日のコンディショニング※1をサポートするうえで、足は身体を支える土台であり、その機能が損なわれることで姿勢や歩行に影響が及ぶと考えています。

「リカバリーサンダル」シリーズは2021年の発売以降、お客様の声を受けて改良を重ねながらラインナップを拡充し、累計販売数は22万足※2を突破しています。リカバリーサンダル市場においては、海外発ブランドの製品が中心であり欧米人の足型を基準に設計されたものが多いことから、日本人の足には必ずしもフィットしないという課題がありました。テンシャルはこの課題を解決するため、日本人約40万人の足型データを活用した独自フットベッド設計と2層構造EVAの開発に約3年を費やし、2025年秋冬シーズンに大幅リニューアル。さらに2026年2月より、独自のフットベッドとこだわりの2層構造EVAを採用した「リカバリーサンダル プロ」シリーズを発売しています。

また、テンシャルがサポートする、日々のコンディショニングに向き合うトップアスリートに「リカバリーサンダル プロスライド」「リカバリーサンダル スライド」を提供し実施したアンケート（118名対象）※3では、総合満足度94%、友人・家族への推薦意向96%という結果となりました。具体的には「クッション感が高く、着用していて足に負担がかからない」「ピッタリと足がおさまるので、スリッパ特有の踵から浮く感覚がなくとても歩きやすい」など、クッション性とフィット感の高さを評価いただいています。

今回発売する「リカバリーサンダル プロ ストラップ メンズ/ウィメンズ」は、「サンダルの固定感・フィット感をより高めたい」というお客様の声に応えたストラップモデルです。約40万人の足型データに基づく独自のフットベッド設計と調節可能なストラップにより、様々な足に合うフィット性と歩行時の安定性を両立しています。

「リカバリーサンダル ゼロドロップ フィットスライド」は、つま先から踵の高低差を0mmに設定したゼロドロップ設計を採用することで、人間本来の自然な着地位置へ導く新しいアプローチのモデルです。厚さ18mmのアウトソールにより、足裏全体の感覚を活かしながら、適切なクッション性もあるのが特徴です。自社の機能試験では、既存のベアフット系サンダルと比較して約3.8倍のクッション性を確認。また、歩行動作試験では、足あたりの良さと足の横ブレ抑制効果も確認しています。前足部分と甲部分の2か所で固定できるストラップ付で、それぞれの足形に合わせた細かい調整も可能です。

テンシャルは今後も、より多くの方のコンディショニングをサポートできるよう製品ラインナップの拡充を進めてまいります。

※1 テンシャルでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています。

※2 累計販売足数は2026年2月時点

※3 2026年4月実施、アスリート118名を対象とした自社アンケート（対象商品：リカバリーサンダル プロスライド、リカバリーサンダル スライド）

商品概要

リカバリーサンダル プロ ストラップ メンズ / ウィメンズ

リカバリーサンダルに求められる「クッション性」「フィット性」「安定性」の3要素を追求した「リカバリーサンダル プロ」シリーズに、ストラップタイプが新登場。約40万人の足型データを解析した独自フットベッドとこだわりの2層構造EVAにより、履いた瞬間の柔らかさと歩いたときの安定性を両立しています。よりフィット感が欲しいというお客様の声を受けて、甲の高さや足の形状に合わせて細かく調整できるアジャスタブルストラップを採用。歩行中の足ズレも防ぎます。

※「リカバリーサンダル プロ ストラップ メンズ」は5月14日（木）より、「リカバリーサンダル プロ ストラップ ウィメンズ」は5月25日（月）より発売いたします。

リカバリーサンダル ゼロドロップ フィットスライド

つま先から踵までの高さの差（ドロップ）を0mmにした、ゼロドロップ設計のサンダルが新登場。アウトソールに設けた8か所の屈曲ポイントにより、足裏全体の感覚を使いやすくする構造を実現しました。足裏の感覚を感じながらクッション性も得られるよう、18mmのアウトソールを採用。自社の歩行動試験においても足当たりの良さと足の横ブレ抑制効果を確認しており、ゼロドロップの安定した接地感と、しっかりとしたクッション性を兼ね備えています。

※「リカバリーサンダル ゼロドロップ フィットスライド」は5月20日（水）より発売いたします。

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

【TENTIAL公式ECサイト】https://tential.jp

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/371_1_a867249b8fff172ed63e8ed93a2270b1.jpg?v=202605140451 ]