東京都内を中心としたナチュラルローソン17店舗にソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」の導入拡大が決定

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、2025年11月からナチュラルローソン6店舗で試験導入してきたソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」を新たに東京都内および近郊のナチュラルローソン17店舗にて、2026年5月11日より拡大展開いたします。今回の導入では、コンビニエンスストアという日常の購買シーンにおいて、お客様の気分や好みに合ったワインをAIがレコメンドするだけでなく、店内のフードとワインの組み合わせもご提案することで、これまでにないお酒選びの体験を提供します。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

KAORIUMが提供する新感覚のお酒選び体験

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。言語表現が難しいお酒の風味をわかりやすい言葉で表現できる他、「解放されたい」「ワクワクしたい」といったなりたい気分や、「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、AIが店頭にあるお酒とのマッチ度を解析し、自分に合ったお酒をレコメンドします。

2025年11月より、都内のナチュラルローソン6店舗にてソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」の試験導入を開始し、その後、豊洲市場前店や駒沢五丁目店など、都内を中心に導入店舗を順次拡大してまいりました。この度、2026年5月11日から、東京都内および近郊のナチュラルローソン17店舗に導入されます。今回のKAORIUM設置により、導入される各店舗で販売するワインを、KAORIUMがお客様の気分や好みに合わせて提案することが可能になります。お客様は店頭に設置されたKAORIUMのデバイスを通じて簡単な質問に答えるだけで、AIがその時の気分や好みに合ったワインを提案します。また、今回は新たな試みとして、店内のフードとワインを組み合わせた、全21通りの新たなペアリング提案を導入します。おつまみからスイーツ、ベーカリーまで、店内の様々な商品とワインの相性をAIが導き出し、新しい買い合わせの形を提示することで、日常の食卓をより豊かに彩る体験をお届けします。

ソムリエAIがあなたにおすすめのワインをご提案

ナチュラルローソンは、「あなたらしい毎日のために」をコンセプトに、美と健康をテーマに心身ともに健やかで快適な暮らしをサポートするお店です。

今回の導入では、ワインの販売活性化を図るとともに、おつまみやスイーツを合わせた「買い合わせ」の機会創出を目指します。AIが提案するペアリングによって、お客様がワインと食品をセットで楽しむ新しい体験を提供し、店頭における販売機会の拡大に繋げてまいります。

セントマティックは、今後も「KAORIUM for Sake & Wine」を通じて、お客様のコンビニエンスストアにおける「食」の発見と楽しみをより豊かなものに進化させてまいります。

「KAORIUM for Sake ＆ Wine」導入店舗

設置店舗：新高円寺駅前店、目黒祐天寺前店、広尾五丁目店、アーバンドックパークシティ豊洲店、北千束駅前店、みなとみらい四丁目店、乃木坂店、赤坂通店、新川二丁目店、京王プレッソイン浜松町店、銀座二丁目店、駒沢五丁目店、高輪台駅前店、豊洲三丁目店、豊洲市場前店、アークヒルズフロントタワー店、築地東劇ビル店

※KAORIUMのサービスは随時受付・無料で体験いただけます。

※KAORIUMのサービスは、混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございます。

※都合により、設置状況が異なる場合がございます。

ソムリエAI「KAORIUM for Sake ＆ Wine」とは

ソムリエAI「KAORIUM for Sake ＆ Wine」は、日本酒の風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。どれを選べばいいかわからない、味わいの違いがわかりにくいといった課題を解消し、初心者から愛好者までが日本酒・ワインの魅力をより豊かに楽しめる体験を提供します。

人の感性と膨大な言語データを取り入れたAIによって、お酒の風味データと好みのマッチングを実現。さらに、風味の違いを言葉でわかりやすくビジュアライズし、より深く味わいを楽しめる新しい飲食体験を提供します。

小売店向けタッチサイネージ（ワイン）：

https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail(https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202605141300)

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202605141300)